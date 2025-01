On a jamais vu un TV 4K QLED de 75 pouces aussi peu cher : le Xiaomi TV A PRO 2025 chute sous les 700 € pendant les soldes

Le récent Xiaomi TV A Pro 2025 de 75 pouces a beau embarquer une dalle QLED massive, ainsi que le système Google TV, il présentait pourtant, à sa sortie, un prix plutôt contenu. Mais pendant les soldes d’hiver, il est encore moins onéreux qu’à son lancement : chez PC Componentes, on le trouve à 694 euros au lieu de 799 euros.

C’est au printemps dernier que Xiaomi a dévoilé deux nouvelles séries de TV d’entrée de gamme, les Xiaomi TV A Pro 2025 et Xiaomi TV A 2025. Dans la série Pro, on trouve des modèles dotés d’une dalle QLED aux couleurs vibrantes et aux multiples compatibilités, sans oublier la présence de Google TV. Pendant ces soldes d’hiver, c’est le Xiaomi TV A Pro de 75 pouces qui nous intéresse davantage : en ce moment, il est proposé à moins de 700 euros, soit un prix rare pour une telle diagonale avec du QLED.

Les points forts du Xiaomi TV A Pro 75″

Une dalle 4K QLED de 75 pouces

Compatible HDR10, Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X

Google TV

Lancé à 799 euros, le Xiaomi TV A Pro 75″ 2025 est aujourd’hui disponible en promotion à 694 euros chez PC Componentes.

Une énorme dalle QLED bien conçue

Le Xiaomi TV A Pro 2025 est un téléviseur plutôt élégant avec son cadre métallique très fin et son design borderless sur trois côtés, qui renforce clairement l’immersion dans chaque contenu. Mais ce qui lui permet réellement de se différencier, c’est évidemment cette dalle massive de 75 pouces (189 centimètres), qui permettrait presque de vivre une expérience proche de celle vécue au cinéma. Autant dire que vos soirées films et série auront une tout autre saveur. Toutefois, avant de passer à l’achat, assurez-vous de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle, si vous ne souhaitez pas l’accrocher au mur. Vous devrez aussi bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce, pour ne pas abîmer vos yeux lors de vos visionnages.

Cette dalle 4K bénéficie par ailleurs de la technologie QLED, qui offre des couleurs bien vives et des contrastes marqués. Elle est également compatible avec la norme HDR10, qui permet de profiter d’images plus détaillées grâce à une extension de la plage dynamique. Le taux de rafraîchissement s’établit quant à lui à 60 Hz, ce qui est bien assez pour obtenir des images suffisamment fluides, d’autant plus que le téléviseur intègre aussi la technologie MEMC afin d’offrir des mouvements fluides et des séquences sans saccade ; pratique pour les matchs, les films d’action ou encore le jeu vidéo.

Google TV est bien de la partie

Côté audio, ce Xiaomi TV A Pro est compatible avec les technologies Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X. En d’autres termes, vous pourrez profiter d’une expérience sonore bien immersive, avec la sensation que le son se diffuse dans toutes les directions et vous enveloppe agréablement. En ce qui concerne le gaming, sachez que ce modèle ne comblera pas réellement les joueurs exigeants, en raison notamment de l’absence de ports HDMI 2.1, indispensable pour jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions.

Enfin, et c’est là l’un des gros atouts de ce téléviseur, ce dernier est animé par le système Google TV, qui met à disposition de son utilisateur une interface bien fluide et riche en contenus. Les applications de streaming phare sont évidemment accessibles facilement, de même qu’une foule d’applications dans le Play Store. On a aussi droit à la fonction Chromecast, qui nous permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Sans surprise, Google Assistant sera aussi au rendez-vous.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED) ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.