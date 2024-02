Test de l’Amazfit Cheetah : le compromis idéal entre montre connectée et montre de sport

À mi-chemin entre le secteur des montres connectées classiques et des montres de sport, Amazfit propose, avec sa gamme Cheetah, des montres taillées pour le sport, mais avec de nombreuses fonctionnalités et un écran Oled. L’Amazfit Cheetah est ainsi le point d’entrée du constructeur chinois vers les montres plus haut de gamme. Proposée, à moins de 250 euros, elle s’affiche, sur le papier, comme une alternative pertinente face aux modèles de Garmin, Polar, Coros ou Suunto. Mais qu’en est-il en pratique ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Amazfit Cheetah Fiche technique

Modèle Amazfit Cheetah Dimensions 46,5 mm x 46,5 mm x 11,2 mm Définition de l'écran 454 x 454 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 2,3 Go Poids 32 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par Amazfit.

Amazfit Cheetah Un design très plastique

L’Amazfit Cheetah est une montre plutôt légère avec 32 grammes sur la balance. Pourtant, du point de vue strictement esthétique, la montre connectée ne paie pas de mine. On est loin des finitions minimalistes de chez Suunto ou des matériaux proposés chez Garmin. Ici, l’Amazfit Cheetah n’est proposée que dans un unique coloris gris, blanc et jaune.

Surtout, la montre ne propose que des finitions en plastique loin de l’élégance que l’on peut avoir sur des modèles concurrents. Si le constructeur indique que la lunette — la partie ronde autour de l’écran — est conçue en polymère renforcé de fibres, elle a tout l’air d’une simple lunette en plastique. Certes, la montre adopte un aspect relativement classique, avec un écran rond, une couronne rotative sur la tranche et un système d’accroches à cornes pour le bracelet, mais difficile d’y voir pour autant une montre particulièrement élégante.

Concernant les dimensions, la Cheetah affiche des mensurations de 46,5 x 46,5 x 11,2 mm qui en font une montre plutôt large, surtout qu’elle n’est pas proposée en deux tailles — la seule alternative est d’opter pour un modèle à écran carré. À titre de comparaison, la Samsung Galaxy Watch 6 en version 47 mm affiche un format très proche de 46,5 x 46,5 x 10,9 mm.

L'Amazfit Cheetah // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On notera cependant quelques aspects bien sentis pour l’Amazfit Cheetah comme son bracelet en silicone de 22 mm qui peut être facilement retiré et modifié grâce au système de pompe à relâchement rapide. Il en va de même pour la boucle ardillon du bracelet, avec deux tiges pour assurer un meilleur maintien du bracelet. Entre les deux boutons, Amazfit a positionné, sur la tranche, une petite cavité pour l’emplacement du microphone. De l’autre côté, un peu plus proche de la peau, on va trouver un second trou, hébergeant cette fois l’altimètre barométrique.

L’Amazfit Cheetah Pro est par ailleurs certifiée 5 ATM et pourra donc être portée non seulement sous la douche ou en extérieur, pendant la pluie, mais également durant des séances de natation à faible profondeur.

Amazfit Cheetah Un écran Amoled efficace

Alors que la plupart des constructeurs de montres sportives optent, sur leurs modèles d’entrée de gamme, pour des affichages MIP transflectifs, Amazfit propose ici une montre de sport avec un écran rond Oled.

La montre est ainsi dotée d’un écran de 1,39 pouce de diamètre avec une définition de 454 x 454 pixels pour une densité de 326 pixels par pouce.

Pour rappel, les écrans Oled ont cela d’intéressant qu’ils offrent un affichage bien plus détaillé, mais également de meilleurs contrastes et une gestion des couleurs bien plus vives. En face, les dalles MIP transflectif sont moins consommatrices, puisqu’ils n’ont pas besoin de rétroéclairage, et sont plus facilement lisibles en extérieur en plein jour, puisque la lumière du soleil va justement permettre d’éclairer ce qui est affiché sur la montre.

Afin de compenser les soucis de luminosité inhérents aux dalles Oled, notamment pour le sport en extérieur, Amazfit indique que sa montre est capable de monter jusqu’à une luminosité de 1000 cd/m². de mon côté, je n’ai pas rencontré de souci durant mes près de deux semaines de test, la luminosité de l’écran s’avérant suffisante pour compenser la lumière du jour.

