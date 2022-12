Tesla démarre les baisses de prix sur les Model 3 et Model Y pour Noël

Beaucoup de personnes ayant récemment commandé une Tesla Model Y ou Model 3 et qui attendaient d'en prendre livraison, avaient l'espoir que le constructeur baisse les prix. Cela n'est toujours pas le cas, mais à la place la firme américaine utilise un autre levier pour tenter de les convaincre : des Supercharges gratuites.

Il reste encore beaucoup de stock de Tesla Model 3 et Tesla Model Y sur le site du constructeur, et il semble décidé à les écouler avant la fin de l’année. En effet, les fins de trimestre chez la firme d’Elon Musk sont toujours d’une importance cruciale, et pour battre les records, il est nécessaire de livrer un maximum de véhicules. Un nouveau levier vient d’être actionné pour tenter de convaincre les derniers indécis.

Le retour de la Supercharge gratuite

Le programme de parrainage de Tesla, qui s’est arrêté à l’automne 2021, offrait au filleul comme au parrain quelques centaines de kilowattheures de Supercharge, afin de voyager gratuitement. En pratique, chaque parrainage donnait 372 kWh à chaque personne, ce qui permet de parcourir peu ou prou 1800 kilomètres.

Cette fois, Tesla annonce offrir « environ 10 000 kilomètres » de crédits de Superchargeurs, et ils sont valables deux ans. Ci-dessous, vous pouvez voir le courriel reçu par les clients en attente de livraison actuellement.

En plus de cela, Tesla explique en détail les conditions de l’offre :

Tesla a décidé d’accorder des crédits Superchargeur gratuits, équivalents à environ 10 000 km parcourus, si vous prenez livraison d’un véhicule Tesla entre le 15 et le 31 décembre 2022. Les crédits Superchargeur gratuits seront crédités sur votre compte Tesla au mois de janvier 2023 et resteront valables pendant une période de deux années calendaires à compter de la date de livraison. Les crédits Superchargeur gratuits ne peuvent pas être transférés à un autre véhicule ou à une autre personne et cessent d’être valables en cas de transfert de propriété de votre véhicule. Tesla ne sera pas responsable si la livraison de votre véhicule, pour quelque raison que ce soit, ne peut avoir lieu avant le 31 décembre 2022 et que vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre. Les véhicules d’occasion sont exclus de cette offre.

Si Tesla applique les mêmes règles qu’à l’époque du parrainage, nous estimons à 2 480 kWh crédités pour ces 10 000 kilomètres. Au tarif actuel de 0,66 euro par kWh, cela représente 1 640 euros de cadeau.

Outre cette petite incitation financière, les soldes ont bel et bien commencé pour se débarrasser des dernières Tesla Model 3 en stock. En effet, des ajustements tarifaires de l’ordre de 3 000 euros sont déjà proposés, passant le prix à 48 490 euros au lieu de 51 490 euros. Et ce n’est que le début, il reste après tout deux semaines à Tesla pour écouler tous les véhicules disponibles.

