Tesla a trop de stocks de Model Y et Model 3 en Chine : on vous explique pourquoi

Avec plus de 87 000 Model 3 et Model Y produites dans son usine de Shanghai en octobre, Tesla vient de battre un nouveau record. Et pourtant, les ventes ont du mal à suivre et les stocks s’accumulent. Mais comment cela se fait-il ?

Elle est désormais loin la période où Tesla était au bord de la faillite. En effet, la firme d’Elon Musk se porte aujourd’hui très bien, avec des ventes qui continuent de progresser. À tel point qu’elle devrait aisément livrer plus d’un million de véhicules dans le monde en 2022 d’ici à la fin de l’année. Un record, alors que rien qu’au premier trimestre, pas moins de 310 048 véhicules ont été écoulés.

Un rythme effréné

Afin de répondre à la forte demande, Tesla doit donc assurer une production constante et à un débit rapide. Et pour cela, la firme peut compter sur son usine chinoise de Shanghai, qui vient justement de battre un nouveau record avec 87 706 Model 3 et Model Y produites en octobre comme le rapporte l’agence américaine Reuters.

Mais il y a un petit problème : seulement 71 704 véhicules ont été livrés durant cette période, soit un écart de 16 002 autos qui n’ont pas trouvé preneur. Il s’agit du plus important stock jamais enregistré par la marque depuis la mise en service de l’usine de Shanghai en 2019. Construite en à peine un an, celle-ci est aujourd’hui celle qui produit le plus de voitures électriques au monde, avec pas moins de 800 000 véhicules qui en sortent chaque année.

Plusieurs raisons expliqueraient cet écart. Tout d’abord, la récession du marché chinois, qui aurait alors un impact sur les ventes. Le fonds monétaire international s’attend en effet à une croissance de seulement 3,2 % en 2022, contre 8,1 % l’an dernier. Par ailleurs, le gouvernement de l’Empire du Milieu envisage également une suppression du bonus écologique pour les voitures électriques et hybrides.

Aussi, Tesla a tendance à produire beaucoup de véhicules en début de trimestre puis de se concentrer sur les livraisons par la suite. L’écart devrait donc logiquement se réduire au fil du temps. D’autant plus qu’Elon Musk avait annoncé que cela allait changer, alors que la firme perd de l’argent en stockant toutes ces voitures. Car contrairement aux marques traditionnelles, Tesla possède des showrooms et doit s’occuper elle-même du stockage et de la logistique.

Une autre explication

Tesla souhaite que ses véhicules restent en haut des classements des modèles les plus vendus et elle doit donc atteindre une cadence de production exceptionnelle pour répondre à la demande et réduire au maximum les délais de livraison. En septembre dernier, le Model Y est d’ailleurs devenu la voiture neuve la plus vendue au monde.

Mais ces chiffres doivent être pris avec des pincettes. Car les livraisons se font en dent de scie, et peuvent être très élevées durant un mois puis faibles lors du suivant. Mais d’autres causes peuvent aussi expliquer cet écart entre la production et les ventes. Comme le rapporte Numerama, de nombreux clients ont annulé leur commande pour le Tesla Model Y Propulsion, annoncé comme le moins cher de la gamme.

En effet, si celui-ci a rencontré un fort succès, les délais de livraison s’allongeant fortement en ont dissuadé beaucoup. C’est donc notamment pour cela que de nombreux exemplaires du SUV sont actuellement en stock.

Un phénomène déjà rencontré au lancement de la Model 3 quelques années plus tôt. Mais ce n’est pas la seule explication. En effet, de nombreux clients comptaient sur la reprise de leur berline pour passer au Model Y. Or, comme le prix de celle-ci a fortement baissé, les offres de reprises sont aussi plus faibles.

Celles-ci ne sont valables que 7 jours et ne s’appliquent qu’à la livraison du véhicule neuf, et le montant a donc le temps de changer, au gré des variations de prix de la berline électrique. Résultat, là encore, de nombreux clients se désistent et gardent leur Model 3 en annulant leur commande pour le Model Y.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.