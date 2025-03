Pour la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, la Fnac dégaine un pack PS5 Slim à prix canon

La PS5 Slim Standard s’accompagne aujourd’hui d’un pack séduisant, idéal pour découvrir le tout dernier Assassin’s Creed Shadows, plongeant les joueurs en plein Japon féodal, ainsi que l’univers ensorcelant de Hogwarts Legacy. Disponible chez la Fnac à 599,99 euros, ce trio réserve une surprise supplémentaire : en ajoutant le pack au panier, Forspoken est offert.

Le tout dernier jeu d’Ubisoft dĂ©barque enfin (avec sa petite polĂ©mique historique liĂ©e Ă Yasuke l’un des protagonistes du jeu), et il s’invite dĂ©jĂ dans un pack exclusif avec la PlayStation 5. Les retours sont assez positifs, il est mĂŞme notĂ© 8 sur 10 par nos voisins de Numerama. La Fnac a eu la bonne idĂ©e d’y ajouter Hogwarts Legacy : L’HĂ©ritage de Poudlard, permettant ainsi d’explorer l’univers magique de Harry Potter tout en profitant de la puissance de la next-gen. ProposĂ© Ă 599,99 euros sur le site de la Fnac, un jeu supplĂ©mentaire s’ajoute lors de la mise au panier, Ă savoir le moins bon Forspoken.

Qu’y a-t-il dans le pack PS5 Slim ?

Une PS5 Slim Standard Edition

Les jeux Assassin’s Creed Shadow et Hogwarts Legacy

Ainsi que le jeu Forspoken offert Ă l’ajout dans le panier

La console de Sony la puissance de la next-gen et des exclus !

La PlayStation 5 Slim reprĂ©sente l’apogĂ©e (moins depuis la sortie de la version Pro) du gaming next-gen, combinant puissance brute et innovations technologiques. Avec son SSD ultra-rapide, elle offre des temps de chargement très rapide, transformant radicalement l’expĂ©rience de jeu. Son processeur AMD Ryzen Zen 2 et son GPU RDNA 2 permettent d’afficher des graphismes en 4K ultra-dĂ©taillĂ©e, avec un ray tracing rĂ©aliste et des animations ultra-fluides en 120 Hz (avec l’Ă©cran compatible bien entendu) sur les jeux compatibles. Le tout est sublimĂ© par la manette DualSense, qui rĂ©volutionne le gameplay grâce Ă ses retours haptiques immersifs et ses gâchettes adaptatives.

Sony a Ă©galement misĂ© sur un Ă©cosystème riche et variĂ©, avec une bibliothèque de jeux exclusifs impressionnante : de God of War Ragnarök Ă Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, la PS5 s’impose comme une console incontournable, mĂŞme si la tendance des exclus commence Ă s’Ă©teindre. Son interface intuitive et son intĂ©gration des services PS Plus et PS VR2 en font une plateforme complète, pensĂ©e autant pour les joueurs occasionnels que pour les hardcores gamers. Une question reste en suspens : sera-t-elle assez performante pour le tant attendu Grand Theft Auto 6 ?

Assassin’s Creed Shadows : le Japon comme vous ne l’avez jamais vu

Avec Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft transporte enfin la cĂ©lèbre franchise dans le Japon fĂ©odal après un pĂ©riple avec les Vikings et le retour aux sources avec Mirage. C’est bien l’Ă©poque des samouraĂŻs qui est contĂ©. Ce nouvel opus nous met dans la peau de Naoe, une shinobi furtive, et de Yasuke, un puissant samouraĂŻ lĂ©gendaire, offrant ainsi une double approche du gameplay entre infiltration et combats brutaux.

Deux autres jeux à découvrir

Avec Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard noté 7 sur 10 par nos collègues de Numerama, plongez dans l’univers envoûtant de Harry Potter et incarnez un élève de Poudlard au XIXᵉ siècle, bien avant les aventures de Harry, Ron et Hermione. Ce RPG en monde ouvert vous permet de créer votre propre sorcier, d’apprendre des sorts emblématiques, de fabriquer des potions et d’explorer les mystères du château et de ses alentours.

Lors de l’achat de ce pack, Forspoken se retrouve comme par magie dans votre panier (gratuit), mais nous ne vous garantissons pas une partie enchanteresse sur ce jeu.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la PlayStation 5 Slim. Celui d’Assassin’s Creed Shadow sans spoiler est aussi disponible ici.

