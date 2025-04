Tenways dégaine un VTC électrique polyvalent au rapport équipement-prix canon

Nouveau VTC électrique, le Tenways AGO Air veut offrir un équipement complet pour à peine plus de 2 000 euros, dont un moteur central maison performant. Présentation.

Source : Tenways

Très active dans le domaine des vélos électriques, la marque Tenways lance encore un nouveau modèle en ce printemps 2025. Après le cargo Longtail Duo, c’est un VAE classique qui rejoint la gamme. Ni vraiment urbain à la manière des CGO600 et CGO800S, le Tenways AGO Air, ni tout-terrain que les AGO T et AGO X, il se veut polyvalent : c’est en fait un VTC.

Le cadre ouvert facilite l’enjambement et propose une position de conduite droite grâce avec un guidon haut. Tenways pense d’ailleurs à l’équipement en incluant le porte-bagages arrière, la béquille et les garde-boues, qu’elle offre au lancement ou via un code consultable en newsletter. Et en bonus, une sacoche est aussi offerte, c’est rare dans le monde du vélo.

Un Tenways AGO aux ambitions de randonnée ?

La suspension avant Zoom dotée d’un débattement de 65 mm montre l’envie de confort et de roulage du Tenways AGO Air sur sentiers battus. Les pneus Kenda larges de 50 mm, l’éclairage avant 60 lux et la transmission par dérailleur Shimano Cues à 9 vitesses confirment cette volonté.

Source : Tenways

Le performant moteur central Tenways est une nouveauté, avec un couple de 80 Nm. On reconnaît cependant le moteur Bafang M410 présent sur le grand frère AGO X, qui pourrait en être la base. Plutôt efficiente, cette assistance s’associe à une batterie amovible de 560 Wh.

Source : Tenways Source : Tenways Source : Tenways

Cette capacité devrait procurer 100 km d’autonomie selon la marque en mode éco, soit 50 à 60 km en mode maximal. Le système électrique inclut une connectivité à l’image de tous les Tenways, avec ici un petit écran central couleur 2,4” y affichant la navigation. Il possède ici de faux airs de celui de la Ninebot Max G3 E !

Un vélo électrique robuste à prix abordable

Bien équipé mais avec une batterie imposante, le Tenways AGO Air n’est pas léger, puisque recensé à 27,4 kg équipement compris. Néanmoins, le vélo électrique est robuste, tolérant une charge totale de 145 kg.

Source : Tenways Source : Tenways Source : Tenways

Le Tenways AGO Air est disponible depuis le 21 avril 2025, au prix de lancement de 2 099 euros. Il pourrait augmenter à terme au tarif de 2 199 euros, et proposer l’équipement ainsi que la sacoche en options payantes. En taille unique, le VTC électrique propose trois coloris : rouge, gris et noir.