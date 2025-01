Redmi Watch 5 : la nouvelle montre connectée Xiaomi avec un maxi écran chute déjà sous les 100 € pendant les soldes

Dévoilée fin 2024, la Xiaomi Redmi Watch 5 est la nouvelle montre connectée abordable du constructeur. Son gros atout ? Ce grand écran de plus de 2 pouces, qui lui permet de se démarquer de la concurrence. Durant ces soldes d’hiver, Xiaomi la propose à 99,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Elle a été présentée fin 2024, mais elle est arrivée sur le marché français il y a seulement une semaine. Héritière de la Xiaomi Redmi Watch 4, Xiaomi Redmi Watch 5 a enfin fait son entrée dans le catalogue des montres connectées abordables de la marque disponibles sur notre territoire, et il faut dire qu’elle se différencie d’ores et déjà de ses consœurs, en grande partie en raison de son grand écran de 2,07 pouces. Un modèle plutôt original, donc, que l’on trouve, pendant ces soldes d’hiver, à moins de 100 euros. Oui, elle est déjà en promotion.

Les atouts de la Xiaomi Redmi Watch 5

Une dalle de 2,07 pouces avec une luminosité de 1 500 cd/m²

De nombreux capteurs intégrés

Jusqu’à 24 jours d’autonomie

Lancée à 119,99 euros, la Xiaomi Redmi Watch 5 est en ce moment proposée à 99,99 euros sur mi.com.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Watch 5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Plus grande que l’Apple Watch Ultra

La Xiaomi Redmi Watch 5 présente tout d’abord un look plutôt élégant qui ressemble franchement à celui des Apple Watch avec son format carré, ses bordures arrondies ou encore sa couronne rotative. Ce n’est plus surprenant de voir ce type de design sur le marché, tant il fonctionne. Et malgré le prix très contenu, l’apparence de la Redmi Watch 5 ne fait pas cheap, et c’est rassurant. Bon point aussi pour sa robustesse : la montre connectée est certifiée 5 ATM, ce qui veut dire qu’elle est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, pour le plus grand plaisir des amateurs de natation.

Mais là où la Redmi Watch 5 va vraiment se différencier, c’est sur son écran, qui intègre une dalle de 2,07 pouces. Oui, cet écran est bien plus grand que celui de l’Apple Watch Ultra 2 avec ses 1,92 pouce. La grande Apple Watch Series 10 (46 mm) ne fait même pas mieux avec son écran de 1,98 pouce. Et pour ne rien gâcher, l’écran de la Redmi Watch 5 promet une excellente luminosité maximale de 1 500 cd/m². Le mode Always-On est aussi de la partie pour plus de confort.

Un suivi de la santé complet

La Xiaomi Redmi Watch 5 embarque sans surprise une batterie de capteurs lui permettant de surveiller efficacement votre forme au quotidien. Elle peut donc analyser votre fréquence cardiaque ainsi que la saturation en oxygène dans votre sang, ou encore proposer un suivi de votre sommeil et de votre stress. Côté activité physique, plus de 150 modes de sport sont inclus, de même que 10 parcours de course à pied et des exercices de respiration. La montre peut même calculer votre score de vitalité, qui évalue concrètement votre état de santé actuel. Elle dispose également d’une puce GPS (uniquement sur la bande de fréquences L1).

Enfin, la Redmi Watch 5 renferme un haut-parleur et un micro permettant de passer des appels en Bluetooth sans tenir son smartphone en main ; une réduction de bruit du vent est même proposée pour que les appels soient plus clairs. Et côté endurance, la marque promet jusqu’à 24 jours d’autonomie en mode normal, 12 jours avec affichage Always-on et 36 jours avec le mode économie d’énergie.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures montres connectées pas chères en 2025 ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.