Avec le Smart Band 10, Xiaomi présente son nouveau bracelet connecté à prix cassé

Xiaomi a levé le voile, ce jeudi, sur son nouveau bracelet connecté conçu pour le sport et le suivi de santé, le Xiaomi Smart Band 10.

Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : Xiaomi

C’est désormais une tradition chez Xiaomi. Tous les ans, la marque chinoise renouvelle sa gamme de capteurs d’activité. Ce jeudi, la marque chinoise a ainsi levé le voile sur son dernier bracelet connecté en date, le Xiaomi Smart Band 10.

Pour aller plus loin

Comparatif : les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2025

De prime abord, ce nouveau bracelet reprend le même format que le Xiaomi Smart Band 9 de l’an dernier. Il profite cependant de quelques nouveautés particulièrement bien senties.

C’est le cas notamment de l’écran, plus grand sur ce nouveau modèle avec une diagonale de 1,72 pouce — contre 1,62 pouce précédemment — et une définition de 212 x 520 pixels. Surtout, l’affichage Amoled se veut plus lumineux, passant de 1200 à 1500 cd/m² pour une meilleure lisibilité dans un cadre très éclairé.

Des fonctions poussées pour le suivi sportif

Le Xiaomi Smart Band 10 reste toutefois particulièrement compact, avec un look de capteur d’activité plutôt que de montre connecté. On a donc affaire à un tracker de seulement 16 grammes sans bracelet — ou de 27 grammes avec la sangle fournie par défaut. Il est par ailleurs possible de changer aisément de bracelet, même si seuls ceux proposés par Xiaomi sont compatibles.

Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : Xiaomi

Du côté du suivi sportif, si le Xiaomi Smart Band 10 reste démuni de suivi GPS autonome — il vous faudra nécessairement un smartphone pour mesurer la distance parcourue — le capteur gagne une belle nouveauté. En effet, le bracelet connecté peut désormais faire office de capteur cardio externe et transmettre les données de fréquence cardiaque, durant l’exercice, à un compteur GPS pour vélo, un tapis de course ou une application d’entraînement sportif. Autre nouveauté, il est désormais doté d’un magnétomètre permettant d’utiliser la nouvelle application boussole pour se repérer.

Enfin, du côté des données de santé, le Xiaomi Smart Band 10 va permettre d’analyser la fréquence cardiaque, le sommeil, la SpO2 ou le stress du l’utilisateur tout au long de la journée.

Prix et disponibilité du Xiaomi Smart Band 10

Pour l’heure, le Xiaomi Smart Band 10 n’a été présenté qu’en Chine où il est affiché au prix de 269 yuans, soit 32 euros HT.

On ignore encore quand le bracelet sortira en France et à quel prix.