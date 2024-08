Test de l’Amazfit Active : une montre connectée complète, polyvalente et endurante

Nous avons pu tester l’Amazfit Active. Issue de la série Lifestyle du constructeur chinois, elle se positionne sur le marché des montres connectées polyvalentes, capable de suivre l’activité sportive et d’être portée en tant que montre de tous les jours, à la fois complète et endurante.

Amazfit Active Fiche technique

Modèle Amazfit Active Dimensions 42,36 mm x 35,9 mm x 10,75 mm Définition de l’écran 390 x 450 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 0,25 Go Poids 24 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Non Indice de protection 5 ATM Fiche produit

Amazfit Active Design : une réussite et de belles finitions

L’Amazfit Active est une montre connectée qui arbore un design moderne et des lignes épurées, dans un format visuel inspiré de celui d’une Apple Watch. Issue de la lignée de la série Lifestyle — une gamme de montres polyvalentes pour le quotidien comme pour le sport — ce modèle se place aux antipodes de l’Amazfit Balance pour lequel nous reprochions un aspect plastique. L’Amazfit Active se dote quant à elle de finitions assez premium grâce à un boitier composé d’acier inoxydable (finitions Lavender) ou d’un alliage d’aluminum (autres finitions). Un seul bouton est présent sur la tranche latérale du boitier, ce qui renforce ses lignes épurées. Même son de cloche pour le bracelet, notamment celui en cuir végétal, qui confère à cette montre un look design pour un port dans toutes les situations du quotidien.

Le boitier prend un format rectangulaire, plus précisément, il mesure 42,36 mm x 35,9 mm pour une épaisseur de 10,75 mm. Globalement, les dimensions de cette Amazfit Active s’inscrivent dans la moyenne des modèles présents sur le marché. Le cadran n’étant pas trop imposant, la montre s’adapte à toutes les morphologies de poignets, ce qui en fait un bon choix pour les hommes comme pour les femmes.

Le bracelet se retire facilement grâce à la corne // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Plus que de se cantonner à une belle apparence, le bracelet cuir est confortable et se dote de nombreux pas de réglages pour s’adapter à toutes les circonférences de poignets (135 à 190 mm). Ce bracelet se veut d’ailleurs facilement interchangeable grâce au système de pompe à relâchement rapide non propriétaire. Tous les bracelets de 20 mm pourront donc être installés sur le boitier de l’Amazfit Active.

Notons que si la montre est étanche à 5 ATM, les activités nautiques avec le bracelet cuir ne seront pas recommandées afin de ne pas le détériorer. Dans le cadre d’une baignade, nous recommandons de choisir le bracelet en silicone, décliné pour une utilisation plus sportive.

Amazfit Active Écran : bonne luminosité, nombreuses personnalisations, mais pas de capteur ambiant

L’écran de l’Amazfit Active prend logiquement le même format rectangulaire que le boitier. Il consiste en une dalle AMOLED de 1,75 pouce dans une résolution de 390 × 450 pixels. Cette mesure correspond à une définition de 341 ppp (pixels par pouce).

Amazfit ne communique pas sur la luminosité maximale de l’écran, exprimée en cd/m². En revanche, lors de nos tests, nous n’avons rencontré aucune difficulté de lecture des informations en plein soleil en réglant la luminosité de l’écran au maximum. Toutefois, on note l’absence d’un capteur de luminosité. Celui-ci aurait permis un réglage automatique de l’éclairage de l’écran en fonction de la lumière ambiante. Dommage, d’autant plus que l’activation du mode nuit ne réduit pas automatiquement le niveau de luminosité de l’écran. Il sera requis de le faire manuellement afin de ne pas être ébloui par l’écran en cas de réveil nocturne.

Au sujet du mode nuit de la montre, celui-ci permet de s’affranchir de la réception des notifications lorsqu’il est activé. Il est d’ailleurs possible de programmer son activation sur des tranches horaires à définir. En dehors de cela, la montre ne détecte pas automatiquement quand l’utilisateur dort, ce qui ne permet pas une activation automatique du mode Ne Pas Déranger (NPD).

