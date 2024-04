Test de la Xiaomi Watch S3 : une montre connectée personnalisable, abordable et endurante

Xiaomi frappe fort avec sa nouvelle montre connectĂ©e : la Watch S3. DotĂ©e de finitions haut de gamme, d’un système innovant permettant de changer le coloris du boitier, d’un grand Ă©cran et d’une belle autonomie, cette montre saura-t-elle se montrer convaincante en tous points dans la pratique ? Nous avons portĂ© la Watch S3 plusieurs jours afin d’en dĂ©crypter ses points faibles comme ses points forts. Voici notre test de la Xiaomi Watch S3.

Xiaomi Watch S3 Fiche technique

Modèle Xiaomi Watch S3 Dimensions 47 mm x 47 mm x 12 mm Définition de l'écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Poids 44 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une montre prêtée par le constructeur.

Xiaomi Watch S3 Design : Belles finitions et haute en personnalisations

La Xiaomi Watch S3 se prĂ©sente dans un format rond, comme les modèles antĂ©rieurs de la mĂŞme gamme. Par rapport Ă sa prĂ©dĂ©cesseuse, la Watch S3 est lĂ©gèrement plus grande avec un boitier de 47 Ă— 47 Ă— 12 mm, comparĂ© aux 46 Ă— 46 Ă— 10,7 mm de la tch-s2. Ce nouveau modèle se dote de deux boutons sur la tranche extĂ©rieure et est Ă©quipĂ© d’un haut-parleur ainsi que d’un microphone.

Un point original sur cette montre connectĂ©e concerne la lunette du cadran. Celle-ci est hautement personnalisable par l’achat sĂ©parĂ© d’autres coloris de lunettes, lesquelles activent l’accès Ă de nouveaux cadrans virtuels personnalisĂ©s. On regrette toutefois les prix pratiquĂ©s par Xiaomi quant aux lunettes interchangeables. Certes, ces dernières apportent un tout nouveau look Ă la montre, mais les tarifs pratiquĂ©s nous ont semblĂ© exorbitants : 39,99 euros pour le coloris jaune ainsi que le dual-tone ceramic (noir et vert). Le changement de la lunette en lui-mĂŞme est simplissime : un huitième de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre permet de libĂ©rer le cadre. En apposant le nouveau par le geste inverse, la montre le dĂ©tecte automatiquement et installe d’elle-mĂŞme les nouveaux cadrans virtuels dĂ©bloquĂ©s.

Étanche Ă 5 ATM, cette Xiaomi Watch S3 pourra ĂŞtre portĂ©e en un grand nombre de circonstances. Ă€ ce sujet, notons que le bracelet fourni par dĂ©faut se rĂ©vèle confortable et adaptĂ© Ă tous les types de poignets en raison de ses nombreuses graduations. En plus des lunettes Ă personnaliser, d’autres bracelets de styles variĂ©s sont disponibles, toujours en achat sĂ©parĂ©. Ceux-ci sont facilement interchangeables, sans outil spĂ©cifique, grâce au système Ă corne intĂ©grĂ©. PrĂ©cisons que ce bracelet est Ă pompe et n’est donc pas propriĂ©taire. Ainsi, l’usager pourra, s’il le souhaite, greffer le bracelet de son choix Ă cette montre, tant qu’il respecte sa largeur.

Xiaomi Watch S3 Écran : généreux et lumineux

Ă€ l’instar du boitier rond, cette montre dispose en toute logique d’un Ă©cran circulaire. Il s’agit plus prĂ©cisĂ©ment d’une dalle AMOLED de 1,43 pouce. D’une dĂ©finition de 466 Ă— 466 pixels, l’Ă©cran obtient une rĂ©solution de 326 pixels par pouce.

Cet Ă©cran dispose d’un bon niveau de luminositĂ©, suffisant pour lire les informations affichĂ©es en toutes circonstances, mĂŞme en plein soleil. La Watch S3 est d’ailleurs dotĂ©e d’un capteur de luminositĂ© automatique, qui lui permet d’ajuster ce paramètre en fonction de la lumière ambiante. Dans ce mĂŞme registre, on note la prĂ©sence d’un mode always-on, qui permet de ne jamais Ă©teindre complètement l’affichage. On apprĂ©cie particulièrement ce mode sur cette montre, en raison de l’affichage qui reste très lisible et esthĂ©tique, malgrĂ© une luminositĂ© rĂ©duite. Évidemment, il est possible de dĂ©sactiver le always-on la nuit, de façon manuelle, ou en programmant certains horaires d’extinction de l’Ă©cran.

Du cĂ´tĂ© de la personnalisation des cadrans virtuels, on utilisera l’application compagnon, Mi Fitness, pour les choisir. Un (très) grand nombre de designs sont proposĂ©s et la variĂ©tĂ© de ces derniers raviront la plupart des utilisateurs.

