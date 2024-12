À ce prix-là, le Xiaomi A Pro 2025 est le plus abordable des TV 4K Qled 55 pouces de cette fin d’année

Xiaomi propose de bons TV et sa gamme A Pro 2025 en fait partie. Le modèle de 55 pouces est à un excellent rapport qualité prix et passe de 449 euros à 352 euros en ce moment.

Xiaomi TV A Pro 2025 55″ // Source : Boutique officielle

Xiaomi n’en est pas Ă son premier tĂ©lĂ©viseur, et mĂŞme s’ils n’atteignent pas l’excellence, la marque arrive Ă proposer des modèles complets avec un bon rapport qualitĂ©-prix. C’est d’ailleurs ce que propose la gamme A Pro 2025 : cette rĂ©fĂ©rence est dotĂ©e d’un filtre de Quantum Dots pour une meilleure qualitĂ© d’image, mais aussi de la 4K et de Google TV. La bonne nouvelle, c’est que sa version de 55 pouces perd près de 100 euros de son prix.

Les points forts du Xiaomi TV A Pro 55 2025

Une dalle Qled de 55 pouces

Compatible 4K, HDR10, HLG, Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X

Le système Google TV avec la fonction Chromecast

De base à 449 euros, le téléviseur Xiaomi TV A Pro 55 2025 est désormais proposé à 352,07 euros sur le site PC Componentes.

Du Qled Ă petit prix

Pour un modèle entrée de gamme, le Xiaomi TV A Pro affiche de fines bordures qui favorisant ainsi grandement l’immersion lors du visionnage de vos contenus sur sa diagonale de 55 pouces. Sa finition métallique lui apporte une élégance qui fera son petit effet sur votre meuble TV, ou sur le mur, si vous décidez de l’accrocher.

Son Ă©cran n’est pas en reste et on a ici droit Ă une grande dalle Qled qui apportera de très beaux contrastes, et assurera une bonne reproduction des couleurs. La qualitĂ© d’affichage est renforcĂ©e par la compatibilitĂ© avec 4K, qui permettra d’obtenir des dĂ©tails plus prĂ©cis et des images plus rĂ©alistes. Ă€ cela s’ajoute le support des formats HDR10 et HLG. CĂ´tĂ© audio, le TV propose une compatibilitĂ© avec le Dolby Audi, DTS:X et le DTS Virtual:X, qui reproduisent un son surround virtuel bien immersif.

Une bonne smart TV avec Google TV

Pour les joueurs et les joueuses, l’absence de ports HDMI 2.1 et la dalle limitĂ©e Ă 60 Hz se fait ressentir. Xiaomi a tout de mĂŞme pensĂ© Ă intĂ©grer la technologie MEMC, qui permet d’offrir des mouvements fluides et des sĂ©quences sans saccade, que cela soit pour du jeu ou pour des films. C’est mieux que rien. Et pour la connectique, le TV a trois entrĂ©es HDMI 2.0 dont une est compatible eARC pour envoyer le son vers une barre de son. Il y a Ă©galement deux ports USB 2.0 et une entrĂ©e audio vidĂ©o analogique.

Pour couronner le tout, le TV A Pro de Xiaomi tourne sous le système Google TV. Simple à utiliser avec une navigation fluide, cet OS met en avant des contenus, tout en prenant compte de vos goûts. On y trouve même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone. Un grand atout pour ce téléviseur qui profite aussi du grand catalogue d’applications de Google Play Store. Vous retrouverez aussi les applications immanquables comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Enfin, Google oblige, Google Assistant est aussi de la partie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.