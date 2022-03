Ubisoft veut utiliser la puissance du cloud pour créer des jeux d’un nouveau genre

Ubisoft présente une nouvelle technologie à la GDC : Ubisoft Scaler. Elle doit permettre aux développeurs de créer un nouveau genre de jeux.

Quand il ne s’enferme pas dans la répétition d’épisodes, la copie de la dernière tendance à la mode comme les NFT, ou le management toxique, Ubisoft peut faire preuve d’une grande créativité.

À travers son grand réseau de studios interne, Ubisoft s’est notamment fait l’une de ses forces le développement de nouvelles technologies en interne, comme les moteurs de jeux Snowdrop (The Division) et AnvilNext (Assassin’s Creed).

Pour la GDC, la Game Developer Conference, Ubisoft dévoile l’un de ses nouveaux projets maison : Ubisoft Scaler.

Repenser la création d’un jeu

Ubisoft Scaler est développé par Ubisoft Stockholm pour permettre à Ubisoft de créer des jeux plus ambitieux et plus complexes. Des « mondes virtuels qui peuvent être mis à jour en temps réel et peuplé par un très grand nombre de joueurs pour créer des expériences sociales ». Ça, c’est histoire de cocher la case metavers sans balancer le mot clé.

Ubisoft Scaler est un élément de technologie fondamental qui permet aux titres d’Ubisoft d’utiliser la puissance du cloud. En fait, il s’agit aussi d’un énorme changement d’état d’esprit. Essayez de vous projeter 10 ans dans l’avenir et d’imaginer ce que les jeux devraient être, pourraient être, et ce que vous pourriez attendre des jeux et de la façon dont ils sont créés.

C’est toute la raison d’être du studio Ubisoft Stockholm monté en 2017 par l’éditeur français pour sortir du carcan de création classique des jeux vidéo à haut budget et trouver de nouvelles techniques.

L’idée est donc de faire ce que les autres studios Ubisoft ne peuvent plus faire : créer quelque chose d’ambitieux et nouveau qui ne soit pas une simple itération du jeu précédent.

Utiliser la puissance du cloud

Les descriptions apportées par Ubisoft sur le fonctionnement de Ubisoft Scaler sont malheureusement un peu floues. Le studio indique que la technologie doit permettre d’utiliser « la puissance du cloud » pour échapper aux limites techniques des machines de jeu.

Alors est-ce que l’on parle de cloud gaming, où l’intégralité du jeu est calculée sur les serveurs pour être envoyée à l’utilisateur en streaming ? Pas vraiment.

Le streaming de jeux est un modèle de distribution, il améliore l’accessibilité des jeux, mais il ne change pas fondamentalement ce que sont les jeux et leur qualité. Or, ce qui compte pour Ubisoft Scaler, c’est la qualité et les possibilités qu’il ouvre pour nous, développeurs de jeux et joueurs.

Ubisoft Scaler n’est pas non plus un nouveau moteur de jeu, mais plutôt un outil « pour que les moteurs de jeux existants puissent être accélérés par le cloud, tant en termes de production que d’expériences en temps réel ».

L’exemple Flight Simulator

Ce que semble vouloir désigner Ubisoft semble le dire est le travail accompli par Asobo Studio en France avec Microsoft sur le jeu Flight Simulator.

Un jeu auquel on peut jouer hors ligne, mais qui prend tout son sens une fois connecté au cloud de Microsoft. Il permet alors d’augmenter la complexité du monde (notre planète bleue dans le cas de Flight Simulator), et de le rendre plus dynamique (trafic aérien et conditions météo en temps réel notamment).

Pour un éditeur connu avant tout pour la création de ses mondes ouverts à travers les jeux Ghost Recon, Assassin’s Creed, Watch Dogs ou encore The Crew, c’est forcément une technologie qui peut être intéressante.

Ubisoft Stockholm développe un nouveau jeu en même temps que Scaler pour en tirer tous les avantages. Évidemment, il est un peu trop tôt pour en parler pour le moment.