La montre d’Amazfit est par ailleurs dotée d’une fonction d’écran always-on pour afficher en permanence les aiguilles du cadran par exemple, et éviter d’avoir un bête écran tout noir affiché à son poignet lorsqu’on ne le regarde pas. Cet écran peut par ailleurs se programmer à heures fixes — par exemple de 9 à 23 heures — tout comme la fonction permettant d’allumer l’écran lorsqu’on lève le poignet. Un bon moyen d’éviter de se réveiller, illuminé en pleine nuit parce qu’on a bougé son bras devant son visage.

Amazfit propose par ailleurs de très nombreux cadrans personnalisables au sein de son application Zepp. Par défaut, huit sont proposés directement sur la montre, mais plus d’une centaine sont disponibles au téléchargement. Attention cependant, si certains sont gratuits, d’autres peuvent coûter 2 ou 3 euros. Bien évidemment, ces cadrans peuvent être personnalisés pour ajouter les complications que vous souhaitez, avec la météo, l’autonomie restante, le nombre de pas parcourus, la date ou la fréquence cardiaque en temps réel.

Amazfit Cheetah Une montre simple à appréhender

L’Amazfit Cheetah tourne sous le système d’exploitation Zepp OS 2.0 et embarque un stockage de 2,3 Go permettant d’y héberger de la musique.

Du côté de l’interface, depuis le cadran d’accueil, plusieurs gestes sont possibles :

balayage vers le haut : données de sport et santé ;

balayage vers le bas : paramètres rapides ;

balayage vers la droite : liste des notifications ;

balayage vers la gauche : liste des applications.

Par ailleurs, un appui long sur le cadran va vous permettre de le modifier ou de le personnaliser.

L'Amazfit Cheetah // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En plus de ces contrôles, l’Amazfit Cheetah est dotée de deux boutons :

appui court sur la couronne : liste des applications ;

appui long sur la couronne : assistant vocal Alexa ;

appui court sur le bouton inférieur : retour en arrière (ou accès rapide paramétrable depuis le cadran).

L’accès rapide peut être personnalisé comme bon vous semble. Par défaut, il va automatiquement lancer l’application exercice, mais vous pouvez le paramétrer pour lancer Alexa, la météo, la mesure de fréquence cardiaque ou une autre application. Par ailleurs, il en va de même pour l’appui long sur la couronne, qui peut être assigné à une autre fonction paramétrable.

Écran tactile oblige, la montre se contrôle directement en touchant l’écran. Néanmoins, le constructeur propose également une couronne qui peut être utilisée pour le défilement, mais avec moins de succès. Dans mon cas, j’ai trouvé le défilement plutôt rapide et, surtout, impossible à configurer pour un défilement plus lent. Passés les premiers essais, j’ai surtout pris l’habitude de faire défiler l’affichage au doigt, sans passer par la couronne rotative. C’est dommage, surtout qu’Amazfit a pris soin de proposer un retour haptique plutôt efficace associé à sa couronne.

Bien que l’Amazfit Cheetah ne soit pas équipée de Wear OS, son système d’exploitation Zepp OS 2.0 vous permet toutefois d’installer des applications tierces, dénichables depuis l’application Zepp sur smartphone. Au sein de l’App Store, on retrouvera ainsi essentiellement des applications dédiées au sport ou à la santé, comme 7 Minutes Workout ou Run Motion Coach, ou pour différentes tâches de productivité, comme Tasks ou Habitual Clocking. On a donc un petit choix d’application. Rien de bien folichon, mais quelques options pour personnaliser sa montre.

Bien évidemment, la montre peut également vous servir pour afficher les notifications à votre poignet, avec la possibilité de gérer quelles applications pourront s’afficher sur l’écran de la Cheetah. Amazfit propose également de paramétrer des réponses automatiques aux messages reçus.

Enfin, comme on l’a vu, l’Amazfit Cheetah est compatible avec l’assistant vocal Amazon Alexa avec des réponses affichées sous forme de texte à l’écran.

L’application Zepp

Pour connecter la montre Amazfit Cheetah à son smartphone, la paramétrer, installer de nouveaux cadrans ou consulter ses données de sport et de santé, il vous faudra passer par l’application Zepp, disponible à la fois sur iOS et sur Android.

Comme la plupart des applications du même genre, celle de Zepp se compose de plusieurs onglets : Accueil (pour les dernières données de santé), Sommeil (pour le suivi du sommeil), Exercice (pour les données liées à l’entraînement) et Profil.

C’est dans ce dernier onglet que vous pourrez retrouver vos informations personnelles, connecter les données de Zepp à un autre service (Google Fit, Strava, Relive, Adidas Running, Komoot) et, surtout, gérer les paramètres de la Cheetah.

