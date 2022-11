Tesla Model Y Propulsion : pourquoi son prix pourrait baisser

L'arrivée de la Tesla Model Y Propulsion en Europe fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause de son tarif agressif. Pourtant, les stocks semblent être au plus haut du côté de Tesla, qui ne parvient pas à écouler toute sa production aussi facilement que d'habitude. Tentons d'y voir plus clair sur ce phénomène.

Tesla est en passe de connaître son année de tous les records. Que ce soit au niveau de la production, des livraisons, des bénéfices ou encore du nombre d’usines en fonctionnement, 2022 est sans aucun doute l’année la plus importante pour le constructeur américain.

Avec près de 930 000 véhicules produits sur les trois premiers trimestres de 2022, le précédent record de 2021 est assurément dépassé, et la raison est à chercher du côté d’un véhicule en particulier : la Tesla Model Y. Nous allons revenir en détail sur le SUV électrique de la firme d’Elon Musk qui pourrait devenir le véhicule le plus vendu au monde si l’on en croit les dires du PDG de la firme, en nous demandant si Tesla n’est pas en train de connaître son premier problème lié à la demande.

Une production qui décolle

Tesla n’est désormais plus une petite entreprise qui produisait quelques dizaines de milliers de véhicules par an comme c’était le cas il y a encore seulement cinq ou six ans. En effet, depuis 2020, les records sont uns à uns littéralement explosés par le constructeurs américain, notamment grâce à la construction de nouvelles usines à une cadence démentielle.

À la toute fin de l’année 2018, Elon Musk annonçait la future implantation d’une usine à Shanghai, qui s’est construite en un temps record, puisque les premiers véhicules sortis de cette Gigafactory datent du 30 décembre 2019. L’année 2020 aura marqué la montée en cadence de l’usine chinoise, et c’est en 2021 que la Tesla Model Y commence à y être produite.

En Europe, la Tesla Model Y n’est arrivée qu’à la fin de l’été 2021, date à laquelle nous avions d’ailleurs testé la version Grande Autonomie sortie de la Gigafactory de Shanghai. Durant une année environ — jusqu’à la fin de l’été 2022 —, la disponibilité de la Tesla Model Y en Europe était très problématique. Les délais entre la commande et la livraison pouvaient atteindre plus de 9 mois selon les configurations, ce qui permettait à Tesla d’augmenter fréquemment les prix sans que cela pose problème, tant il y avait de demande.

Mais tout cela semble en partie terminé, notamment à cause de la production excédentaire de la Gigafactory de Shanghai par rapport à la demande locale. Le marché des véhicules électriques chinois est fondamentalement différent de ce que nous connaissons sur le vieux continent, et la concurrence à laquelle doit faire face Tesla ne lui permet plus d’écouler aussi aisément qu’auparavant ses stocks.

Ainsi, depuis la fin de l’été 2022, la Tesla Model Y Propulsion est arrivée en Europe, alors qu’elle n’était réservée jusqu’alors qu’au marché chinois. Voyons ce qui se cache derrière ce changement radical de la part du géant américain.

La Tesla Model Y Propulsion arrive en Europe

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que la Gigafactory de Shanghai n’est pas la seule nouvelle usine de Tesla. En effet, si la Gigafactory d’Austin au Texas est toute récente, entre les deux a été construite la Gigafactory de Berlin, en Allemagne, spécifiquement pour proposer des Tesla Model Y sur le marché local. Pour le moment, les chiffres de production sont très modestes, et les seules variantes produites sont la Tesla Model Y Performance et la Tesla Model Y Grande Autonomie.

Sans crier gare, la Tesla Model Y Propulsion a été introduite en Europe à la fin de l’été 2022, bouleversant ainsi l’offre de véhicules électriques disponibles sur ce segment. Nous nous étions d’ailleurs interrogés sur la pertinence de ce véhicule, en allant jusqu’à considérer qu’il était le vrai bon plan de la rentrée.

Le prix choc avec lequel est arrivée sur le marché la Tesla Model Y Propulsion a fait l’effet d’une bombe pour de nombreuses personnes en attente d’une Tesla Model Y, voire même d’une Tesla Model 3, puisque le SUV électrique devenait alors moins cher que la berline, mais uniquement dans certains pays européens.

Toutefois, du côté de Tesla, proposer une Model Y Propulsion aussi peu onéreuse cache sans doute un plus gros problème que ce l’on pourrait imaginer de prime abord. En effet, si la production était jusqu’à présent le facteur limitant du nombre de ventes en Chine pour la firme d’Elon Musk, ce ne semble plus du tout être le cas.

Nous avons d’ailleurs récemment parlé des leviers actionnés le constructeur pour tenter de faire grimper les chiffres de vente localement (comme le retour d’un programme de parrainage notamment), preuve que tout n’est pas au beau fixe pour Elon Musk dans le pays le plus peuplé du monde.

Alors que les analystes estimaient le nombre de commandes en attente de livraison à plus de 150 000 en Chine entre janvier et septembre 2022, ce nombre a été divisé par dix en quelques semaines, pour atteindre à peine 15 000 unités au milieu du mois d’octobre dernier.

À l’heure où l’usine de Shanghai est capable de produire plus de 14 000 Tesla Model Y par semaine, il y a bel et bien urgence à trouver preneur pour tous ces véhicules qui sortent des lignes de production. La solution actuelle consistant à exporter massivement vers l’Europe est-elle véritablement durable ?

Tesla et la demande : un problème en devenir ?

