Ça y est, les premières Tesla Model Y ont été livrées en France

Après une longue attente, quatre premiers clients français ont reçu leur Tesla Model Y, dernier-né de la marque américaine. Des livraisons qui en appellent évidemment à d’autres dans les prochains jours et semaines.

Officialisé en mars 2019, la Tesla Model Y s’est longuement fait attendre en France. Les premiers clients ont ainsi dû prendre leur mal en patience pour voir le nouveau SUV électrique de Tesla leur être livré. C’est désormais chose faite pour quatre d’entre eux, qui ont aujourd’hui reçu leur véhicule à 8h au Centre de Livraison de Paris-Nord Villepinte.

Une nouvelle dynamique

Depuis l’exhibition du bolide dans les stores français de Tesla — de Paris à Nantes en passant par Lyon, Strasbourg ou encore Aix-en-Provence –, ce n’était plus qu’une question de jours avant que les premiers propriétaires reçoivent leur bien. C’est ici une toute nouvelle dynamique qui s’ouvre pour Tesla.

Cette dynamique devrait d’ailleurs s’accélérer lorsque la Gigafactory de Berlin sera opérationnelle. Pour rappel, l’usine européenne accuse un certain retard, la faute à un permis de construction définitif non délivré par les autorités officielles. Ce précieux sésame pourrait être signé dans le courant du mois d’octobre.

Les livraisons vont s’accélérer

D’ici là, la Gigafactory de Shanghai prend le rôle de sauveuse en assumant les premières livraisons de la Tesla Model Y. Cela permet à Tesla de respecter sa parole et son cahier des charges, qui misait sur la période estivale pour envoyer ses premiers Model Y en Europe. Mais une fois que le site berlinois sera définitivement prêt, celui de Shanghai lui passera le relais.

Les livraisons du SUV électrique continueront de s’accélérer dans les prochains jours et prochaines semaines. On a désormais hâte de le tester pour vous donner notre avis et nos premiers retours d’expérience.