Un grand nombre de cadrans sont fournis gratuitement pour personnaliser l’apparence de la montre. Comme pour tous les modèles d’Amazfit, les cadrans sont à télécharger par le biais de l’application compagnon Zepp, disponible sur Android ainsi que sur iOS. Pour les utilisateurs qui le souhaitent, une boutique virtuelle est également présente, permettant l’achat de certains cadrans supplémentaires, moyennant une poignée d’euros.

L’Amazfit Active dispose d’un mode always-on (toujours allumé). Bien que celui-ci puisse vider plus rapidement la batterie embarquée de 300 mAh, ce mode est hautement appréciable : il permet d’éviter l’aspect bracelet électronique au poignet, parfois conféré par les montres connectées. En d’autres termes, le mode always-on affiche en permanence le cadran virtuel de l’Amazfit Active, dans une version épurée.

Amazfit Active Usage et Application : Intuitivité et ajout de fonctionnalités

Système d’exploitation et applications tierces

L’Amazfit Active repose sur le système d’exploitation Zepp OS. C’est notamment le système qui fait tourner toutes les montres connectées produites par ce constructeur. Si la plupart des paramètres sont accessibles depuis l’interface de la montre, les réglages sont plus agréables et plus poussés depuis l’application compagnon, à installer sur le smartphone jumelé à la montre. Baptisée Zepp, c’est au travers de celle-ci que l’utilisateur peut voir et télécharger de nouveaux cadrans, consulter l’historique des données de santé et des activités sportives données enregistrées.

Bien que ne fonctionnant pas sous Wear OS — un système d’exploitation pour montres connectées qui autorise l’accès au Google Play Store — Amazfit permet l’installation de certaines applications tierces. Disponibles dans l’App Store accessible depuis l’appli Zepp, elles permettent d’ajouter des fonctionnalités additionnelles aux modules proposés nativement par l’Amazfit Active.

La plupart des applications sportives tierces sont supportées en intégration avec Zepp. De ce fait, l’utilisateur peut synchroniser ses données d’entraînement dans ses applications préférées, comme par exemple Strava. Notons également la possibilité d’exporter les mesures d’un entraînement en format brut (.GPX) afin de les importer manuellement dans un logiciel non compatible nativement avec Zepp.

Interface de navigation

La navigation dans les menus est classique pour une montre connectée et se révèle facile à appréhender :

Glissement de haut en bas : ouvre le centre de contrôle pour accéder rapidement aux paramètres principaux ;

: ouvre le centre de contrôle pour accéder rapidement aux paramètres principaux ; Glissement de bas en haut : ouvre le volet des notifications reçues ;

: ouvre le volet des notifications reçues ; Glissement latéral : fait défiler les widgets tels que les conditions météorologiques actuelles, le suivi de l’activité physique du jour, le lancement de la mesure de la fréquence cardiaque, etc.

: fait défiler les widgets tels que les conditions météorologiques actuelles, le suivi de l’activité physique du jour, le lancement de la mesure de la fréquence cardiaque, etc. Appui rapide sur le bouton physique : ouvre la liste des applications ;

: ouvre la liste des applications ; Appui long sur le bouton physique : action à assigner, comme le lancement de l’assistant vocal, par exemple.

L’application compagnon sur le smartphone (Zepp) propose une interface assez chargée. Néanmoins, toutes les données nécessaires enregistrées par la montre pour le suivi de la santé y sont répertoriées. Bien que les différents écrans soient loin d’être épurés, l’utilisation sur le smartphone reste simple et ne demandera pas de temps d’apprentissage pour la (très) grande majorité des utilisateurs.

Zepp Flow : l’assistant vocal dopé à l’IA

Amazfit fait le choix de l’intégration d’un assistant vocal complet dans sa montre. Répondant au doux nom de Zepp Flow, celui-ci utilise un modèle d’IA d’OpenAI pour fonctionner ; rappelons que la société OpenAI est à l’origine du chatbot IA ChatGPT. Plus précisément, il s’agit dans le cadre d’Amazfit du modèle GPT-4, l’une des intelligences artificielles les plus performantes à ce jour. Nous avons souhaité tester les limites de l’assistant Zepp Flow. Voici quelques exemples réels des demandes que nous avons faites à l’assistant de l’Amazfit Active :

J’ai trois œufs. On m’en vole un. Combien d’œufs me reste-t-il ? : Voulez-vous dire « os » ou « œufs » ? Si vous avez 3 œufs et qu’on vous en vole 1, il vous reste 2 œufs. Ndlr : Cet exemple démontre qu’Amazfit ne bride pas les questions au seul registre des fonctionnalités prévues pour la montre. Il nous renseigne d’autant plus que — comme sur ChatGPT ou Google Gemini — l’assistant dispose d’une certaine quantité de mémoire. En d’autres termes, les questions durant une même conversation avec Zepp Flow peuvent tenir compte du contexte dans lequel elles sont posées puisque l’assistant nous répond en deux étapes. Une demande intermédiaire est effectuée pour s’assurer qu’il a correctement compris notre requête.

