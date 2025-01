Ubisoft : l’option d’un rachat est de plus en plus probable

Ubisoft vient d’annoncer avoir recruté des conseillers stratégiques de premier plan pour explorer diverses options d’avenir, une décision qui alimente les spéculations sur un possible rachat de l’éditeur français de jeux vidéo.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, le PDG Yves Guillemot et le directeur financier Frederick Duguet ont présenté les nouvelles orientations de l’entreprise. Les dirigeants ont confirmé qu’un processus d’évaluation des options stratégiques était en cours, tout en restant discrets sur les détails spécifiques.

« L’objectif de ce processus est de libérer la meilleure valeur potentielle de nos actifs au bénéfice de nos parties prenantes et de favoriser les meilleures conditions pour créer de grands jeux dans un marché qui évolue rapidement », a déclaré Frederick Duguet lors de la conférence, cité par Le Figaro.

Ubisoft est à un tournant de son histoire

Cette révision stratégique s’accompagne d’un nouveau report du très attendu Assassin’s Creed Shadows, désormais prévu pour le 20 mars 2025. Ce délai supplémentaire aurait été décidé pour assurer une qualité optimale du jeu dès son lancement, qui revête d’une importance capitale pour l’entreprise. Cette dernière a enchaîné les échecs ces derniers mois, et Assassin’s Creed Shadows est vu comme beaucoup comme le titre qui pourrait décider du sort de l’entreprise.

Les rumeurs concernant un possible rachat par Tencent, partenaire historique d’Ubisoft, se sont intensifiées ces derniers mois. Bloomberg avait d’ailleurs rapporté en octobre que la famille Guillemot et Tencent étaient en discussions exploratoires concernant une possible privatisation de l’entreprise. Ces spéculations surviennent dans un contexte difficile pour Ubisoft, marqué par plusieurs échecs commerciaux et une baisse significative de son cours en bourse.

Interrogé sur l’impact potentiel de la récente désignation de Tencent comme « entreprise militaire chinoise » par les États-Unis, Yves Guillemot s’est abstenu de tout commentaire. Les dirigeants ont également évité de répondre directement aux questions des investisseurs concernant l’existence d’une proposition concrète de rachat.

Le processus d’évaluation stratégique devrait progresser dans les mois à venir, comme l’a indiqué la direction, qui promet plus de détails « le moment venu ». Cette période d’incertitude marque un tournant potentiel dans l’histoire d’Ubisoft, alors que l’entreprise cherche à se repositionner dans un marché du jeu vidéo en constante évolution.