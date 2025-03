Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft fait volte-face sur la compatibilité Steam Deck

Les amateurs de jeux portables peuvent se réjouir : Assassin’s Creed Shadows sera finalement compatible avec le Steam Deck dès son lancement. Cette annonce surprise d’Ubisoft vient contredire ses déclarations précédentes et ouvre de nouvelles perspectives pour les joueurs nomades.

Source : Ubisoft

Revirement inattendu : Ubisoft a annoncé qu’Assassin’s Creed Shadows sera compatible avec le Steam Deck dès sa sortie le 20 mars prochain. Cette nouvelle, partagée via le compte officiel de la franchise sur les réseaux sociaux, contredit les déclarations antérieures de l’éditeur qui avait initialement exclu cette possibilité.

Ce changement de cap survient à quelques jours seulement du lancement du jeu, suscitant à la fois surprise et enthousiasme au sein de la communauté des joueurs. Ubisoft précise attendre la classification officielle de Valve, laissant planer un léger doute sur le niveau exact de compatibilité.

Une optimisation de dernière minute

L’annonce soulève des questions sur les efforts d’optimisation réalisés par les équipes d’Ubisoft. Le jeu, initialement jugé trop exigeant pour le Steam Deck, semble avoir bénéficié d’ajustements techniques significatifs. Cette évolution pourrait être le fruit des multiples reports qu’a connus le titre, offrant aux développeurs un temps précieux pour peaufiner les performances sur différentes plateformes.

Cependant, la prudence reste de mise. L’expérience passée a montré que la certification « jouable sur Steam Deck » ne garantit pas toujours des performances optimales. Les joueurs avisés attendront probablement les premiers retours d’expérience et consulteront des plateformes comme ProtonDB pour avoir une idée plus précise de la qualité du jeu sur le dispositif portable de Valve.

Le jeu, qui se déroule dans le Japon féodal, a fait l’objet de nombreuses attentions, notamment concernant son système de parkour adapté à l’architecture de l’époque et l’introduction d’un mode « Canon » pour répondre aux préoccupations des fans sur la narration. Après des revers sur des titres comme Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws, l’éditeur mise gros sur le succès d’Assassin’s Creed Shadows. Cette ouverture vers le Steam Deck pourrait bien élargir l’audience potentielle du jeu, et il reste maintenant à savoir si ce dernier arrivera à convaincre les fans.