Si l’Amazfit Cheetah peut être largement personnalisée depuis les menus de la montre en elle-même, il reste cependant possible d’aller un peu plus loin sur l’application Zepp sur smartphone. Vous pouvez notamment personnaliser l’écran des raccourcis, réorganiser la liste des applications, installer de nouveaux cadrans, paramétrer les notifications ou gérer l’ensemble des paramètres de la montre comme le mode veille ou l’écran always-on.

Amazfit Cheetah Des fonctionnalités de sport très poussées

Le principal usage de l’Amazfit Cheetah reste lié à la santé, au bien-être et, surtout, au sport. À ce titre, la montre d’Amazfit embarque bon nombre de capteurs. Elle est ainsi capable de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, l’altitude et le nombre de pas. Elle profite également d’une puce GPS afin de calculer la distance parcourue, l’allure ou la vitesse en temps réel.

La précision du GPS de l’Amazfit Cheetah

Du côté du suivi de géolocalisation de l’Amazfit Cheetah, la montre est dotée d’une compatibilité GNSS multibande, compatible à la fois avec les bandes de fréquence GPS L1 et L5. Elle est également capable de se connecter aux constellations Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS.

Alors que, chez les concurrents, cette fonctionnalité est destinée aux modèles plus haut de gamme, la montre peut également gérer la cartographie, à condition d’avoir enregistré des cartes au préalable depuis l’application sur smartphone. Vous pourrez alors, durant vos entraînements de vélo ou de course à pied, afficher l’itinéraire prévu en fil d’Ariane, ainsi que le fond de carte de la zone sélectionnée. La montre va également vous permettre d’enregistrer des points de localisation, ainsi que des fichiers d’itinéraires au format GPX.

Pour évaluer la précision de la géolocalisation de l’Amazfit Cheetah, je l’ai portée à mon poignet durant quatre entraînements en course à pied. J’ai ensuite comparé la distance mesurée avec celle enregistrée par une autre montre de sport utilisée comme référence, la Garmin Forerunner 255, au suivi particulièrement précis. Notons que, dans les deux cas, j’ai utilisé le mode de suivi GPS le plus précis, parmi trois modes sur la Cheetah : précision, automatisation et économie d’énergie.

Courses Référence Amazfit Cheetah Écart Course 1 11,722 km 11,661 km -0,52 % Course 2 5,013 km 5,092 km +1,58 % Course 3 6,479 km 6,455 km -0,37 % Course 4 12,188 km 12,226 km +0,31 % Total 35,402 km 35,434 km +0,09 %

Concrètement, les deux montres arrivent à des distances particulièrement proches. Sur un total parcouru de plus de 35 km, la Cheetah n’a mesuré, dans l’ensemble, que 32 mètres supplémentaires. Autant dire que la différence est négligeable.

Pour aller plus loin dans la comparaison, on peut également observer la différence de tracé du parcours en pleine ville, puis dans un cadre plus dégagé.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de l'Amazfit Cheetah

Suivi GPS de référence Suivi GPS de l'Amazfit Cheetah

En pleine ville, on voit bien que la montre d’Amazfit s’en sort correctement face au suivi GPS de référence de la Forerunner 255. La Cheetah a eu un peu plus de mal à bien suivre le trottoir et à marquer le petit aller-retour (un souci d’itinéraire), mais conserve un tracé globalement satisfaisant.

Dans la zone plus dégagée, à l’approche du bois de Vincennes, la montre d’Amazfit s’en sort, encore une fois, globalement bien, même si on notera quelques soucis sur la partie ouest, où la montre m’a localisé sur le mauvais trottoir. Une fois aux abords du bois en revanche, l’Amazfit Cheetah a réussi à me positionner parfaitement.

La précision de la fréquence cardiaque de l’Amazfit Cheetah

Proposer un suivi de la fréquence cardiaque, c’est bien. En proposer un fiable, c’est mieux.

Pour vérifier la précision de la fréquence cardiaque mesurée par l’Amazfit Cheetah, je l’ai portée pendant deux séances de course à pied — une à allure constante et une en fractionné — et ai comparé ses mesures à celles d’une ceinture thoracique de référence, la Garmin HRM-Pro, utilisant une mesure par électrode, bien plus fiable.

Mesure de référence Amazfit Cheetah Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 156 bpm 156 bpm -0,03 % +0,04 % FC max 167 bpm 166 bpm

Mesure de référence Amazfit Cheetah Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 159 bpm 159 bpm -0,11 % +0,05 % FC max 182 bpm 181 bpm

Qu’il s’agisse du tracé des courbes sur l’ensemble des séances, à allure constante ou à variation d’allure, sur les moyennes comme sur pics de fréquence cardiaque, l’Amazfit Cheetah propose des mesures exemplaires. On peut, certes, noter un léger décalage avec les mesures de la ceinture Garmin, mais c’est inhérent à la mesure de fréquence cardiaque au poignet.

