En pleine crise, Ubisoft sort discrètement un jeu vidéo dédié aux NFT

Alors que le géant français du jeu vidéo Ubisoft traverse une période particulièrement houleuse, marquée par des retards successifs, des restructurations massives et des résultats décevants, la société vient de lancer dans la plus grande discrétion un titre entièrement construit autour de la technologie blockchain.

Cela fait maintenant trois ans qu’Ubisoft a fait part de son intérêt pour les jeux de blockchain. Après quelques initiatives timides comme la plateforme Ubisoft Quartz, destinée à commercialiser des objets numériques sous forme de jetons non fongibles (NFT), le groupe semble s’être finalement décidé à franchir le pas en lançant son premier véritable projet web3.

Champions Tactics Grimoria Chronicles, disponible depuis le 23 octobre dernier sur PC, se présente comme un « jeu de rôle tactique multijoueur en ligne » où les joueurs doivent constituer des équipes de trois « champions » sous forme de figurines numériques.

Les joueurs peuvent acheter des figurines avec de la cryptomonnaie

Le twist, c’est que ces fameuses figurines font office de NFT, pouvant être achetées et revendues sur un marché en ligne intégré au jeu. Les joueurs ont le choix d’utiliser soit la monnaie virtuelle du jeu, soit de la cryptomonnaie, pour se procurer ces pièces de collection numériques. Certaines d’entre elles atteignent d’ailleurs des prix stratosphériques, allant jusqu’à 63 000 dollars pour la plus rare.

Bien que la bande-annonce du jeu ne laisse pas transparaître cette dimension web3, il est en réalité impossible de jouer à Champions Tactics sans s’impliquer dans cette économie des jetons non fongibles. Seuls les joueurs possédant un compte Ubisoft et un portefeuille blockchain compatible peuvent y accéder. Le titre a d’ailleurs été classé « Réservé aux adultes » par l’éditeur, une classification pour l’heure introuvable sur le site de l’ESRB, l’organisme américain de classification des jeux.

Ubisoft risque de nouvelles critiques avec ce jeu NFT

Cette incursion d’Ubisoft dans le web3 intervient dans un contexte pour le moins particulier. Alors que l’engouement pour les NFT s’est largement essoufflé ces derniers mois, avec des réactions de rejet de la part d’acteurs majeurs comme Mojang (Minecraft) ou Valve (Steam), l’éditeur français semble s’accrocher coûte que coûte à cette technologie. Pourtant, ses précédentes initiatives, comme la plateforme Ubisoft Quartz, n’avaient d’ailleurs guère convaincu.

Interrogé par plusieurs médias américains, Ubisoft a défendu sa stratégie, expliquant que Champions Tactics visait à « explorer de nouvelles façons de jouer » et à « apporter plus de valeur aux joueurs ». On rappelle d’ailleurs que c’est justement Ubisoft qui rappelait souvent aux joueurs qu’ils ne possédaient pas vraiment leurs jeux vidéo. Mais le constat reste mitigé : avec des figurines NFT atteignant des prix exorbitants, le modèle économique semble davantage taillé pour les investisseurs que pour les joueurs lambda.

« Bien que le jeu soit gratuit à télécharger, les joueurs devront s’impliquer dans l’économie des NFT pour être compétitifs », souligne Julien Merceron, analyste chez Gameblog. « Cela crée un déséquilibre évident entre ceux qui peuvent se le permettre et les autres, remettant en cause l’équité du gameplay ».

Dans un contexte déjà difficile pour Ubisoft, cette nouvelle incursion dans le web3 semble d’autant plus risquée que le secteur du jeu vidéo, mis à part quelques acteurs comme EA, se montre de plus en plus réfractaire à cette technologie. Les récentes déclarations d’un cadre d’Ubisoft affirmant que les joueurs « ne comprennent pas » les NFT n’ont d’ailleurs pas manqué de susciter de vives réactions négatives.

Alors que le groupe français s’apprête à dévoiler ses résultats trimestriels mercredi prochain, le lancement discret de Champions Tactics: Grimoria Chronicles n’a rien d’anodin. Après les reports à répétition de jeux très attendus comme Assassin’s Creed Shadows, les multiples vagues de restructurations en un an et les performances décevantes de ses sorties AAA récentes, Ubisoft semble chercher coûte que coûte de nouvelles pistes de croissance.

Malheureusement pour l’éditeur, son pari sur les NFT tombe pile à un moment où le vent tourne dans l’industrie du jeu vidéo. Avec un modèle économique axé sur des achats de figurines numériques à prix d’or, Champions Tactics risque fort de passer inaperçu auprès du grand public. À moins qu’Ubisoft ne parvienne à convaincre ses joueurs du bien-fondé de cette technologie, longtemps rejetée par la communauté.