Je ne cours jamais lorsqu’il fait plus de 22 degrés dehors. Est-ce que je peux courir actuellement ? : Voulez-vous que je vérifie les données météorologiques actuelles pour vous ? En lui donnant une réponse positive, Zepp affiche la météo actuelle en fonction de la géolocalisation. En revanche, l’IA ne procède à aucun raisonnement pour répondre directement à la question posée. C’est dommage, GPT-4 étant capable d’effectuer simplement ces raisonnements, comme le montre l’exemple précédent sur la soustraction des œufs.

Assistant vocal Zepp Flow // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Durant notre test, on note que l’assistant comprend et décode avec succès la grande majorité des demandes faites à l’oral. En bénéficiant d’une intégration plus avancée dans le système de la montre, l’assistant vocal de Zepp pourrait organiser une réelle révolution dans l’interaction entre l’utilisateur et l’appareil. Au stade actuel, il reste toutefois intéressant et fonctionnel au quotidien. Notons qu’il est possible de remplacer Zepp Flow par Alexa, une fonctionnalité pratique pour les possesseurs d’objets connectés à l’écosystème domotique d’Amazon.

Amazfit Active Fonctionnalités de santé : un suivi complet et des mesures relativement précises

Données de santé au quotidien

L’Amazfit Active dispose de nombreux atouts à son service pour suivre la santé de son utilisateur. Voici les capacités développées par le capteur BioTracker PPG positionné à l’arrière du boitier :

Mesure de la fréquence cardiaque ;

Mesure du taux d’oxygène sanguin (SpO2) ;

Mesure de la température corporelle cutanée ;

Surveillance du niveau de stress (par algorithme).

On précise d’ailleurs que si les mesures de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang et du stress peuvent être lancées individuellement, Amazfit met à disposition une fonctionnalité permettant de récolter toutes ces données en une fois. Toujours dans ce registre, ces trois paramètres de santé peuvent être surveillés automatiquement tout au long de la journée et durant la nuit.

Le capteur PPG situé au dos du boitier de l’Amazfit Active // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Outre ces données mesurées par le capteur en contact avec l’épiderme, l’accéléromètre permet de comptabiliser le nombre de pas effectués chaque jour. Ces données relatives à la marche sont accessibles sur la montre ainsi que dans l’application Zepp et comprennent également la distance totale parcourue en km et le total des calories brûlées en marchant.

Contrairement à certains modèles plus haut de gamme, cette montre d’Amazfit n’offre pas de fonctionnalité d’électrocardiogramme (ECG). En revanche, elle permet de suivre le sommeil, incluant notamment le suivi respiratoire, la mesure de la fréquence cardiaque moyenne, l’analyse des phases de sommeil et le décompte des réveils nocturnes.

Suivi des activités sportives

Amazfit mise sur le suivi sportif adapté au grand public avec son modèle Active. Pour cette raison, le fabricant intègre son assistant Zepp Coach au service de l’utilisateur. On note par exemple la possibilité de créer des entraînements personnalisés pour plusieurs typologies de sport : il ne restera plus qu’à suivre les instructions données sur l’écran. On remarque également certaines fonctionnalités exclusives à la course à pied comme la correction de trajectoire qui permet au sportif d’améliorer ses performances en entraînement sur piste.

