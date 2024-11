Ce grand TV 4K QLED Samsung de 65″ (100 Hz) chute sous les 800 €, un super prix avant le Black Friday

Le TV Samsung TQ65Q80D, un modèle QLED de 65 pouces qui promet une excellente qualité d’image et offre plusieurs fonctionnalités gaming, est à un très bon prix en ce moment grâce à une réduction doublée d’une ODR avant le Black Friday. Chez Rue du commerce, il peut ainsi nous revenir à 790 euros au lieu de 1 499 euros.

En matière de TV QLED, Samsung reste une référence absolue. La marque lance chaque année des gammes de téléviseurs très complets et bien calibrés, comme la série Q80D de 2024. Aujourd’hui, c’est le modèle de 65 pouces qui nous intéresse plus particulièrement : non seulement en raison de son excellente fiche technique, qui devrait ravir les gamers et les amateurs de cinéma, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse pas les 800 euros pendant la période pré-Black Friday.

Ce qu’il faut savoir sur le TV Samsung TQ65Q80D

Une dalle 4K QLED de 65 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+ et HLG

Des ports HDMI 2.1

Affiché à 1 499 euros sur le site officiel, le TV Samsung TQ65Q80D est aujourd’hui proposé à 990 euros chez Rue du commerce. Mais grâce à une ODR de 200 euros, valable jusqu’au 17 novembre 2024, le téléviseur peut vous revenir à 790 euros.

Un grand écran qui en jette

Le TV Samsung TQ65Q80D fait tout d’abord partie des grands TV avec sa dalle de 65 pouces. Autant dire que vos soirées bingewatching auront une tout autre saveur. Avant de passer à l’achat, assurez-vous tout de même de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle, même si le pied central facilite l’installation sur un grand nombre de meubles. Mais il faut aussi veiller à bénéficier d’un recul suffisant dans la pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux devant l’écran.

Ce modèle est avant tout équipé d’une dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) qui bénéficie en prime de la technologie QLED, gage de contrastes précis et de couleurs riches. Grâce à son processeur NQ4 AI Gen 2, le TV est en plus capable d’upscaler tous les contenus en 4K grâce à l’intelligence artificielle. Il supporte par ailleurs les formats HDR10+ et HLG, mais comme il est d’usage chez Samsung, le TV n’est pas compatible avec le Dolby Vision. On se console tout de même avec ce Quantum HDR+ qui permet au TV d’offrir des détails plus prononcés et des couleurs bien réalistes. Notez aussi que la dalle est nativement rafraîchie à 100 Hz, gage d’une excellente fluidité.

Côté son, on a droit à une compatibilité avec le Dolby Atmos pour un son bien immersif et vaste, ainsi qu’à la technologie OTS Lite (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran. Et si vous possédez une barre de son Samsung, vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs du TV avec ceux de la barre, pour un son plus puissant.

Un TV pour le gaming aussi

Le TV TQ65Q80D devrait vivement intéresser les gamers puisqu’il intègre quatre ports HDMI 2.1, le graal pour les possesseurs d’une console next-gen, d’autant plus qu’ils autorisent ici la 4K@120Hz. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que l’AMD FreeSync Premium Pro sont aussi proposés et permettent de minimiser les saccades et de maximiser la fluidité durant chaque session.

Enfin, ce Smart TV tourne sous Tizen, une interface certes moins riche que Google TV, mais qui donne évidemment accès aux plateformes de streaming phares. Le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, y est aussi proposé. Notez que cet OS embarque aussi un hub SmartThings qui va vous permettre de contrôler vos appareils intelligents compatibles.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures TV QLED Samsung et TCL en 2024 ?

