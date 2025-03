Test de la Xiaomi Watch S4 : une montre personnalisable à l’excellente autonomie

La Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Un an après sa Watch S3, Xiaomi revient avec une nouvelle montre connectĂ©e au look hautement personnalisable, la nouvelle Xiaomi Watch S4. DĂ©jĂ prĂ©sentĂ©e en Chine en fin d’annĂ©e dernière, elle est dĂ©sormais disponible en France. L’occasion de vous proposer notre test complet de la nouvelle Xiaomi Watch S4.

Xiaomi Watch S4 Fiche technique

Modèle Xiaomi Watch S4 Dimensions 47,3 mm x 47,3 mm x 12 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Poids 44,5 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Xiaomi Watch S4 Un design très personnalisable

La Xiaomi Watch S4 propose un design plutĂ´t classique pour une montre connectĂ©e, du moins de prime abord. On a droit ici Ă une montre ronde avec deux boutons sur le cĂ´tĂ© droit, dont une couronne rotative, ainsi qu’Ă une attache de bracelet par un système de cornes.

La Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La montre offre par ailleurs un format relativement imposant de 47,3 x 47,3 x 12,0 mm, notamment par son Ă©paisseur. NĂ©anmoins, en utilisant un boĂ®tier en aluminium, Xiaomi est parvenu Ă proposer une montre qui se fait plutĂ´t oublier au poignet, avec 44,5 grammes sur la balance. Un bon point notamment dans le cadre d’un usage sportif, avec une montre qui n’aura pas trop tendance Ă s’Ă©carter du bracelet malgrĂ© les mouvements de bras.

Tout autour de l’Ă©cran, la montre arbore une lunette plutĂ´t imposante, de 0,5 mm de largeur. Concrètement, cela signifie que malgrĂ© un Ă©cran de 1,43 pouce de diamètre et un boĂ®tier de 47,3 mm de large, l’affichage n’occupe que 52,9 % de la surface totale du boĂ®tier.

La Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Cela s’explique cependant par l’usage fait par Xiaomi de la lunette. Contrairement aux montres Galaxy Watch en Ă©dition « Classic », il ne s’agit pas d’une lunette rotative — la couronne remplit dĂ©jĂ cet office — mais d’une lunette de personnalisation.

Ainsi, Xiaomi propose plusieurs combinaisons de bracelet et de lunette en option, pour changer l’apparence de la montre. Si la marque chinoise proposait dĂ©jĂ un tel système avec sa Watch S3 l’an dernier, au mĂŞme titre que Nothing avec sa CMF Watch Pro 2, la Watch S4 va plus loin encore. En effet, certains cadrans virtuels proposĂ©s par la montre sont exclusifs Ă certaines lunettes. Il faudra donc passer Ă la caisse pour profiter de certaines options de personnalisation. C’est Ă se demander pourquoi Apple n’y a pas pensĂ© plus tĂ´t avec ses bracelets d’Apple Watch.

On peut changer la lunette de la Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

MalgrĂ© ces lunettes amovibles, la Xiaomi Watch S4 est cependant Ă©tanche et pourra ĂŞtre utilisĂ©e sans problème sous la douche, pour faire la vaisselle ou pour de la natation en surface, grâce Ă sa certification 5 ATM. Elle n’est cependant pas destinĂ©e Ă faire de la plongĂ©e.

La Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid La Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Dernier point, si les bracelets de Xiaomi vendus en option avec les lunettes garantissent de nouveaux cadrans exclusifs, la montre reste compatible avec des bracelets standards, dotĂ©s d’une pompe Ă relâchement rapide. Vous pourrez donc tout Ă fait utiliser un bracelet de montre traditionnelle sur la Xiaomi Watch S4, Ă condition qu’il mesure 22 mm de large.

