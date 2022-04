Oui, Tesla devrait aisément dépasser le million de livraisons en 2022

Tesla a publié ses chiffres de livraisons et de production relatifs au 1er trimestre 2022. Et une fois de plus, un nouveau record a été battu par la firme californienne, qui devrait aisément franchir le cap du million d’ici la fin 2022.

Une courbe ascendante qui n’en finit pas de progresser. Tesla a une nouvelle fois fait taire ses détracteurs avec des chiffres toujours aussi positifs malgré le contexte industriel, économique et géopolitique délicat qui touche l’industrie automobile.

Au premier trimestre, le groupe américain a tout bonnement explosé ses records de voitures électriques livrées et produites (voir communiqué de presse). Au total, pas moins de 310 048 Tesla ont été acheminées vers ses clients du monde entier, pour un total de 305 407 modèles assemblés.

Model 3 et model Y : les stars du catalogue

Ces chiffres se répartissent d’une manière totalement inéquitable entre les Model S/X et Model 3/Y, comme c’est à chaque fois le cas depuis quelque temps maintenant. La grande berline électrique et le SUV aux dimensions généreuses comptabilisent ainsi 14 724 livraisons, pour 14 218 unités produites.

En face, la berline et le SUV compacts affolent les compteurs avec 295 324 livraisons et 291 189 modèles assemblés. Malheureusement, et comme à l’accoutumée, Tesla ne distingue pas les chiffres de sa Model 3 et Model Y, et préfère regrouper le tout sous un même résultat.

Toujours plus haut

Cette méthode est regrettable, car elle ne permet pas de mesurer le succès du Model Y qui a tout pour devenir la nouvelle star du catalogue américain. D’autant plus que la mise en route de la Gigafactory Berlin fin mars 2022 devrait renforcer la dynamique du véhicule partout en Europe.

Avec 310 048 livraisons au premier trimestre, Tesla n’en finit plus de battre ses propres records. Au Q1 2021, le constructeur en recensait 184 800, ce qui constituait déjà un record à l’époque. Les trimestres suivants ont systématiquement brisé un nouveau plafond de verre, avec respectivement 201 250, 241 300 et 308 600 livraisons.

Pour rappel, l’un des grands objectifs symboliques de Tesla consiste à franchir le cap du million de véhicules livrés. Malheureusement, le fabricant avait frôlé ce seuil en 2021 avec 936 172 unités envoyées. Et à n’en pas douter, le fameux million devrait être atteint en 2022 au regard de l’excellente dynamique du groupe.

Toutes les cartes en main

Certes, la crise des semi-conducteurs ne facilite pas forcément les choses depuis le Covid-19, mais il est difficile d’imaginer Tesla régresser sur l’année compte tenu de son succès grandissant et d’une demande en hausse. Pour franchir le million, il lui faudrait par ailleurs effectuer 229 984 livraisons par trimestre, ce qui est largement à sa portée.

Tesla dispose d’un appareil industriel dont la capacité de production est désormais à la hauteur, du meilleur réseau de chargeur rapide au monde, d’une image de marque toujours plus soignée au fil des années, et surtout, d’une offre à l’excellent rapport qualité-prix. Il n’y a plus qu’à.

