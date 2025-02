Test du Xiaomi Smart Band 9 Pro : un bracelet connecté élégant et efficace pour le quotidien

Le Smart Band 9 Pro de Xiaomi bénéficie d'un design soigné et pourra en ce sens être porté au quotidien. On aime le niveau de luminosité élevé de son écran, mais on reconnaît que le mode always-on pourrait largement être amélioré : en l'état, il est presque inutile. Si l'absence d'un bouton physique justifie la conception du look du Smart Band 9 Pro, cette caractéristique rend clairement pénible la navigation par gestes sur le bracelet. C'est un vrai frein à l'utilisation.



Du côté du suivi de la santé et du sport, le Smart Band 9 Pro fait le plein d'activités et propose un suivi GPS de bonne qualité. Les mesures de fréquence cardiaque sont également correctes, malgré une latence perceptible avant l'affichage des battements par minute sur l'écran.



Cette montre correspondra à un utilisateur qui souhaite démarrer dans l'univers des montres connectées sans se ruiner, tout en obtenant un produit aux belles finitions et surtout, opérationnel pour le suivi du sport.