Suivi de l’activité quotidienne sur l’Amazfit Active // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Au-delà des entraînements spécifiques, ce sont les nombreux sports pris en charge qui impressionnent. En consultant de plus près la liste des activités proposées, certaines incohérences font face comme le suivi des jeux de sociétés. Dans cette catégorie, on remarque que plusieurs « sports » font partie du compte : Amazfit fait la distinction entre les échecs, les dames ou encore le bridge. Si cela fait certes grimper le nombre de sports compatibles avec cette montre, cette opération rogne quelque peu la crédibilité d’Amazfit auprès de ses utilisateurs. Outre ce détail, la très grande majorité des sports est représentée, ce qui ne frustrera ni le pratiquant de Hula Hoop, ni le surfeur sur vague virtuelle. Plus sérieusement, bon nombre d’activités sont présentes, allant jusqu’au foot en salle, ce qui permet de se remémorer toutes les activités réalisées.

Test de la précision du capteur de fréquence cardiaque

Nous avons vérifié la fiabilité du capteur de fréquence cardiaque embarqué dans l’Amazfit Active. Pour cela, nous avons comparé les données cardios — issues d’un même entraînement — de la montre et d’une ceinture cardiofréquencemètre Garmin HRM Pro Plus.

Test de la précision de la fréquence cardiaque de l’Amazfit Active // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Comme le démontre le graphique, si l’Amazfit Active est relativement précise dans ses mesures de la fréquence cardiaque, elle accuse néanmoins une certaine latence. En d’autres termes, bien que l’écart moyen de la fréquence cardiaque sur tout l’entraînement soit à peine de -0,32 %, la montre est toujours légèrement en retard sur l’affichage en temps réel.

Test de la précision du GPS

Nous avons souhaité vérifier la précision du GPS intégré à l’Amazfit Active. Pour cela, nous avons comparé le tracé issu d’une même sortie à vélo enregistré par la montre à celui récupéré depuis un smartphone, un Google Pixel 7.

GPS de l’Amazfit Active GPS du Google Pixel 7

Comme le montre les images, l’Amazfit Active dispose d’un GPS précis, mais le tracé se voit légèrement lissé : la montre semble arrondir les changements de direction aux intersections. Ce point s’est d’ailleurs vérifié lors d’un entraînement : l’application Zepp indique une sortie de 4,22 km tandis que le GPS du smartphone annonce 4,39 km. Cette différence de 170 m s’explique par la tendance à rogner les virages par le GPS de cette montre connectée.

Amazfit Active Autonomie : une montre endurante

L’Amazfit Active affiche des performances intéressantes sur sa fiche technique. Le constructeur indique que la montre peut endurer jusqu’à 30 jours sans recharge, en cas d’activation permanente du mode éco. D’après Amazfit, en utilisation modérée, cette autonomie s’établit à 14 jours et 10 jours en cas d’usage intensif. Nous avons souhaité vérifier l’autonomie dans le cadre de notre test.

Amazfit Active sur son socle de chargement // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Pour l’essai de l’autonomie, nous avons poussé la luminosité au maximum, activé les mesures en continu de tous les paramètres et effectué un suivi d’activité sportive tous les jours. Précisons également que nous avons activé le mode always-on de l’écran et que la montre a été portée 24/24 h.

En ces conditions, nous avons mesuré une autonomie de six jours. Il s’agit d’un très bon score pour une montre connectée, tenant compte des paramètres exigeants de notre test.

Amazfit Active Appel et communication : limitée par ses composants

L’Amazfit Active dépend du smartphone pour fonctionner. En effet, sa connectivité est restreinte au Bluetooth 5.2 BLE ; elle n’embarque pas de puce Wi-Fi. Dans le même registre, l’Amazfit Active n’est pas compatible avec le système de paiement sans contact Zepp Pay, puisqu’elle n’intègre pas la technologie NFC.

Il est possible de passer des appels au poignet, à condition que le smartphone soit à portée de Bluetooth, l’eSIM étant au rang des absents sur ce modèle. En revanche, si la montre permet tant de répondre aux appels entrants qu’à composer un numéro, on regrette le faible volume sonore de l’appareil. Il sera indispensable d’être dans un endroit relativement calme : communiquer depuis l’Amazfit Active au milieu d’une rue très passante semble compromis.

Toujours dans le domaine des communications, l’Amazfit Active est dotée d’une puce GPS compatible avec les cinq systèmes de géolocalisation : la montre sera capable de se positionner depuis n’importe quel endroit dans le monde.

Amazfit Active Prix et disponibilité

L’Amazfit Active est disponible en France depuis fin 2023. La montre est proposée au prix de 129,90 euros et déclinée en violet, rose ou noir.