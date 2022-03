Bonne nouvelle, vous pourrez peut-être bientôt louer une Tesla Model Y

Lancée depuis peu, la Tesla Model Y arrive tout doucement chez les loueurs, dont Hertz, qui s’apprête à en recevoir quelques exemplaires.

Il aura fallu un an tout pile entre sa révélation à Los Angeles en mars 2020 et les premières livraisons de la Tesla Model Y, en mars 2021. D’abord fabriqué en Chine et vendu sur son marché natal, aux États-Unis, le SUV électrique, dont le style s’inspire fortement de la Model 3, est arrivé en France l’été dernier. C’est en effet à la fin du mois d’août que les premiers clients ont reçu les clés de leur exemplaire.

Deux ans d’attente pour les acheteurs, qui ont peu à peu reçu leur véhicule, alors que les livraisons devraient continuer à s’intensifier. Une performance que l’on doit notamment à la finalisation de la Gigafactory de Berlin, qui vient tout juste de démarrer ses lignes d’assemblage. Celles-ci accueillent la Model Y, permettant à la marque de doubler sa capacité de production dans les prochaines années.

Et alors que les premiers exemplaires arrivent chez les clients, il sera bientôt possible de prendre le volant de cette Tesla Model Y en location. En effet, le spécialiste de l’électrique, Sawyer Merritt, a remarqué que le SUV était déjà affiché sur le site de Hertz aux États-Unis. Sur Twitter, celui-ci a alors posté une capture d’écran du site, montrant une image de ce dernier, qui pourrait par ailleurs déjà être réservé.

BREKAING: @Hertz has confirmed that the Tesla Model Y is the newest addition to Hertz’s EV fleet.

Hertz is expected to buy many thousands of Model Y. pic.twitter.com/QumyGeDmG9

— Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) March 23, 2022