En France, le prix de la Tesla Model 3 a augmenté de 6 000 euros en une nuit

Encore une fois, Tesla a discrètement mis à jour les tarifs de sa berline compacte, la Model 3, et plus précisément la version entrée de gamme. Jusqu'à présent, vous pouviez bénéficier du bonus écologique maximal, c'est désormais terminé.

Malgré toutes ses qualités, la Tesla Model 3 n’est plus LE bon plan des voitures électriques. Cette berline était la meilleure de nombreux domaines avec un prix très intéressant, étant donné qu’on pouvait bénéficier du bonus écologique maximal.

Il était ainsi possible d’acquérir la berline électrique compacte du constructeur américain pour 43 800 euros hors bonus écologique.

Après une première augmentation de prix qui ne permettait plus de choisir une option à l’achat, la Tesla Model 3 est passée désormais à 46 990 euros hors bonus écologique, ce qui permet de bénéficier du bonus à 2 000 euros et non plus celui à 6 000 euros.

Cette augmentation fait donc passer la Model 3 à 38 990 euros (bonus écologique inclus) à 44 990 euros, soit 6 000 euros d’augmentation en une nuit.

Rappel des règles du bonus écologique en France

Pour rappel, les règles actuelles du bonus écologique sont claires : il peut atteindre 6 000 euros (jusqu’au 1er juillet 2022, 5000 euros ensuite) si le prix du véhicule est inférieur à 45 000 euros TTC.

L’aide est réduite à 2 000 euros si le tarif est compris entre 45 000 et 60 000 euros. Ainsi, lorsque Tesla propose aujourd’hui une Model 3 Propulsion à 59 990 euros, le client final ne payera 57 990 euros grâce au bonus.

Il y a encore un an, la Tesla Model 3 entrée de gamme était vendue 43 800 euros, on l’obtenait donc à 36 800 euros (bonus écologique maximal était alors de 7000 euros).

Des délais de livraison qui se sont allongés

Tesla semble désormais miser sur son Model Y SUV qui peut être livré au premier semestre 2022.

Les délais n’ont pas fini de s’allonger pour le Model 3, ils sont désormais affichés à février 2023 pour la berline la plus accessible. Si c’est la réelle date de livraison, cela signifie que le bonus écologique aura encore baissé… Il ne sera plus de 2000 euros mais de 1000 euros.

Notez qu’en choisissant l’intérieur blanc, par exemple, les délais de livraison repassent à novembre 2022.

