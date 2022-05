Tesla continue d’augmenter ses prix et les dates de livraison s’éloignent

Voici de nouvelles augmentations de prix pour les Tesla ! Ce sont les modèles Grande Autonomie et Performance de la Model 3 qui sont touchés cette fois-ci.

Commander une voiture Tesla actuellement, cela n’a jamais été aussi compliqué. A tel point qu’Elon Musk a expliqué que Tesla pourrait cesser de prendre des commandes sur certains modèles de ses véhicules électriques. Les prix augmentent mais aussi les délais de livraison.

Ces délais de livraison très longs s’expliquent par plusieurs raisons. Premièrement, la pénurie globale de composants est une réalité, elle met les chaines de production en difficulté. Cette pénurie est causée par la pandémie, mais aussi la guerre en Ukraine. Mais il y a également une ruée vers les voitures électriques à mesure que la technologie prend de l’ampleur – à la fois naturellement, à mesure qu’elles deviennent plus courantes, et, plus directement, à cause de l’augmentation du prix de l’essence.

Encore des augmentations de prix

Depuis le début de l’année, Tesla a fortement augmenté les prix de certains de ses modèles, en particulier le Model 3 Propulsion entrée de gamme. Cette fois-ci, ce sont les modèles Grande Autonomie et Performance de la Model 3 qui font l’objet d’une augmentation de prix. En Grande Autonomie, on passe de 58 990 euros à 59 990 euros, soit 1000 euros d’augmentation. Le modèle Performance passe, quant à lui, de 62 990 euros à 64 990 euros, soit 2000 euros d’augmentation.

La version Grande Autonomie profite toujours du bonus écologique, mais vous ne pourrez rien changer sur le modèle de série. Pour ce prix, le Model Y est très comparable, en fonction de vos besoins en habitabilité.

Les délais de livraison ont également évolué, il n’y a que le Model 3 Performance que l’on peut recevoir cette année si vous faites une commande aujourd’hui. C’est l’entrée de gamme Propulsion est le moins bien lotie, il faut attendre jusqu’en juin 2023. Même pour celles et ceux qui ont déjà fait des commandes, de nombreux acheteurs se plaignent de délais qui s’allongent sans explication précise.