Xiaomi Watch S4 Un Ă©cran Oled lumineux

Du cĂ´tĂ© de l’affichage, on l’a vu, la Xiaomi Watch S4 propose une dalle ronde d’un diamètre de 1,43 pouce. Ă€ titre de comparaison, la OnePlus Watch 3, lancĂ©e rĂ©cemment avec un format de boĂ®tier identique, propose quant Ă elle une dalle de 1,5 pouce. On a donc un Ă©cran relativement petit, mais avec une dĂ©finition de 466 x 466 pixels permettant une densitĂ© de 326 pixels par pouce (ppp). C’est identique Ă ce que propose Apple sur les dalles « retina » de ses Apple Watch et c’est amplement suffisant pour consulter l’Ă©cran confortablement, sans que les pixels soient perceptibles individuellement.

L’Ă©cran de la Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La dalle de la Xiaomi Watch S4 utilise par ailleurs la technologie Amoled. De quoi assurer un bon taux de contraste Ă l’Ă©cran de la montre, mais aussi une belle luminositĂ©. En effet, Xiaomi communique sur une luminositĂ© maximale de 2200 cd/m² sur sa Watch S4. Au quotidien, je n’ai que rarement Ă©tĂ© gĂŞnĂ© par le manque dĂ©clairage de l’Ă©cran et, les rares fois oĂą c’est arrivĂ©, c’est simplement parce que la montre Ă©tait dans un Ă©tat de semi-veille, et l’Ă©cran pas encore complètement allumĂ©. Un simple mouvement du poignet a suffi Ă corriger le problème.

L’Ă©cran de la Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La montre embarque par ailleurs un capteur de luminositĂ© plutĂ´t efficace qui va permettre d’ajuster rapidement l’Ă©clairage de la montre Ă la luminositĂ© ambiante. Enfin, on retrouve Ă©galement un mode d’affichage always-on afin d’afficher certaines informations en permanence au poignet — mĂŞme lorsqu’on ne consulte pas la montre — moyennant une autonomie rĂ©duite.

L’affichage always-on de la Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La Xiaomi Watch S4 peut aussi ĂŞtre programmĂ©e sur certaines plages horaires pour dĂ©sactiver automatiquement l’affichage always-on la nuit ou ne proposer l’allumage de l’Ă©cran en levant le poignet que la journĂ©e. Pratique pour Ă©viter d’ĂŞtre Ă©bloui d’un geste du bras en plein sommeil.

La gestion des cadrans sur la Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Du cĂ´tĂ© des cadrans, ils sont nombreux Ă ĂŞtre proposĂ©s par Xiaomi. Outre les modèles exclusifs rattachĂ©s Ă certaines lunettes proposĂ©es en option, on peut en tĂ©lĂ©charger des dizaines sur l’application Mi Fitness de la marque. Tous ont par ailleurs le mĂ©rite d’ĂŞtre proposĂ©s gratuitement, avec des styles très variĂ©s, du cartoon Ă l’inspiration spatiale ou aux modèles plus classiques.

Xiaomi Watch S4 Des applications limitées

Si Xiaomi a dĂ©jĂ lancĂ© par le passĂ© des montres connectĂ©es sous Wear OS, comme la Xiaomi watch 2 et la Xiaomi Watch 2 Pro, ce n’est cependant pas le cas de cette Xiaomi Watch S4.

La Xiaomi Watch S4 est dotĂ©e d’une couronne rotative // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On a affaire ici Ă une montre Ă©quipĂ©e du système HyperOS 2 de la marque chinoise. Certes, il n’est pas possible d’installer d’applications tierces, mais ce système a le mĂ©rite de permettre une meilleure autonomie et une compatibilitĂ© aussi bien avec les smartphones Android qu’avec les iPhone.

