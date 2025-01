Voici ce que donne la fusion entre une tablette et un Steam Deck

La frontière entre tablette et console portable n’a jamais été aussi floue. Avec ses nouvelles Nitro Blaze, Acer propose une approche courageuse du gaming nomade, notamment via un modèle 11 pouces qui détonne dans le paysage.

Le format XXL : innovation ou folie ?

Avec sa Nitro Blaze 11, Acer ose l’impensable : une console portable dotée d’un écran de près de 11 pouces. Un format qui détonne face aux 7 pouces du Steam Deck ou aux 8 pouces de la ROG Ally.

L’écran WQXGA (2560 x 1600 pixels) offre une qualité d’image qui devrait être nette, renforcée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 500 nits. Mais ce choix a un prix : 1050 grammes sur la balance. C’est presque le double du Steam Deck (669 g). Une masse qui questionne la notion même de « portable ».

La petite sœur de 8,8 pouces se montre plus raisonnable avec ses 720 grammes, tout en conservant des caractéristiques intéressantes comme un écran 144 Hz.

La puissance brute au rendez-vous

Sous le capot, Acer ne lésine pas sur les performances. Les deux modèles embarquent un processeur AMD Ryzen 7 8840HS avec 8 cœurs et 16 threads, capable de grimper jusqu’à 5,1 GHz. La partie graphique est assurée par un AMD Radeon 780M, épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MT/s. Une configuration musclée qui promet de faire tourner les derniers AAA sans broncher, dommage de ne pas profiter des nouveaux Z2 Extreme.

Particularité intéressante : l’accent mis sur l’IA avec 39 TOPS (Trillion Operations Per Second) disponibles. Une puissance qui pourrait servir à améliorer les performances en jeu, même si Acer reste discret sur les applications concrètes. Cela servira davantage à Copilot, et c’est un plus face au Ryzen Z2 dépourvu de NPU.

Contrairement à ses concurrentes, la Nitro Blaze 11 propose des manettes détachables, rappelant l’approche de la Nintendo Switch. Un choix qui renforce sa polyvalence : console portable, tablette gaming, voire mini-PC de salon avec son support intégré. L’interface Acer Game Space promet de centraliser l’accès aux jeux et aux différentes plateformes sous Windows 11.

La connectique se montre généreuse avec de l’USB 4, de l’USB 3.2 et le Wi-Fi 6E. Le stockage peut grimper jusqu’à 2 To en SSD PCIe Gen 4, de quoi installer une belle bibliothèque de jeux.

Proposée à partir de 999 € pour le modèle 8 pouces (prix du modèle 11 pouces à venir), la Nitro Blaze se positionne sur le segment premium. Un positionnement cohérent vu les caractéristiques techniques, mais qui la met en concurrence directe avec des valeurs sûres comme le Steam Deck OLED ou la ROG Ally.