Xiaomi Watch S3 Usage et application : un assistant vocal, mais pas d’apps tierces

La Xiaomi Watch S3 fonctionne sous le système d’exploitation HyperOS, dĂ©veloppĂ© par le constructeur. S’il se rĂ©vèle intuitif Ă utiliser, il ne permet pas pour autant l’installation d’application tierce. De ce fait, l’utilisateur est contraint Ă se cantonner aux fonctionnalitĂ©s prĂ©vues d’usine par Xiaomi. Outre ce point, la navigation s’effectue par des gestes sur l’Ă©cran tactile, couplĂ©s au recours aux deux boutons physiques disposĂ©s sur la tranche du boitier.

Un glissement latĂ©ral permet de basculer entre les diffĂ©rents widgets, pouvant inclure la mĂ©tĂ©o, des informations essentielles sur l’Ă©tat de santĂ© (frĂ©quence cardiaque, durĂ©e du sommeil, etc.) ou encore les alarmes programmĂ©es ;

glisser de haut en bas permet de dérouler le volet des notifications ;

un second volet se dĂ©roule sur un glissement de bas en haut. Il donne accès aux rĂ©glages rapides tels que l’activation du mode Ne pas dĂ©ranger, du mode silencieux, de l’Ă©conomiseur de batterie, de la lampe torche, etc ;

depuis l’Ă©cran d’accueil — le cadran qui affiche l’heure — de la montre, un bref appui sur le bouton supĂ©rieur de la tranche du boitier permet d’ouvrir l’Ă©cran dĂ©diĂ© au lancement des applications. Celles-ci pourront ĂŞtre organisĂ©es par icĂ´nes ou par liste. Ce mĂŞme bouton sert Ă©galement pour retourner au menu prĂ©cĂ©dent ;

un appui prolongĂ© sur ce bouton supĂ©rieur peut exĂ©cuter l’assistant vocal ;

un appui court sur le bouton infĂ©rieur sur la tranche du boitier permet d’ouvrir le menu de lancement d’une activitĂ© sportive ;

pour éteindre, redémarrer, connecter un nouveau téléphone ou réinitialiser cette Xiaomi Watch S3, on appuie longuement sur le bouton inférieur du boitier.

Xiaomi a choisi d’intĂ©grer un assistant vocal dans la Watch S3. Si l’idĂ©e est bonne, on regrette qu’il n’ait Ă©tĂ© prĂ©vu aucune compatibilitĂ© avec un autre système que celui d’Amazon : Alexa. De plus, mĂŞme en ayant correctement connectĂ© Alexa dans les paramètres de l’application compagnon, j’ai remarquĂ© durant mon test de nombreuses dĂ©connexions de l’assistant. Mis Ă part ces bugs frĂ©quents de mon cĂ´tĂ©, l’assistant peut reprĂ©senter une vraie valeur ajoutĂ©e pour les utilisateurs habituĂ©s Ă Alexa. Durant mon test, j’ai ainsi Ă©tĂ© capable de piloter toute la domotique de mon logement depuis ma montre, du moins, lorsque la connexion Ă©tait Ă©tablie.

L’application compagnon, Mi Fitness, utilisĂ©e sur les toutes les montres et tous les bracelets connectĂ©s de Xiaomi permet d’accĂ©der aux rĂ©glages et de consulter facilement l’historique des donnĂ©es collectĂ©es par la Watch S3. Ces donnĂ©es comprennent les mesures des diffĂ©rents marqueurs de santĂ© ainsi que les rĂ©sumĂ©s des entraĂ®nements sportifs rĂ©alisĂ©s.

Parmi le lot de paramètres disponibles par le biais de cette application compagnon, on repère la gestion des notifications. Si cette dernière permet de choisir de répliquer ou non les notifications reçues pour chaque appli installée sur le smartphone, il est pour autant impossible de répondre à un message reçu depuis la Watch S3.

Xiaomi Watch S3 Fonctionnalités de santé : capteur cardiaque fiable et quelques activités intrigantes au poignet

La Xiaomi Watch S3 dispose de plusieurs capteurs, capables de mesurer des donnĂ©es relatives Ă la santĂ© humaine. Comme la quasi-totalitĂ© des appareils du mĂŞme type, elle permet de comptabiliser le nombre de pas effectuĂ©s sur la journĂ©e. Dans le mĂŞme registre, elle intègre son propre GPS double frĂ©quence (GNSS), ce qui aura pour effet d’Ă©viter de dĂ©charger trop rapidement le smartphone connectĂ© lors d’une activitĂ© sportive — ou mĂŞme de partir s’entraĂ®ner sans smartphone. La Xiaomi Watch S3 est Ă©galement dotĂ©e d’un capteur de frĂ©quence cardiaque et d’un oxymètre. Un module permet d’analyser plusieurs paramètres durant le sommeil comme la frĂ©quence cardiaque moyenne et le taux d’oxygĂ©nation sanguin (SpO2). On note d’ailleurs la prĂ©sence d’un mode censĂ© dĂ©tecter le niveau de stress de l’utilisateur.