Dans l’ensemble, la montre d’Amazfit fait ici du très bon travail pour évaluer la fréquence cardiaque durant l’entraînement. Notons par ailleurs qu’il est possible, depuis l’application Zepp, de paramétrer ses propres zones de fréquence cardiaque;

Les fonctions d’entraînement de l’Amazfit Cheetah

Outre la mesure de la distance avec le GPS ou de la fréquence cardiaque, l’Amazfit Cheetah et l’application Zepp regorgent de fonctions spécifiquement liées aux entraînements.

La montre va par exemple vous permettre de personnaliser les différentes données affichées à l’écran durant vos entraînements. Vous pourrez également suivre un « virtual pacer », sorte d’équivalent de la fonction Pace Pro chez Garmin, voir votre estimation de temps sur des distances de 5 km, 10 km, semi-marathon ou marathon en fonction de votre état de forme, avoir une estimation de votre VO2Max, ou paramétrer votre séance en amont.

Toujours du côté des entraînements, l’application Zepp intègre désormais des programmes d’entraînement personnalisés selon votre état de forme. Vous pouvez ainsi indiquer une distance à parcourir, une date, des jours d’entraînement et différentes données personnelles, et l’application va alors vous concocter un entraînement, un peu à la manière de Garmin Coach. Cependant, si Garmin se limite au semi-marathon, Amazfit va jusqu’au marathon. Dans la même veine, la fonction AI Chat va vous permettre d’interagir avec une IA générative spécialisée dans la course à pied. Néanmoins, cette fonction est payante, au prix de 30 euros par an ou 4 euros par mois.

Notons également que la montre va bien évidemment vous permettre de suivre votre sommeil avec les différentes phases, votre niveau de stress avec la variabilité de la fréquence cardiaque ainsi que votre fréquence cardiaque au repos et donc votre niveau de récupération.

Amazfit Cheetah Une autonomie très confortable

L’Amazfit Cheetah embarque une batterie de 440 mAh. De quoi permettre, selon la marque chinoise, jusqu’à deux semaines d’utilisation « usage typique », sept jours en usage intensif ou 26 heures en suivi GPS précis.

De mon côté, en activant l’écran always-on durant la journée, avec suivi de la fréquence cardiaque à chaque minute, suivi du sommeil, de la SpO2 et de la respiration, j’ai pu utiliser la montre pendant 5 jours et 21 heures avant que la Cheetah ne tombe à court de batterie. Sur cette période, j’ai utilisé le GPS en mode le plus précis possible durant des entraînements de course à pied pendant 3 heures et 38 minutes. Malgré l’écran Amoled de la montre et l’usage intensif que j’en ai fait, l’Amazfit Cheetah propose donc une autonomie plus que correcte pour une montre connectée.

Pour la recharge, le constructeur fournit, avec sa montre, un câble USB-A doté d’un embout magnétique à fixer à l’arrière de la montre. Selon Amazfit, il faudra compter environ deux heures pour une charge complète. De mon côté, 1 heure et 32 minutes ont cependant suffi pour passer de 0 à 100 % de batterie.

Notons cependant que la montre n’est pas compatible avec la charge par induction et qu’Amazfit ne fournit pas de chargeur secteur. Il vous faudra donc utiliser celui de votre smartphone ou un port USB-A libre sur votre PC.

Amazfit Cheetah Appel et communication

La montre Amazfit Cheetah se connecte au smartphone à l’aide du Bluetooth 5.3. Elle est également compatible avec le Wi-Fi 2,4 GHz afin de permettre le téléchargement de mises à jour.

Comme on l’a vu, la montre propose également une connexion GNSS avec les constellations GPS, Galileo, Glonass, Beidou et QZSS.

En revanche, la montre ne profite d’aucune puce NFC et ne pourra donc pas servir au paiement sans contact. De même, l’absence de haut-parleur va empêcher de l’utiliser comme kit mains libres pour répondre à des appels téléphoniques. Signalons également l’absence de puce eSIM qui aurait pu servir à l’utiliser en parfaite autonomie, sans smartphone connecté.

Amazfit Cheetah Prix et date de sortie

L’Amazfit Cheetah est disponible en France depuis juin 2023. La montre est proposée en un unique coloris, jaune et gris, au prix de 229,90 euros.