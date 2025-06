Test du Xiaomi Smart Band 10 : un bracelet encore plus précis, mais toujours aussi accessible

Avec son Smart Band 10, Xiaomi enrichit sa gamme de bracelets connectés d'un modèle aux fonctions plus poussées et aux mesures plus précises, sans sacrifier le prix. Voici son test complet.

Comme tous les ans, Xiaomi propose cet été la nouvelle version de son bracelet connecté dédié au suivi de sport et de la santé, le Xiaomi Smart Band 10.

Si, d’apparence, ce nouveau modèle reprend le mĂŞme design que les prĂ©cĂ©dentes versions, le Xiaomi Smart Band 10 amĂ©liore bien des aspects, du cĂ´tĂ© de l’Ă©cran ou des fonctions sportives, tout en conservant un prix très attractif de moins de 50 euros. Voici donc le test complet du Xiaomi Smart Band 10.

Xiaomi Smart Band 10 Fiche technique

Modèle Xiaomi Smart Band 10 Dimensions 46,57 mm x 22,54 mm x 10,95 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 520 x 212 pixels Dalle AMOLED Poids 27 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

Xiaomi Smart Band 10 Un design classique, mais efficace

Rien ne ressemble davantage Ă un bracelet Xiaomi Smart Band qu’un autre Xiaomi Smart Band. Si la marque chinoise propose des modèles plus larges, qui dĂ©passent de la sangle avec un format plus rectangulaire, ces formats restent l’apanage des modèles « Pro ».

Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Sans surprise, le Xiaomi Smart Band 10 reprend donc un aspect très similaire Ă celui du prĂ©cĂ©dent Xiaomi Smart Band 9 avant lui. On a droit ici Ă un capteur de 46,57 x 22,54 x 10,95 mm et Ă un poids plume de 16 g sans bracelet ou de 27 grammes avec la sangle en polyurĂ©thane thermoplastique fournie d’office.

Du cĂ´tĂ© du capteur en lui-mĂŞme, le Smart Band 10 reprend la mĂŞme forme oblongue que les prĂ©cĂ©dentes versions. De quoi fondre en partie le capteur dans le prolongement de la sangle, sans donner l’aspect montre carrĂ©e ou rectangulaire des versions « Pro ». On a par ailleurs affaire ici Ă un capteur conçu en alliage d’aluminium, de quoi assurer une bonne soliditĂ© sans trop sacrifier la lĂ©gèretĂ©.

Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Le Xiaomi Smart Band 10 conserve par ailleurs la mĂŞme approche que les prĂ©cĂ©dents modèles, sans bouton. Ici, tout se contrĂ´le Ă l’aide de l’Ă©cran tactile qui occupe une bonne part de la surface de l’appareil — 73 % pour ĂŞtre prĂ©cis — grâce Ă de fines bordures de seulement 2 mm tout autour.

Notons par ailleurs que le Xiaomi Smart Band 10 peut être porté sous la douche ou à la piscine grâce à sa certification 5 ATM.

Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concernant les bracelets, si Xiaomi fournit d’office des modèles en polyurĂ©thane thermoplastique, il est possible d’opter pour davantage de modèles chez le constructeur. Le capteur peut par ailleurs ĂŞtre positionnĂ© au pied — et faire office de capteur de puissance — ou sur un pendentif selon l’activitĂ© suivie.

Xiaomi Smart Band 10 Un écran lumineux, détaillé et fluide

Pour l’Ă©cran de son Smart Band 10, Xiaomi a intĂ©grĂ© une dalle Amoled oblongue de 1,72 pouce de diagonale affichant une dĂ©finition de 212 x 520 pixels. De quoi proposer une densitĂ© de 326 pixels par pouce largement suffisante pour consulter l’Ă©cran confortablement sans pouvoir dĂ©celer individuellement chaque pixel Ă l’Ĺ“il nu. Ă€ titre de comparaison, il s’agit de la mĂŞme rĂ©solution que les Ă©crans « Retina » des Apple Watch.

