Valve propose désormais des Steam Deck OLED reconditionnées pour 110 € de moins que le prix du neuf

Avec son programme de reconditionnement, Valve nous propose un joli cadeau pour les fêtes de fin d’année. En effet, il suffit de dépenser moins de 500 euros pour obtenir la dernière version du Steam Deck, une excellente aubaine pour les joueurs intéressés par la console.

Le Steam Deck OLED n’a jamais été aussi intéressant ! // Source : Frandroid

Le mois de décembre est déjà bien entamé et certains d’entre vous commencent probablement à en avoir assez des musiques de Noël (et malheureusement, ce n’est pas fini). Mais, si vous vous concentrez un peu, derrière les paroles de All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, vous entendrez peut-être un « OhOhOh ! » C’est le père Newell, et ses équipes de Valve, qui présentent une offre très alléchante, juste à temps pour modifier votre liste de cadeaux.

Dans un post sur X, le géant du jeu vidéo vient d’annoncer qu’il mettait en vente des Steam Deck OLED reconditionnés à des prix revus à la baisse. Ainsi, la console portable en version 512 Go est proposée à 459 euros sur le site de Valve, contre 569 euros pour le modèle neuf. Quant à la version 1 To, elle est affichée à 549 euros, contre 679 euros neuve.

Comme neuf, voire mieux, mais avec quelques cicatrices tout de même

Nous avons donc des réductions de 110 euros et 130 euros respectivement, accompagnées de bonnes garanties de la part de l’entreprise américaine. En effet, celle-ci affirme que les unités reconditionnées ont toutes subi un « un examen approfondi comprenant plus de 100 tests effectués dans les ateliers de Valve », et qu’elles « respectent, voire dépassent, les normes de performance » de leurs primes jeunesses.

Certaines consoles peuvent présenter des imperfections esthétiques dues à leur vie passée, mais cela ne devrait pas avoir d’impact sur l’expérience de jeu. Enfin, Valve inclut une garantie d’un an, comme pour tout Steam Deck vendu neuf, ainsi qu’un bloc d’alimentation (également remis à neuf) et une mallette de transport avec chaque appareil reconditionné.

https://twitter.com/OnDeck/status/1866618858045591793

Si vous souhaitez investir dans une console portable, il est donc difficile de passer à côté d’une telle opportunité. Même si Valve semble prête à ouvrir SteamOS à d’autres fabricants dans un avenir proche, et que la concurrence commence à proposer des appareils de très bonne facture, la Steam Deck conserve un rapport qualité/prix imbattable.

Quant à savoir si la version LCD connaîtra le même sort, cela semble compliqué à l’heure actuelle. Valve indique que les stocks ne sont plus suffisants, bien qu’elle affiche toujours un prix de 299 euros pour la version 64 Go. N’oubliez toutefois pas de mettre en favori la page dédiée aux appareils reconditionnés de la firme, car si cette offre revient un jour, il s’agira là aussi d’une sacrée bonne affaire.