Pour naviguer dans l’interface, on peut utiliser les contrĂ´les gestuels suivants :

glissement vers le bas : accès aux notifications

glissement vers le haut : accèx aux widgets puis aux applications

glissement vers la gauche : accès aux cadrans

Les paramètres rapides sur la Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ces contrĂ´les peuvent paraĂ®tre particulièrement limitĂ©s, surtout compte tenu du fait que le glissement vers la gauche n’est pas utilisĂ©, que l’appui sur la couronne va permettre d’ouvrir la liste des applis et que l’appui long sur l’Ă©cran donne aussi accès aux cadrans. Surtout, il manque un paramètre important de la navigation sur une montre, les paramètres rapides, accessibles ici via un appui court sur le bouton infĂ©rieur.

La Xiaomi Watch S4 peut cependant aller un peu plus loin en activant la reconnaissance des gestes rapides. Par exemple, faire pivoter son poignet Ă 90 degrĂ©s pourra permettre une prise de photo Ă distance ou rejeter un appel. Un claquement de doigt peut quant Ă lui servir Ă ouvrir l’application mĂ©tĂ©o.

Les applications de la Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En revanche, certains de ces gestes sont limitĂ©es Ă l’utilisation d’un smartphone Xiaomi. C’est Ă©galement le cas de l’intĂ©gration Ă l’Ă©cosystème Xiaomi Smart Hub qui permet, Ă condition d’avoir des appareils domotiques Xiaomi et un smartphone Xiaomi rĂ©cent, de contrĂ´ler par exemples les ampoules connectĂ©es de sa maison en claquant des doigts. Une bonne idĂ©e en pratique, mais qui nĂ©cessite d’ĂŞtre pleinement immergĂ© dans l’Ă©cosystème de la marque.

Du cĂ´tĂ© des applications proposĂ©es, la Watch S4 se cantonne essentiellement Ă des applications liĂ©es au sport ou Ă la santĂ©. Elle va cependant permettre de passer des appels tĂ©lĂ©phoniques en Bluetooth, de consulter la mĂ©tĂ©o, de rĂ©gler une alarme ou d’utiliser un enregistreur vocal.

L’application Mi Fitness

Pour utiliser la Xiaomi Watch S4, il vous faudra nĂ©cessairement passer par l’application Mi Fitness, disponible aussi bien sur Android que sur iOS.

Mi Fitness (Xiaomi Wear) Télécharger gratuitement

L’application propose quatre onglets diffĂ©rents, un liĂ© aux donnĂ©es de santĂ©, un pour les entraĂ®nements, un pour gĂ©rer la montre en elle-mĂŞme et un pour paramĂ©trer vos donnĂ©es personnelles.

On a affaire ici Ă une application assez simple qui va droit Ă l’essentiel. Surtout, la partie dĂ©diĂ©e Ă l’appareil va vous permettre d’accĂ©der Ă certains rĂ©glages — comme la rĂ©gularitĂ© de mesure de la frĂ©quence cardiaque ou la gestion du mode veille — plus confortablement qu’avec le petit Ă©cran de la montre.

Xiaomi Watch S4 Un très bon suivi sportif

Comme toute montre connectée qui se respecte, la Xiaomi Watch S4 embarque son lot de capteurs et de fonctionnalités dédiées au sport ou au suivi de santé.

Concrètement, la montre intègre ainsi un accĂ©lĂ©romètre et un gyroscope pour mesurer les mouvements — dont le nombre de pas — une boussole, un baromètre, un cardiofrĂ©quencemètre optique, un oxymètre de pouls et une puce GPS.

De quoi proposer des donnĂ©es non seulement pour la frĂ©quence cardiaque, mais aussi le suivi de sommeil ou de stress. En revanche, la montre fait l’impasse sur la mesure de tension artĂ©rielle ou l’Ă©lectrocardiogramme, deux fonctions que l’on retrouve de plus en plus sur les smartwatch en 2025.

La précision du GPS de la Xiaomi Watch S4

La Xiaomi Watch S4 embarque une puce compatible GNSS double frĂ©quence. Concrètement, cette technologie est censĂ©e permettre une meilleure analyse de la gĂ©olocalisation en temps rĂ©el — et donc de la distance parcourue ou de l’allure — y compris dans des environnements complexes comme en ville.

