Tesla : la nouvelle batterie 4680 est bientôt prête, une future baisse des prix en vue ?

Annoncées en 2020, les cellules 4680 ne sont pas encore présentes dans toutes les voitures électriques de Tesla. Mais cela devrait changer, alors que le constructeur nous donne des nouvelles de ces batteries révolutionnaires. Plus denses et moins chères à produire, elles possèdent de nombreux atouts.

Vous vous en souvenez sans aucun doute. À la fin de l’été 2020, Tesla levait le voile sur une toute nouvelle technologie à l’occasion de son Battery Day. Il s’agissait des cellules 4680, annoncées comme totalement révolutionnaires. Deux ans plus tard, le développement de cette batterie avance, mais à pas de loup. Le constructeur nous donne tout de même quelques nouvelles quant à l’avancée de ce projet prometteur.

Une réduction des coûts

Celui-ci a d’abord annoncé les résultats du premier trimestre, plutôt bons malgré une réduction des marges en raison de la baisse des prix. Puis, dans une autre conférence, Drew Baglino, vice-président de la division en charge du groupe motopropulseur et de l’ingénierie énergétique chez Tesla a pris la parole. Relayé par le site américain Electrek, ce dernier explique que l’industrialisation se passe bien.

Il explique que la construction et la mise en service des chaînes de production de l’usine située au Texas avance et qu’elle en est à mi-chemin. Mais ce n’est pas tout, car l’ingénieur explique également que les dépenses énergétiques pour produire ces cellules 4680 seront inférieures de 70 % à celles des usines traditionnelles.

Le constructeur ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’il cherche également des solutions pour optimiser encore plus les coûts de production au sein de son usine située dans le Nevada. Le porte-parole du constructeur rappelle en effet que l’objectif principal est d’abaisser ces derniers, mais également d’accélérer la cadence de fabrication en vue du lancement du Cybertruck, désormais prévu pour la fin du troisième trimestre comme l’a annoncé Elon Musk il y a quelques semaines.

Pour mémoire, la production de masse du pick-up devrait débuter au début de l’année prochaine, et ce dernier serait équipé de ces cellules, qui offrent de nombreux atouts, très proches de celles développées par BMW. Celles-ci adoptent un design spécifique, prenant la forme d’un cylindre de 46 millimètres de diamètre pour 80 millimètres de haut. Mais elles possèdent surtout une densité largement supérieure aux batteries actuellement utilisées par Tesla.

De nombreux avantages

En effet, ces cellules peuvent stocker cinq fois plus d’énergie et dégager six fois plus de puissance. En clair, l’autonomie d’une voiture équipée de cette batterie serait en hausse de 16 % par rapport aux anciennes cellules, à volume et poids comparable. Mais il faudra encore patienter, car la production à grande échelle n’est donc pas prévue avant la fin de l’année. Cependant, certains modèles de Tesla en seraient déjà équipés.

En fin d’année dernière, la firme annonçait avoir fabriqué 868 000 cellules au format 4680 en une semaine, ce qui équivaut environ à 1 000 véhicules. Il s’agirait uniquement de Model Y, alors qu’une inédite version d’entrée de gamme dotée d’une transmission intégrale est actuellement commercialisée aux États-Unis. Celle-ci est affichée à partir de 46 990 dollars (environ 42 589 euros) et peut parcourir jusqu’à 279 miles selon le cycle EPA, soit environ 449 kilomètres.

Si la Tesla Model Y est également fabriquée en Europe, au sein de la Gigafactory de Berlin, cette version n’est actuellement commercialisée qu’aux États-Unis. Elle affiche une autonomie supérieure au SUV dans sa version Propulsion vendu chez nous. Un tour de force que l’on doit aux batteries 4680, dont le coût de production est nettement moins élevé.

Ainsi, lorsque ces cellules seront produites en d’assez grandes quantités pour être implantées sur tous les modèles de la marque, il faudra sans doute s’attendre à une nouvelle baisse des prix. Il y a quelques jours, Elon Musk avait justement affirmé que la marque pouvait encore se permettre de proposer des voitures moins chères. Pour mémoire, l’entreprise a déjà fait chuter les tarifs de ses véhicules en janvier et en avril. Les rumeurs indiquent que la future Model Y restylée (en 2024) pourrait être encore moins chère à produire, notamment grâce aux nouvelles batteries 4680 et une optimisation des process de fabrication.

