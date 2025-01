Steam Brick : ce concept insolite nous donne un Steam Deck dans son plus simple appareil

Pas d’écran, ni de contrôleur… seulement le strict nécessaire. Un utilisateur a eu l’idée de dépouiller son Steam Deck de tout ce qui y était superflu, à ses yeux, pour aboutir à un concept insolite : le Steam Brick. Cette « brique » hyper compacte réduit la console de Valve uniquement à son hardware central.

Voici le Steam Brick, un Steam Deck dépouillé de tout le superflu // Source : crastinator-pro via Github

Qui a dit qu’il fallait un écran et des contrôleurs intégrés pour profiter d’un Steam Deck ? Certainement pas « crastinator-pro » en tout cas. Cet utilisateur de Github a partagé sur la plateforme son projet Steam Brick, ainsi que la méthode et les resources pour le reproduire si l’envie vous prend.

L’idée ? Dépouiller la console portable de Valve de tout ce qui n’est pas rigoureusement indispensable à son fonctionnement et son utilisation… afin de la rendre encore plus portable. Finalisé, le Steam Brick ressemble donc à une petite brique de 193.5 x 126.5 x 21 mm pour 474 grammes seulement. Seuls un bouton de mise sous tension, un port USB-C et deux grilles d’aération subsistent.

L’avantage ? Pouvoir « la jeter dans un sac tel quel », clame son créateur. « Pas d’étui, pas de protection d’écran, il suffit de la jeter dans un sac à dos ou une valise et de ne pas s’en soucier ».

Le minimalisme à son paroxysme…

L’argument se tient… même si l’utilisation de ce concept nécessite quand même quelques accessoires à prévoir en plus. Car pour utiliser le Steam Brick, il faut encore y connecter, en USB-C, un dispositif d’affichage externe, et une manette Bluetooth. En l’état, ce projet répond donc principalement aux problématiques rencontrées par son créateur.

« La Steam Deck a changé la donne pour les voyages, mais je l’ai souvent laissé de côté car il ne rentrait pas dans mon sac à dos, prenait beaucoup de place dans mon bagage à main, et était difficile à sortir du compartiment à bagages lorsque je voulais l’utiliser », explique crastinator-pro.

« Lorsque j’utilisais le Deck, il était soit branché sur des lunettes AR (XReal Air 2 Pro), soit branché sur un téléviseur. Je me suis donc dit qu’il pourrait être tellement plus petit et plus léger sans le contrôleur et l’écran intégrés, mais ce serait ridicule, n’est-ce pas ? ».

Ridicule, peut-être pas tant que ça, mais reste à savoir si ce projet fera vraiment des émules parmi les utilisateurs de Steam Deck.