La Xiaomi Watch S4 propose un suivi GPS // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Afin d’Ă©valuer la promesse de la marque chinoise, j’ai couru avec la montre Ă cinq reprises et ai comparĂ© la distance et les tracĂ©s avec ceux mesurĂ©s par une montre de sport haut de gamme, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Xiaomi Watch S4 Ecart Course 1 (parc) 10,488 km 10,395 km -0,89 % Course 2 (ville) 10,175 km 9,982 km -1,90 % Course 3 (parc) 15,504 km 15,373 km -0,84 % Course 4 (piste) 8,146 km 7,962 km -2,26 % Course 5 (ville) 6,278 km 6,295 km +0,27 % Total 50,591 km 50,007 km -1,15 %

Dans l’ensemble, on constante que les distances mesurĂ©es sont plutĂ´t proches entre les deux montres. C’est particulièrement le cas pour les sorties en nature, dans le bois de Vincennes, sans bâtiments Ă proximitĂ©.

En revanche, la montre de Xiaomi a un peu plus de mal en ville comme on peut le voir sur les tracĂ©s ci-dessous. Dès qu’elle est utilisĂ©e proche de hauts bâtiments, elle va avoir tendance Ă se perdre et Ă fausser les distances.

Suivi GPS de la Xiaomi Watch S4 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Xiaomi Watch S4 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Xiaomi Watch S4 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Dans l’ensemble, surtout pour une montre proposĂ©e Ă moins de 200 euros, les performances restent cependant plus que correctes avec une marge d’erreur globale de seulement -1,15 % par rapport Ă la Fenix 8.

La précision de la fréquence cardiaque de la Xiaomi Watch S4

Logiquement, la montre embarque aussi un capteur cardio optique qui va ĂŞtre utilisĂ© aussi bien tout au long de la journĂ©e, pour Ă©valuer le stress, que la nuit pour le sommeil ou durant l’activitĂ© sportive.

Le capteur cardio optique de la Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour Ă©valuer la prĂ©cision de ce cardiofrĂ©quencemètre, je l’ai comparĂ© aux mesures d’une ceinture cardio de rĂ©fĂ©rence, la Polar H10+, sur plusieurs sĂ©ances de course Ă pied. J’ai ainsi couru aussi bien Ă allure constante qu’avec des intervales plus rapides.

Mesure de référence Xiaomi Watch S4 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 152 bpm 153 bpm +0,70 % +0,86 % FC max 163 bpm 166 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de la Xiaomi Watch S4 // Source : Frandroid

Mesure de référence Xiaomi Watch S4 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 153 bpm -5,15 % -6,18 % FC max 188 bpm 187 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de la Xiaomi Watch S4 // Source : Frandroid

Mesure de référence Apple Watch Series 10 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 156 bpm 156 bpm +0,05 % +0,13 % FC max 185 bpm 185 bpm

Mesure de référence Xiaomi Watch S4 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 159 bpm 159 bpm +0,02 % -0,08 % FC max 191 bpm 195 bpm

Comme on peut le voir sur les graphiques, les rĂ©sultats sont assez diffĂ©rents d’une sĂ©ance Ă l’autre. Il faut dire que, pour les deux premiers entraĂ®nements, j’avais optĂ© pour le bracelet en caoutchouc fluorĂ© fourni avec la montre. Pour les deux suivantes, j’ai cependant couru avec un bracelet en nylon et velcro bien plus ajustable. De quoi permettre un meilleur maintien de la montre au poignet et une analyse bien plus prĂ©cise de la frĂ©quence cardiaque.

C’est bien simple, peu de montres, y compris des modèles de sport, parviennent Ă un suivi aussi prĂ©cis sur des sĂ©ances avec de forts intervalles comme la dernière sortie. C’est une excellente surprise de la part de Xiaomi… Ă condition de serrer suffisamment le bracelet au poignet.