L’Ă©cran du Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Non content d’ĂŞtre bien dĂ©fini et très contrastĂ© grâce Ă l’Amoled, l’Ă©cran du Xiaomi Smart Band 10 est par ailleurs particulièrement lumineux avec jusqu’Ă 1500 cd/m². C’est en deçà des dernières Apple Watch, Ă 2000 cd/m², mais largement suffisant dans la majoritĂ© des cas pour consulter les donnĂ©es affichĂ©es Ă l’Ă©cran, mĂŞme en plein soleil. Vous n’aurez pas besoin de plisser les yeux pour consulter votre allure, votre frĂ©quence cardiaque ou pour dĂ©chiffrer un message reçu Ă l’Ă©cran.

Le bracelet connectĂ© intègre par ailleurs un capteur de luminositĂ© qui va permettre d’ajuster Ă la volĂ©e l’Ă©clairage de l’Ă©cran Ă celui de votre environnement.

L’Ă©cran du Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Le Xiaomi Smart Band 10 profite aussi d’un mode d’affichage always-on qui va permettre de conserver l’heure affichĂ©e Ă l’Ă©cran Ă tout moment. Bon point, ce mode peut ĂŞtre programmĂ© seulement Ă certains horaires pour conserver un Ă©cran complètement Ă©teint la nuit. Il en va de mĂŞme pour la fonction « lever pour activer » qui allume l’Ă©cran au moment de lever le poignet. De quoi empĂŞcher le Smart Band 10 de vous rĂ©veiller en pleine nuit après avoir bougĂ© le bras trop près de vos yeux.

Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concernant les cadrans, le Xiaomi Smart Band 10 en propose huit prĂ©installĂ©s d’office, avec plusieurs options de personnalisations quant aux complications ou aux teintes. Il est par ailleurs possible d’en tĂ©lĂ©charger davantage depuis l’application Mi Fitness sur smartphone, avec plus de 200 cadrans proposĂ©s.

Xiaomi Smart Band 10 Une interface simple, mais sans bouton

Comme tous les bracelets de la gamme, le Xiaomi Smart Band 10 est compatible non seulement avec les smartphones Android, mais aussi avec les iPhone. Il nĂ©cessitera d’installer l’application Mi Fitness sur smartphone.

Du cĂ´tĂ© de l’interface, le bracelet embarque le système HyperOS 2 de Xiaomi. Pour la navigation, tout passe par l’Ă©cran tactile avec plusieurs gestes proposĂ©s :

glissement vers la gauche / la droite : accès aux différents widgets ;

glissement vers le haut : accès aux applications installés ;

glissement vers le bas : accès aux notifications ;

glissement vers la droite : retour en arrière

appui long : changement de cadran.

Les notifications sur le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concrètement, cela signifie que pour ouvrir les paramètres, il vous faudra nĂ©cessairement retrouver l’application « Paramètres » dans celles installĂ©es sur le Smart Band 10. Pour les raccourcis rapides, pas de geste dĂ©diĂ©, mais un accès via les diffĂ©rents widgets. Pour revenir en arrière, seul le glissement vers la droite fonctionne.

Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Dommage, c’est un peu plus frustrant que d’avoir un bouton dĂ©diĂ© Ă ces diffĂ©rentes options, mais c’est lĂ le prix Ă payer pour un capteur simple, sans bouton. Ă€ l’usage, on finit par s’y faire, mĂŞme si le retour en arrière est parfois compliquĂ© Ă rĂ©aliser en raison de la petite taille de l’Ă©cran en largeur.

Comme pour l’Ă©crasante majoritĂ© des bracelets connectĂ©s du marchĂ©, le Smart Band 10 ne permet pas l’installation d’applications tierces. Il faudra donc se contenter de celles proposĂ©es nativement sur l’appareil, essentiellement dĂ©diĂ©es au suivi de santĂ© et d’entraĂ®nement.

