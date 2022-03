La Tesla Model 3 augmente encore de prix en France, les délais s’allongent

Tesla a discrètement mis à jour les tarifs de sa berline compacte, la Model 3, et plus précisément la version entrée de gamme. Jusqu'à présent, pour bénéficier du bonus écologique maximal, vous pouviez choisir une option (jantes, peinture, intérieur), mais cela a changé. Explications.

Le yo-yo tarifaires des voitures électriques Tesla n’en finissent plus. Et aujourd’hui, une nouvelle hausse sur la Tesla Model 3 Propulsion (l’entrée de gamme) peut être constatée. En effet, plus récemment, il était possible d’acquérir la berline électrique compacte du constructeur américain pour 43 800 euros hors bonus écologique. Aujourd’hui, il faudra compter 1 190 euros de plus, mais nous allons voir que chaque option sélectionnée peut revenir très cher.

Un bonus écologique qui n’est plus disponible avec une option

Les règles actuelles du bonus écologique sont claires : il peut atteindre 6 000 euros (jusqu’au 1er juillet 2022, 5000 euros ensuite) si le prix du véhicule est inférieur à 45 000 euros. L’aide est réduite à 2 000 euros si le tarif est compris entre 45 000 et 60 000 euros. Ainsi, lorsque Tesla propose aujourd’hui une Model 3 Propulsion à 44 990 euros, le client final ne payera que 38 990 euros grâce au bonus.

Pour ce tarif, vous retrouverez l’entrée de gamme de Tesla, à savoir un seul moteur arrière, une vitesse maximale de 225 km/h, un 0 à 100 km/h abattu en 6,1 secondes, des jantes Aero de 18 pouces, l’intérieur noir et une peinture blanche extérieure.

Pour aller plus loin

Parcours d’une Tesla Model 3 : de l’usine au client final

Cette hausse de prix, qui place le tarif de base à seulement 10 euros sous le seuil du bonus maximal, entraîne une grosse conséquence : la moindre option payante sélectionnée vous fera dépasser les 45 000 euros, et coûtera donc très cher.

Par exemple, si vous choisissez une peinture autre que le blanc, le tarif affiché augmentera de 1 190 euros. Cela fait donc passer le ticket d’entrée de 44 990 à 46 180 euros : le bonus écologique est ainsi réduit à 2 000 euros. Le prix total à payer sera donc de 44 180 euros pour une Model 3 Propulsion noire, contre 38 990 euros pour le même véhicule en blanc. Le coût de la peinture est ainsi de 5 190 euros si l’on compte la diminution du bonus écologique.

Configuration Prix mars 2022 Prix avant mars 2022 Surcoût Extérieur blanc, intérieur noir 38 990 € 37 800 € 1 190 € Extérieur noir, intérieur noir 44 180 € 38 990 € 5 190 € Extérieur blanc, intérieur blanc 44 180 € 38 990 € 5 190 € Extérieur noir, intérieur blanc 45 370 € 44 180 € 1 190 €

Ci-dessus, nous avons résumé dans un tableau l’impact du changement tarifaire pour différentes configurations. Il y a fort à parier que le constructeur vendra beaucoup plus de Tesla Model 3 Propulsion blanches avec l’intérieur noir, étant donné le prix à payer pour prendre la moindre option.

Pour aller plus loin

Tesla Model 3 (2021) : les différences entre l’Autonomie Standard Plus et la Grande Autonomie

Enfin, notez que les délais n’ont pas fini de s’allonger, avec environ huit mois d’attente annoncés pour être livré, avec une date prévisionnelle pour novembre 2022. Cela concerne spécifiquement la Model 3 Propulsion, les deux autres variantes n’ayant pas changé de prix ni subi d’augmentation de délais (mai 2022 pour la version Performance, et août 2022 pour la version Grande Autonomie).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.