Les acheteurs de Tesla ne le savent que trop : l’attente peut être longue pour prendre possession de son véhicule, même si c’est souvent plus rapide qu’avec les constructeurs auto traditionnels. Historiquement, les modèles les moins onéreux (notamment la Tesla Model 3 Propulsion en 2021) sont ceux qui prennent le plus de temps pour être livrés à leur propriétaire, étant donné la forte demande sur ces versions. Toutefois, depuis quelques temps, le site internet du constructeur propose de nombreuses Tesla Model Y Propulsion qui ne semblent pas trouver preneur.

Le fait qu’il y ait beaucoup de disponibilités immédiates est assez inédit chez Tesla, et particulièrement au lancement d’un nouveau modèle. Les raisons sont multiples à cela, et la conjoncture actuelle de crise énergétique et inflation record y contribue sans aucun doute fortement. Ceci étant, les forums spécialisés pullulent d’un nouveau genre de messages qui expliquent partiellement la disponibilité de ces Tesla Model Y Propulsion : les annulations de commande.

Bien que les volumes concernés soient difficiles à appréhender, nous pouvons considérer qu’il s’agit d’un phénomène d’une ampleur importante, principalement dû à la chute impressionnante des prix de reprise des Tesla Model 3. Le marché de l’occasion s’est tassé, principalement à cause du volume impressionnant de véhicules disponibles sur les sites d’annonces entre particuliers, et les acheteurs de Tesla Model 3 semblent devenus denrée rare.

Un nombre non-négligeable de commandes de Tesla Model Y Propulsion en France a été passé suite à une promesse de reprise d’une Tesla Model 3 à très bon prix, mais malheureusement pour les personnes concernées, cette estimation de reprise est revue à la baisse lorsque la livraison approche. Concrètement, des Tesla Model 3 estimées à 45 000 euros au mois d’Août dernier (ce qui permettait de prendre une Tesla Model Y Propulsion pour 3 000 euros environ) sont reprises par Tesla aujourd’hui à seulement 33 000 euros, annihilant la possibilité de rouler en SUV électrique pour de nombreux acheteurs potentiels.

Ce phénomène va toutefois s’estomper rapidement, puisque les personnes concernées qui avaient tout misé sur une vente à un prix élevé de leur Tesla Model 3 pour passer sur une Tesla Model Y ne représentent qu’un laps de temps de quelques semaines de commandes situées à la fin de l’été 2022. Les prochaines semaines s’annoncent mouvementées pour Tesla en Europe, qui va peut-être devoir faire face à un premier problème de demande inférieure à sa capacité de production.

Une fin d’année 2022 déterminante

Comme à l’accoutumée avec Tesla, tout se joue dans les dernières semaines — ou même les derniers jours — d’un trimestre. Le bilan financier qui sera effectué à l’issue du mois de décembre 2022 a des objectifs très ambitieux, et pour les atteindre il est nécessaire de battre encore et toujours les records de vente.

Avec un stock de Tesla Model Y Propulsion qui est au plus haut, et une vague d’annulation de commandes sans précédent, que va pouvoir faire la firme d’Elon Musk pour tenter de convaincre quelques indécis ? Il est important de garder à l’esprit que la situation française n’est peut-être pas une préoccupation majeure pour le constructeur américain, tant les chiffres de vente sont anecdotiques par rapport au reste du monde.

Quoi qu’il en soit, certains estiment que pour parvenir à écouler un maximum de Tesla Model Y Propulsion en fin d’année 2022, le constructeur pourrait avoir à actionner un levier jusqu’alors inutilisé : une remise exceptionnelle de 3 000 euros, qui aurait un effet bien plus important que ce que l’on pourrait penser.

24/12/2022 pour les rêveurs 🎅🏻 pic.twitter.com/xN4jDv1R3r — Bob Jouy (@bobjouy) November 10, 2022

En effet, le bonus écologique maximal est réservé aux voitures électriques ayant un tarif situé sous la barre fatidique des 47 000 euros, et baisser la Tesla Model Y Propulsion la ferait débuter à 46 990 euros, hors bonus écologique. En comptant le bonus écologique, le prix à payer par le client final serait alors de 40 990 euros, ce qui équivaudrait à une baisse de prix de 7 000 euros sur la facture.

Ce coup de pouce coûterait à Tesla seulement 3 000 euros, mais rapporterait 7 000 euros aux clients finaux, assurant sans aucun doute des ventes records à la toute fin du dernier trimestre de l’année. Pour le moment, personne ne peut savoir avec certitude ce qu’il va se passer en France pour clôturer l’année, mais si Tesla souhaite vendre toute sa production qui a déjà été immatriculée avant l’année 2023, c’est une possibilité à envisager.

Un grand jeu du chat et de la souris est alors en cours entre les personnes ayant une commande en attente de livraison et Tesla, où certains font le pari de décaler leur livraison en espérant voir une baisse de prix dans les tout derniers jours de l’année. Cela serait alors une sorte de cadeau de Noël inédit de la part du constructeur, mais avec des ventes records assurées.

Nous verrons dans les toutes prochaines semaines si cette situation est simplement temporaire, ou si cela marque la fin d’un cycle pour Tesla, où la demande était toujours largement supérieure à l’offre. La Tesla Model Y est probablement le véhicule le plus populaire du constructeur pour de nombreuses raisons (prix, praticité, autonomie). Toutefois, 2023 va sans doute voir arriver le Cybertruck, qui devrait cartonner aux USA, le pays du pick-up. Dans tous les cas, la fin de l’année 2022 sera déterminante pour Tesla, qui s’est déjà montré prêt à actionner des leviers pour augmenter les chiffres de vente.