Les applications du Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On notera cependant des applications dĂ©diĂ©es pour la mĂ©tĂ©o, l’agenda, l’appareil photo ou la musique — en revanche, le bracelet permet de contrĂ´ler la musique jouĂ©e sur smartphone, mais pas de stocker des titres en local.

Le Xiaomi Smart Band 10 est par ailleurs compatible avec l’Ă©cosystème Smart Hub de Xiaomi et peut donc ĂŞtre utilisĂ© pour contrĂ´ler ses diffĂ©rents appareils domotiques, comme c’Ă©tait dĂ©jĂ le cas sur la Xiaomi Watch S4.

Xiaomi Smart Band 10 Des fonctions avancées pour le sport, mais toujours sans GPS

Pour le suivi de santĂ© et d’entraĂ®nement, le Xiaomi Smart Band 10 embarque le mĂŞme lot de capteurs que l’on retrouve traditionnellement sur ce type d’appareils. Le bracelet profite ainsi d’un capteur optique de frĂ©quence cardiaque — le mĂŞme que sur les Smart Band 9 — un oxymètre de pouls, une analyse du stress par VFC et une analyse des mouvements par accĂ©lĂ©romètre et gyroscope.

Le suivi sportif sur le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Notons aussi que le Xiaomi Smart Band 10 profite d’une petite nouveautĂ©, Ă savoir un magnĂ©tomètre utilisĂ© notamment pour l’application boussole. En revanche, comme tous les bracelets entrĂ©e de gamme de Xiaomi, le Smart Band 10 est dĂ©muni de GPS. Pour la gĂ©olocalisation et la distance pendant l’entraĂ®nement, le bracelet va alors se baser sur la prĂ©cision GPS du smartphone auquel il est appairĂ©.

La précision de la fréquence cardiaque du Xiaomi Smart Band 10

Afin d’Ă©valuer la fiabilitĂ© du capteur cardiaque du Smart Band 10, je l’ai portĂ© Ă plusieurs reprises durant des entraĂ®nements en course Ă pied Ă allure constante ou avec de fortes variations d’intensitĂ©.

Le capteur cardio optique du Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

J’ai ensuite comparĂ© les mesures Ă celles d’une ceinture cardio de rĂ©fĂ©rence, la Polar H10+.

Mesure de référence Xiaomi Smart Band 10 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 155 bpm 154 bpm -0,76 % -0,54 % FC max 163 bpm 162 bpm

Suivi de fréquence cardiaque du Xiaomi Smart Band 10 // Source : Frandroid

Mesure de référence Xiaomi Smart Band 10 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 159 bpm 158 bpm -0,17 % -0,10 % FC max 185 bpm 184 bpm

Suivi de fréquence cardiaque du Xiaomi Smart Band 10 // Source : Frandroid

Mesure de référence Xiaomi Smart Band 10 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 160 bpm 159 bpm -0,41 % -0,10 % FC max 189 bpm 189 bpm

Suivi de fréquence cardiaque du Xiaomi Smart Band 10 // Source : Frandroid

Globalement, le Xiaomi Smart Band 10 s’en sort haut la main pour mesurer la frĂ©quence cardiaque, non seulement Ă intensitĂ© constante, comme on peut le voir sur le premier graphique, mais aussi avec de fortes variations de vitesse — et donc de frĂ©quence cardiaque — comme sur les deux suivants.

On notera cependant que le bracelet peut avoir du mal Ă atteindre certains pics de frĂ©quence cardiaque et, surtout, qu’il lui faut bien quelques minutes avant de s’ajuster Ă la frĂ©quence cardiaque rĂ©elle de l’utilisateur au dĂ©but de la sĂ©ance.

Les fonctions de sport et santé du Xiaomi Smart Band 10

Comme tous les objets connectĂ©s de Xiaomi, le Smart Band 10 propose son lot de donnĂ©es de santĂ©. Il est bien Ă©videmment capable d’analyser votre sommeil avec les diffĂ©rentes phases, la frĂ©quence cardiaque tout au long de la journĂ©e ou l’Ă©volution de votre niveau de stress.

