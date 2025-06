De 16 kg seulement, ce vélo de ville électrique s’améliore encore en 2025 sans faire exploser son prix

Le Tenways CGO600 reçoit une poignée de nouveautés pour son millésime 2025, et reste un vélo électrique léger séduisant grâce à son rapport prix/prestations agressif.

Source : Tenways

À l’été 2021, Tenways a démarré son aventure dans les vélos électriques. Pour se lancer, la firme chinoise a proposé un modèle léger, le CG0600. Après une version Pro, les cousins CGO800 et CGO009, les cargos ainsi que les AGO, le VAE originel reçoit enfin une évolution.

Tenways recadre son modèle originel

Le Tenways CGO006 2025 conserve son aspect léger avec un poids de 16 kg, tandis que le cadre classique apporte une meilleure intégration des câbles. Ce changement « améliore l’esthétique et la durabilité« , selon la marque. On observe aussi des haubans davantage inclinés, tandis que l’empattement gagne 17 mm.

Un cadre revu, plus élancé et au câblage encore plus intégré. // Source : Tenways

C’est un détail, mais ce détail fait légèrement augmenter la charge que le vélo peut supporter, de 140 à 145 kg. On note également les nouveaux coloris vert brillant et gris mat, qui accompagne le noir mat. On espère que la peinture résiste davantage aux assauts du temps, un point faible de ce vélo électrique.

Des équipements modernisés

Autour du cadre, l’équipement monte en gamme avec un éclairage inédit, plus puissant à l’avant (60 lux), celui à l’arrière étant désormais intégré au garde-boue et aussi plus lumineux. Au guidon, l’écran monochrome vertical cède sa place à une version couleur en format paysage.

Un nouveal éclairage plus puissant, avant comme arrière. // Source : Tenways

L’assistance électrique du Tenways CGO600 ne bouge pas, avec un moteur arrière Mivice M070 d’une couple de 40 Nm. Il fonctionne avec un capteur de couple et une transmission monovitesse par courroie (ici Michelin et non plus Gates).

Un compteur OLED inédit. // Source : Tenways

La batterie fixe intégrée dans le cadre revendique une capacité de 7 Ah (252 Wh) et procure jusqu’à 70 km d’autonomie en mode éco. Les roues aux pneus CST conservent aussi leurs freins à disque hydrauliques Tektro.

Un Tenways CGO600 au prix toujours canon

La bonne nouvelle de ce Tenways CGO600 « Nouvelle édition » est son prix qui ne s’envole pas, à 1 299 euros exactement. Cela reste très attractif face aux caractéristiques – avec un porte-bagages offert au lancement – alors que l’ancienne « Édition classique » reste au catalogue à 1 199 euros.

Source : Tenways

L’achat du vélo électrique est possible dans la centaine de revendeurs en France et sur le site officiel, en taille M et L, avec une garantie de 2 ans.