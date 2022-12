Tesla : des nouvelles de la batterie « révolutionnaire » qui devrait permettre de baisser les prix

Les fameuses cellules révolutionnaires de Tesla, au format 4680, ne sont toujours pas présentes en quantité conséquente dans ses véhicules. Mais aujourd'hui, un cap vient d'être franchi par l'équipe en charge de la production.

La révolution promise avec les cellules au format 4680 de Tesla tarde à arriver. En effet, depuis le fameux Battery Day de 2020, seules quelques Tesla Model Y vendues à proximité de la Gigafactory d’Austin, au Texas, en sont équipées. Mais avec l’augmentation du rythme de production des cellules, cela pourrait prochainement changer.

Le constructeur américain vient de publier sur Twitter une mise à jour de la production des cellules 4680, à quelques jours de la fin de l’année 2022.

Congrats to the 4680 cell team on achieving 868k cells built in the last 7 days—equal to 1k+ cars! 🔋 pic.twitter.com/CaC7Js9aEL