Les fonctions de sport et santé de la Xiaomi Watch S4

Concernant le suivi de santé, la Xiaomi Watch S4 propose une approche classique, avec des objectifs de calories brûlées, de nombre de pas et de temps de mouvement. Elle va également donner un score de sommeil, mesurer la frquence cardiaque en continu ou évaluer votre stress avec un indice de 0 à 100.

La montre embarque par ailleurs une fonction d’analyse en 60 secondes. Celle-ci va analyser votre frĂ©quence cardiaque, votre SpO2 et votre stress, et reprendre les scores de sommeil de la nuit prĂ©cĂ©dente pour faire le point. En cela, la fonction rappelle l’application Signes Vitaux sur Apple Watch.

Enfin, du cĂ´tĂ© du sport, on apprĂ©cie que les donnĂ©es de la Xiaomi Watch S4 puissent ĂŞtre partagĂ©es automatiquement vers d’autres plateformes d’entraĂ®nement comme Strava, Suunto ou Health Connect.

Xiaomi Watch S4 Une autonomie extrĂŞmement confortable

Pour alimenter la Xiaomi Watch S4, le constructeur y a intĂ©grĂ© une batterie de 486 mAh permettant, sur le papier, jusqu’Ă 15 jours d’utilisation en mode classique et 5 jours avec l’affichage always-on.

De mon cĂ´tĂ©, comme pour tous les tests sur Frandroid, j’ai activĂ© tous les paramètres au maximum, avec affichage always-on, mesure de la frĂ©quence cardiaque Ă chaque minute, surveillance avancĂ©e du sommeil et du rythme respiratoire et suivi du stress et de la SpO2 toute la journĂ©e.

La Xiaomi Watch S4 en charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Avec ces paramètres Ă©nergivores, j’ai cependant pu utiliser la Xiaomi Watch S4 pendant cinq jours et huit heures avant qu’elle ne s’Ă©teigne, Ă court de batterie. Je n’ai par ailleurs pas lĂ©sinĂ© sur le suivi d’activitĂ©, puisque, durant ces cinq jours, j’ai portĂ© la montre au cours de trois entraĂ®nements de course Ă pied, pour 3h30 de suivi GPS au total.

Du cotĂ© de la recharge, la Xiaomi Watch S4 est muni d’un câble USB-A avec une base de charge magnĂ©tique Ă deux connecteurs. La montre n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil par induction Qi et il vous faudra donc nĂ©cessairement avoir ce câble avec vous.

La Xiaomi Watch S4 se recharge en 2h25 pour passer de 0 Ă 100 % de batterie.

Xiaomi Watch S4 Appel et communication

La Xiaomi Watch S4 est compatible avec le Bluetooth 5.3 pour la connexion de la montre au smartphone. Elle n’est cependant pas compatible Wi-Fi et ne propose pas non plus de version 4G par eSIM.

La montre va cependant permettre de passer des appels tĂ©lĂ©phoniques en Bluetooth grâce au micro et au haut-parleur intĂ©grĂ©s, Ă condition d’avoir son smartphone Ă proximitĂ©.

La Xiaomi Watch S4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La Xiaomi Watch S4 embarque par ailleurs une puce NFC pour le paiement sans contact via Xiaomi Pay. Cependant, en France, seuls les Ă©tablissements Curve et Zen.com sont compatibles.

Enfin, comme on l’a vu, la montre embarque une puce GPS pour la gĂ©olocalisation et les entraĂ®nements, compatible GNSS double frĂ©quence.

La Xiaomi Watch S4 est disponible en France depuis le 2 mars. Elle est proposée en trois versions : à 169,99 euros pour la version noire et la version grise, ou à 179,99 euros pour la version multicolore.

Par ailleurs, les kits permettant de changer de lunette et de bracelet sont quant Ă eux proposĂ©s Ă partir de 19,99 euros et jusqu’Ă 29,99 euros.