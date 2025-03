Watch S4 : la nouvelle montre connectée très personnalisable de Xiaomi arrive en France

Xiaomi a profité de sa conférence au Mobile World Congress pour annoncer l’arrivée en Europe de sa dernière montre connectée, la Xiaomi Watch S4.

La Xiaomi Watch S4 // Source : Xiaomi

Il aura fallu patienter quelques temps mais, deux mois et demi après le lancement en Chine de la Xiaomi Watch S4, la montre est désormais disponible en France.

Ce dimanche, à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Xiaomi a en effet dévoilé plusieurs de ses nouveautés pour le marché européen. Outre le nouveau Xiaomi 15 Ultra ou ses écouteurs Xiaomi Buds 5 Pro, la marque chinoise a également annoncé la disponibilité en Europe de sa dernière montre connectée en date, la Xiaomi Watch S4.

Contrairement aux précédentes Xiaomi Watch 2 et Xiaomi Watch 2 Pro, cette nouvelle toquante n’est pas équipée du système Wear OS de Google, mais de celui de Xiaomi, HyperOS 2. Elle ne va donc pas permettre d’installer d’applications tierces, mais profite d’une autonomie étendue, annoncée jusqu’à 15 jours — ou 5 jours avec affichage always-on.

Une montre qui peut être personnalisée facilement

La montre se distingue surtout pas ses options avancées en terme de personnalisation. En effet, comme c’était le cas sur la Xiaomi Watch S3, il est possible de retirer la lunette autour de l’écran rond afin d’opter pour un look différent. Xiaomi va ainsi proposer à la vente plusieurs combinaison de bracelet et de lunette pour changer d’aspect. Certaines de ces lunettes vont également déverrouiller des cadrans virtuels différents exclusifs pour proposer un design plus homogène.

Du côté des caractéristiques techniques, la Xiaomi Watch S4 propose un format plus important, de 47,3 x 47,3 x 12,0 mm avec un écran Amoled de 1,43 pouce doté d’une définition de 466 x 466 pixels. L’affichage est par ailleurs annoncé comme pouvant monter jusqu’à une luminosité de 2200 cd/m².

Bien évidemment, la montre embarque un suivi avancé de l’activité, du sommeil, du stress ou de l’activité physique grâce à un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls et un suivi GNSS double fréquence.

Enfin, certaines options sont également proposées pour les possesseurs de smartphones Xiaomi. À l’aide de simples gestes, comme un claquement de doigts, il sera possible de contrôler les appareils domotiques connectés à Xiaomi Smart Hub.

Prix et sortie de la Xiaomi Watch S4

La Xiaomi Watch S4 est disponible dès aujourd’hui. Elle est proposées à partir de 169,99 euros, tandis que les modules lunettes/bracelet supplémentaires sont affichés à partir de 19,99 euros.