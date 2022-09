Non, Ubisoft n’est pas racheté par le chinois Tencent (pas encore)

Ubisoft a annoncé que Tencent Games portait sa participation à hauteur de 49,9%. Oui, mais voilà, on parle de la société Guillemot Brothers Limited et non d'Ubisoft, qui reste encore bien français. Explications.

Pendant plusieurs heures, internet a pu croire que le géant français Ubisoft était passé sous pavillon chinois après quelques confusions autour des investissements de Tencent Games. Il faut dire que le géant chinois multiplie les investissements en occident et s’était octroyé une belle place à la Gamescom 2022.

Si Tencent Games renforce bien son investissement et devient un proche collaborateur de la direction d’Ubisoft, il est encore beaucoup trop tôt pour parler de rachats.

Tencent Games renforce sa position chez Ubisoft

Il faut lire le communiqué de presse d’Ubisoft pour comprendre exactement l’action entreprise par Tencent Games. Le géant chinois a investi quelque 300 millions d’euros dans la société Guillemot Brothers Limited pour une prise de participation minoritaire. Guillemot comme dans Yves Guillemot, le PDG et fondateur d’Ubisoft. Quand on parle de participation minoritaire, c’est dans ce cas très précis puisque Tencent Games récupère 49,9 % des actions tout de même, pour 5 % des droits de vote.

Guillemot Brothers Limited représente en fait la part des actions d’Ubisoft appartenant à la famille Guillemot. Il s’agit du premier actionnaire de l’éditeur français, à hauteur de 29,99 % du géant du jeu vidéo.

Pas de rachat en vue à court terme

Autrement dit et pour faire plus simple

, Tencent Games récupère 49,9 % d’une société qui détient 29,99 % d’Ubisoft. Le géant chinois peut également augmenter sa participation directe dans Ubisoft de 4,5 à 9,99 %.

En revanche, par cet accord, Tencent Games s’interdit de revendre des actions pendant 5 ans, et ne pourra pas augmenter au-delà de 9,99 % du capital d’Ubisoft avant 8 ans. Il n’y a donc pas de rachat en vue de la part de Tencent Games.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.