Rachat d’Ubisoft : ça chauffe entre Tencent et les frères Guillemot

Les discussions autour du rachat d’Ubisoft prennent une tournure complexe. Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, un désaccord sur le contrôle futur de l’entreprise freine les négociations entre les deux principaux actionnaires.

L’abonnement Ubisoft+ a évolué cette semaine vers une double formule // Source : Ubisoft

La famille Guillemot, fondatrice d’Ubisoft et actuellement son plus grand actionnaire via Guillemot Brothers Ltd, souhaite conserver son niveau de contrôle actuel après le potentiel retrait de l’entreprise de la bourse. De son côté, Tencent, deuxième plus grand actionnaire avec près de 10 % des parts, temporise son engagement dans l’opération, exigeant une influence accrue dans les décisions du conseil d’administration.

Ces négociations interviennent dans un contexte particulièrement délicat pour l’éditeur français. Ubisoft traverse une période difficile, marquée par des performances commerciales décevantes, notamment avec Star Wars Outlaws, et le report d’Assassin’s Creed Shadows à février 2025. La situation a entraîné une chute spectaculaire du cours de l’action, passant de 85 dollars début 2021 à environ 13 dollars aujourd’hui.

Les conditions du rachat d’Ubisoft font encore débat

La restructuration en cours chez Ubisoft s’est également traduite par plusieurs vagues de licenciements. La semaine dernière, l’entreprise a annoncé la fermeture de deux studios liés à XDefiant, un projet finalement abandonné, entraînant le départ de 277 employés.

Les pourparlers actuels visent en partie à prévenir toute tentative de rachat hostile, rappelant la bataille menée contre Vivendi en 2016. Selon les sources de Reuters, Tencent adopte une stratégie patiente, attendant que la famille Guillemot accepte ses conditions avant d’augmenter sa participation.

Interrogé par Reuters, Tencent a décliné tout commentaire, tandis que la famille Guillemot n’a pas donné suite aux demandes d’interview. Un porte-parole d’Ubisoft a simplement indiqué que l’entreprise « reste engagée à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes » et « examine toutes les options stratégiques ».

L’annonce de ces négociations a provoqué une hausse de 14 % du cours de l’action Ubisoft, ce qui montre bien l’intérêt des investisseurs pour une possible restructuration de l’entreprise.