Le Smart Band 10 propose par ailleurs quelques fonctions bien pensĂ©es pour les entraĂ®nements sportifs. Ainsi, le bracelet est compatible avec le profil Bluetooth HRP qui va permettre de transmettre sa frĂ©quence cardiaque en direct Ă un autre appareil. De quoi, par exemple, enregistrer votre frĂ©quence cardiaque via l’application Strava sur smartphone pendant l’entraĂ®nement, vers un compteur vĂ©lo GPS ou vers un appareil Ă la salle de sport. En d’autres termes, en activant cette fonction, le Smart Band 10 sera considĂ©rĂ© comme un capteur cardio autonome, de la mĂŞme manière qu’une ceinture ou un brassard cardio.

Le partage de la frĂ©quence cardiaque depuis le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Notons par ailleurs que le Smart Band 10 peut gĂ©rer plus de 150 activitĂ©s sportives et qu’il est possible de programmer des entraĂ®nements par intervales. En revanche, impossible de modifier les donnĂ©es affichĂ©es sur chaque Ă©cran.

Enfin, l’application Mi Fitness est capable d’exporter les entraĂ®nements automatiquement vers Strava, Apple Health, Suunto et Health Connect.

Xiaomi Smart Band 10 Une autonomie très confortable de plus d’une semaine

Pour alimenter son Xiaomi Smart Band 10, la marque chinoise y a intĂ©grĂ© une batterie de 233 mAh. De quoi permettre, selon le constructeur, jusqu’Ă 21 jours d’autonomie en usage « normal > et 9 jours avec affichage always-on.

Le Xiaomi Smart Band 10 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

De mon cĂ´tĂ©, j’ai appliquĂ© le mĂŞme protocole de strict test qu’Ă toutes les montres et bracelets connectĂ©s Ă©valuĂ©s sur Frandroid. J’ai donc activĂ© l’affichage always-on, le suivi toute la journĂ©e du stress et de la SpO2, le suivi avancĂ© du sommeil et du rythme respiratoire durant la nuit et la mesure de la frĂ©quence cardiaque toutes les minutes.

Avec ces paramètres, j’ai pu utiliser le Xiaomi Smart Band 10 pendant 6 jours et 16 heures avant qu’il ne passe de 0 Ă 100 % de batterie. Durant la semaine en question, j’ai par ailleurs activĂ© le suivi d’exercice — avec analyse de la frĂ©quence cardiaque chaque seconde, mais sans GPS — durant un total de 2 heures et 45 minutes.

Le Xiaomi Smart Band 10 en charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On a donc affaire à un bracelet connecté proposant une excellente autonomie, surtout compte tenu de son petit gabarit.

Pour la recharge, Xiaomi fournit un câble avec embout USB-A d’un cĂ´tĂ© et chargeur magnĂ©tique propriĂ©taire de l’autre. Selon la marque chinoise, il faudra 60 minutes pour une charge complète de 0 Ă 100 %. Dans les faits, au bout d’une heure, le bracelet ne s’est rechargĂ© de mon cĂ´tĂ© qu’Ă hauteur de 83 % et il faudra bien 20 minutes supplĂ©mentaires pour une charge complète.

Xiaomi Smart Band 10 Appel et communication

Du cĂ´tĂ© de la communication sans fil, le Xiaomi Smart Band 10 se contente d’une simple connexion Bluetooth 5.4 avec le smartphone.

Le bracelet ne propose ni connexion Wi-Fi, ni 4G. Il ne dispose pas non plus de haut-parleur et de micro pour passer des appels.

Enfin, comme on l’a vu, le bracelet connectĂ© de Xiaomi ne propose pas non plus de suivi GPS, pas plus que de NFC pour le paiement sans contact.

Le Xiaomi Smart Band 10 est disponible Ă compter de ce vendredi 27 juin. Le bracelet est dĂ©clinĂ© en trois coloris — noir, gris ou rose poudrĂ© — et proposĂ© en France au prix de 49,99 euros.