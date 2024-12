Pourquoi XDefiant, le « COD Killer » d’Ubisoft, met la clé sous la porte en 2025

Ubisoft vient d’annoncer la fermeture de XDefiant, son concurrent free-to-play à Call of Duty. Le studio n’a même pas attendu un éventuel lancement sur Steam pour prendre sa décision alors que des raisons d’engagement des joueurs et profitabilité.

C’est la fin pour XDefiant : le concurrent de Call of Duty développé par Ubisoft va mettre la clé sous la porte après 1 an et demi d’existence. Les joueurs ne peuvent désormais plus accéder au jeu dès maintenant, ni acheter le moindre cosmétique. Les joueurs ayant dépensé de l’argent au sein du jeu dans les 30 derniers jours seront remboursés.

Ce concurrent free-to-play de Call of Duty était notamment porté par la vision de Mark Rubin, producteur de la renaissance de la franchise en 2007 avec la série Modern Warfare.

Parmi les raisons évoquées, le producteur évoque notamment la conjoncture du marché, surtout pour un jeu au modèle gratuit avec une concurrence aussi acharné.

Le « COD Killer » qui n’est plus

XDefiant se plaçait comme une alternative pour les mécontents du modèle Call of Duty : un gunplay nerveux et arcade, l’absence de SBMM (Skill-Base Matchmaking) et un système de factions issues des différentes licences Ubisoft (The Division, Watch Dogs, Far Cry…).

Malgré de bons retours concernant l’expérience de jeu et le level design de ses cartes, XDefiant a été criblé de problèmes pendant toute son existence. De nombreux joueurs ont notamment critiqué son netcode bancal, subissant de nombreux « no reg », des tirs qui n’étaient finalement pris en compte côté serveur.

Si la situation s’est améliorée, cela n’a pas suffi à compenser l’absence de SBMM qui a globalement relevé le niveau de jeu global, élevant les barrières à l’entrée pour les joueurs débutants.

Malgré ces quelques reproches, le jeu allait enfin connaitre une seconde vie avec son lancement sur Steam, alors qu’il n’était pour l’instant que disponible que sur le mal aimé Ubisoft Connect. Visiblement, le studio n’a même pas daigné tenté l’expérience au vu des chiffres visiblement peu reluisants de se rentabilité.

Le free-to-play, en particulier, est un long voyage. De nombreux jeux free-to-play mettent du temps à trouver leurs marques et à devenir rentables. C’est un long voyage qu’Ubisoft et les équipes travaillant sur le jeu étaient prêts à faire jusqu’à très récemment. Mais malheureusement, le voyage est devenu trop long pour être poursuivi. Mark Rubin, producteur exécutif XDefiant

Comme le précise le média PCGamer, Ubisoft essaie encore de trouver sa place dans le monde du free-to-play. Si des jeux comme Rainbow Six Siege et For Honor ont réussi à émerger après des débuts difficiles, le studio a abandonné deux de ses projets avant même leur sortie : Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline en 2022 et The Division Heartland cette année.

Bien que XDefiant ait suscité un engouement initial, il n’a pas conservé une base de joueurs suffisamment importante pour en faire un concurrent viable dans le domaine des jeux de tir à la première personne gratuits, ni pour soutenir l’investissement continu de l’entreprise dans son développement. Ubisoft appliquera les leçons tirées de XDefiant à ses futurs titres free-to-play. Ubisoft, via communiqué de presse

277 employés licenciés dans deux studios

La fin de XDefiant signe aussi la fermeture de deux studios, Ubisoft San Francisco et Ubisoft Osaka (via Stephen Totilo). Ces fermetures vont visiblement entrainer pas moins de 277 licenciements, même si la moitié de l’équipe derrière XDefiant sera mutée sur d’autres projets du studio.

Si nous ne sommes pas sur un échec à l’échelle de Concord, celui de XDefiant est encore un triste exemple d’un projet free-to-play qui n’a malheureusement pas réussi à trouver son public malgré les investissements soutenus de son studio.

Ces projets deviennent toujours plus risqués avec une concurrence de plus en plus rude face à des mastodontes déjà bien installés. Même Square Enix, qui connait un succès colossal avec son MMO Final Fantasy XIV, peine encore à émerger avec ses projets free-to-play, notamment sur mobile, et ce, malgré des licences fortes.