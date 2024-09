Pour sauver Assassin’s Creed Shadows, et sa peau, Ubisoft va revenir définitivement vers Steam

Ubisoft change de cap et va désormais sortir tous ses jeux en simultanée sur Steam. Une décision qui devrait aider l’éditeur à remonter la pente après une année financièrement trouble.

L’éditeur Ubisoft est dans la tourmente depuis le début de l’été alors que Assassin’s Creed Shadows est au cœur d’une polémique culturelle entre le Japon et l’occident. Le prochain jeu de la saga s’est récemment retiré du salon Tokyo Game Show se déroulant cette semaine avant d’annuler les différentes previews pour la presse.

On en sait maintenant la cause : le jeu sera retardé d’à peu près 4 mois pour une sortie au 14 février 2025. Dans son communiqué officiel à destination de ses investisseurs, Ubisoft cite les ventes « plus faibles que prévu » de Star Wars Outlaws.

Mais c’est aussi l’occasion pour l’éditeur français d’aborder un revirement stratégique d’envergure pour tous ses prochains jeux : le retour des sorties simultanées sur Steam

Steam, je t’aime, moi non plus

Assassin’s Creed Shadows sortira en même temps sur Steam, Ubisoft Connect et l’Epic Games Store en février prochain. Ubisoft a visiblement compris sa leçon et signe son retour définitif sur le magasin en ligne le plus populaire pour les joueurs PC.

Comme bien d’autres à cette époque, l’éditeur a en effet voulu s’extirper de l’hégémonie de Steam en 2019 au sortant The Division 2 exclusivement sur l’Epic Games Store. À la même période, des jeux comme Control ou The Outer Worlds se sont aussi lancés exclusivement sur le lanceur de Valve.

Progressivement, la tendance s’est cependant inversée : des éditeurs comme EA, Blizzard et Ubisoft ont progressivement réinstauré leur catalogue sur Steam depuis 2022. Et parfois au grand bonheur des joueurs qui n’auront plus à jongler entre deux launchers différents sur certains jeux sortis cette année et d’autres prévus l’année prochaine.

Malgré sa commission de 30% vivement critiquée par une part de l’industrie, Steam reste le plus grand carrefour d’audience pour les joueurs PC. En constante évolution, l’outil ne cesse de s’améliorer et reste plébiscité par une grande partie des joueurs qui n’iront acheter leurs jeux nulle part ailleurs.

C’est cette réalité qu’a visiblement compris Ubisoft en dressant ce nouveau cap commercial. Le manque à gagner est donc beaucoup trop important pour se passer d’une telle visibilité. Le jeu devrait donc bientôt apparaitre sur Steam alors qu’Ubisoft a annoncé que la première extension du jeu serait gratuite pour tous les joueurs ayant précommandé le jeu.

Cette décision concerne aussi Star Wars Outlaws qui sortira aussi sur Steam le 21 novembre alors qu’Ubisoft travaille sur plusieurs mises à jour pour « peaufiner et améliorer l’expérience des joueurs afin d’attirer un large public pendant les fêtes de fin d’année ». Si cette stratégie fonctionne, ce nouveau lancement pourrait donner une seconde vie au jeu d’ici Noël.