Si la plupart des sports sont disponibles dans le menu de lancement des entraĂ®nements, Xiaomi semble vouloir innover et ajoute des activitĂ©s assez insolites sur la Watch S3. Dans le menu « Danse », on retrouve des courants très spĂ©cifiques de la discipline, tels que la danse du ventre, la danse folklorique ou encore la zumba. Si l’intention est bonne, il est Ă se demander si ces disciplines n’auraient pas pu ĂŞtre catĂ©gorisĂ©es dans une seule activitĂ© de « Danse ». Plus intrigant encore, la Watch S3 permet de suivre la frĂ©quence cardiaque et les calories dĂ©pensĂ©es lors d’une partie de jeu de sociĂ©tĂ©. Le constructeur distingue mĂŞme le jeu des Échecs, celui des Dames, le Bridge et le Go. Dans un registre Ă©loignĂ©, on apprĂ©cie la prĂ©sence des sports d’hivers. Le ski — alpin comme de fond — et le snowboard sont d’ailleurs de la partie : la montre est capable de suivre prĂ©cisĂ©ment les tracĂ©s empruntĂ©s par l’utilisateur, sa vitesse moyenne ainsi que la distance parcourue.

Test de la fiabilité du capteur de fréquence cardiaque

Nous avons souhaité vérifier la fiabilité du capteur optique de fréquence cardiaque dont est dotée cette montre connectée de Xiaomi. Pour cela, nous avons comparé les mesures obtenues par la Xiaomi Watch S3 sur un même entraînement sportif à celles récupérées par une ceinture cardio Garmin HRM Pro Plus.

Le graphique ci-dessus reprĂ©sente les mesures de la Xiaomi Watch S3 (en rouge) et celles collectĂ©es par la ceinture Garmin HRM Pro Plus (en bleu). Le rĂ©sultat obtenu dĂ©montre un suivi très correct de la frĂ©quence cardiaque par la Xiaomi Watch S3, un constat d’autant plus renforcĂ© en tenant compte du positionnement tarifaire sur le marchĂ© de cette montre. Mis Ă part quelques lĂ©gères incohĂ©rences isolĂ©es, la Watch S3 suit correctement la courbe de notre mesure de rĂ©fĂ©rence.

Test de la fiabilité du GPS

Nous avons voulu vérifier la fiabilité du GPS intégré à la Xiaomi Watch S3. Pour cela, nous avons comparé le tracé enregistré par cette montre à celui enregistré par un smartphone Google Pixel 7 sur la même sortie.

GPS Google Pixel 7 GPS Xiaomi Watch S3

Le tracĂ© GPS enregistrĂ© par la puce intĂ©grĂ©e Ă la Xiaomi Watch S3 se rĂ©vèle très prĂ©cis. Nous ne rencontrerons que très peu d’incohĂ©rences entre les itinĂ©raires collectĂ©s par la montre et par notre rĂ©fĂ©rence utilisĂ©e lors du test (Google Pixel 7).

Xiaomi Watch S3 Autonomie : un sans-faute pour la Watch S3

Avec sa batterie d’une capacitĂ© de 486 mAh, Xiaomi annonce une autonomie pouvant s’Ă©tendre jusqu’Ă 15 jours. Comme l’indique le constructeur, cette mesure est non exhaustive puisqu’elle pourra diffĂ©rer en fonction de l’utilisation faite de la Watch S3. Pour une utilisation avec le mode always-on allumĂ©, cette montre connectĂ©e est censĂ©e tenir jusqu’Ă cinq jours sans ĂŞtre rechargĂ©e. Dans le cadre de notre test, en ayant activĂ© tous les paramètres de mesures en continu ainsi que ce mode toujours allumĂ© de l’Ă©cran, la Xiaomi Watch S3 a effectivement rĂ©ussi Ă passer le cap des cinq jours.

On remarque d’ailleurs l’excellente gestion de la recharge rapide, qui nous a permis de passer de 0 % Ă 100 % de batterie en Ă peine une heure. On regrettera uniquement le cĂ´tĂ© lĂ©gèrement encombrant du chargeur au connecteur magnĂ©tique propriĂ©taire de Xiaomi.

Xiaomi Watch S3 Appel et communication : le Wi-Fi au rang des absents

Pour communiquer avec le smartphone, la Xiaomi Watch S3 utilise le protocole Bluetooth 5.2, Ă©cartant tout espoir d’une connectivitĂ© en Wi-Fi. De ce fait, cette montre est dĂ©pendante de la proximitĂ© du tĂ©lĂ©phone pour fonctionner correctement. La prĂ©sence d’un microphone et d’un haut-parleur intĂ©grĂ© permet Ă l’utilisateur de rĂ©pondre Ă ses appels au poignet.

Le GPS intĂ©grĂ© est compatible avec plusieurs systèmes de localisation : BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS. Ceci permet Ă l’utilisateur d’ĂŞtre correctement gĂ©olocalisĂ©s partout sur la planète.

On apprĂ©cie le fait que Xiaomi ait pensĂ© Ă intĂ©grer le NFC dans sa Watch S3. Celui-ci permet d’utiliser la montre comme moyen de paiement sans contact.  En revanche, on regrette que le constructeur ne cantonne ce mode Ă Xiaomi Pay et surtout, au rĂ©seau Mastercard uniquement.

Xiaomi Watch S3 Prix et disponibilité

La Xiaomi Watch S3 est disponible Ă partir de 149,99 euros en ses deux coloris : noir ou argent.