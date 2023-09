Test de la Honor Watch 4 : la première montre de l’après Huawei

Honor propose des montres connectées depuis des années. Seulement, il s’agissait jusqu’à présent essentiellement de modèles basés sur les toquantes de sa société mère, Huawei. Jusqu’à l’an dernier, avec la Honor Watch GS 3, le constructeur chinois basait, en effet, ses montres sur celles de Huawei, aussi bien en termes de design que de fonctionnalités.

Seulement, Honor opère désormais de manière totalement autonome et sa nouvelle Honor Watch 4 n’a plus grand-chose à voir avec les précédents modèles. Pour s’en convaincre, voici le test complet de la Honor Watch 4.

Honor Watch 4 Fiche technique

Modèle Honor Watch 4 Dimensions 39,1 mm x 45,3 mm x 11,2 mm Définition de l'écran 390 x 450 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 4 Go Poids 32 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Inconnu Indice de protection 5ATM Fiche produit

Honor Watch 4 Un design sobre, mais basique

Pendant longtemps, Honor ne proposait que des montres au format rond avec des design plutôt inspirés de l’industrie horlogère. Mais ça, c’était avant. Pour sa Honor Watch 4, le constructeur se rapproche en fait du design des montres à écran carré ou rectangulaire largement popularisé par Apple avec ses Apple Watch.

Bien loin de l’aspect des anciennes Honor Watch GS Pro ou Watch Magic 2, la Honor Watch 4 évoque en fait un curieux mélange entre une Apple Watch et un bracelet connecté comme la marque a pu en proposer par le passé avec le Honor Band 7 ou la Honor Watch ES.

On a droit ici à une montre avec un boîtier en aluminium aux bordures particulièrement arrondies. Il en résulte un format unique de 45,3 x 39,1 x 11,2 mm pour un poids de 32 grammes (sans bracelet) sur la balance. La montre est par ailleurs proposée en un seul coloris noir en France. Dans l’ensemble, la Honor Watch 4 est plutôt légère et donc agréable à porter et saura se faire oublier à votre poignet. Contrairement à des modèles plus lourds, elle reste solidement arrimée à la peau et, même pendant les exercices sportifs, on n’a pas l’impression que son poids a tendance à la faire bouger à chaque mouvement de bras en course à pied. Notons par ailleurs que la Honor Watch 4 est certifiée 5 ATM et qu’elle peut donc être utilisée sous l’eau à faible profondeur, pour de la natation par exemple. Éviter en revanche de l’utiliser pour de la plongée, elle risque de ne pas tenir la pression.

Autour de la montre, un seul bouton est présent, permettant d’accéder à la liste des fonctionnalités comme on le verra plus tard. Juste à côté, Honor a intégré un haut-parleur servant aussi bien pour les alarmes que pour les alertes pendant les entraînements ou pour les appels vocaux. De l’autre côté, un petit trou va accueillir le microphone, là aussi pour les appels vocaux.

En façade, même si l’écran est légèrement incurvé, on est très loin de l’aspect bord à bord qu’Apple a pu donner à ses montres connectées depuis quelques années. Il faut dire qu’on n’est pas du tout dans le même segment tarifaire. Néanmoins, on aurait apprécié des marges un peu plus fines tout autour de l’affichage, sans large bordure noire comme sur la Pixel Watch.

La Honor Watch 4 // Source : Brice Zerouk – Frandroid La Honor Watch 4 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Honor fournit un bracelet sport en silicone avec sa montre. Il gagnerait à être un peu plus souple et élastique, mais suffira dans la plupart des cas. Le système de fermeture semble par ailleurs largement inspiré de celui de la Pixel Watch, des Apple Watch ou de la Samsung Galaxy Watch 6, avec une boucle ardillon et un système pour faire glisser le rabat entre la peau et le bracelet opposé.

Toujours concernant le bracelet, bien que la Honor Watch 4 intègre de petits ergots métalliques afin de le faire tenir sur le boîtier, il n’est que très difficilement remplaçable. Il sera donc possible de changer le bracelet de la montre avec un autre modèle, qu’il s’agisse d’un bracelet standard ou d’un modèle acheté par ailleurs. Néanmoins, la manipulation est loin d’être aisé et on aura vite faire de s’abîmer l’ongle en tirant comme un forcené sur les ergots. On vous conseille donc de conserver le bracelet noir et de ne pas en changer.

Honor Watch 4 Un écran de bonne qualité

La Honor Watch 4 est dotée d’un écran rectangulaire de 1,75 pouce de diagonale pour une définition de 450 x 390 pixels. De quoi nous donner une densité de 340 pixels par pouce (ppp). On est clairement parmi ce qui se fait de mieux en terme de précision d’affichage pour une montre connectée puisque les Galaxy Watch 6 sorties durant l’été proposent quant à elles des résolution de 330 ou 327 ppp tandis que les Apple Watch se limitent à 326 ppp.

Concrètement, vous n’aurez donc aucun mal à distinguer nettement le texte ou les illustrations affichées sur l’écran de la montre, puisque les pixels sont suffisamment petits pour ne pas les percevoir individuellement.

Par ailleurs, la montre d’Honor est équipée d’une dalle Amoled qui va permettre un excellent taux de contraste, proche de l’infini. Les pixels noirs n’émettent donc aucune lumière, contrairement aux montres à écran LCD. En termes de luminosité, la Honor Watch 4 s’avère suffisante dans la plupart des cas et pourra même être consultée sans trop de problèmes en plein jour avec le soleil à son zénith. On reste cependant en deçà des références du genre que sont les Galaxy Watch 6 ou l’Apple Watch Ultra avec leur luminosité de 2000 cd/m².

Notons d’ailleurs que la montre est dotée d’un capteur de luminosité et pourra donc ajuster automatiquement la puissance de l’affichage en fonction de votre environnement lumineux. Un bon moyen pour éviter de se brûler la rétine en pleine nuit en voulant aller aux toilettes, tout en profitant d’un affichage suffisamment lumineux durant un footing en plein jour.

La montre profite également d’un mode always-on au comportement plutôt étrange. Malheureusement, une fois ce mode activé, la montre reste figée sur cet écran, même lorsque vous levez le poignet pour consulter les données. Il vous faudra nécessairement appuyer sur le bouton latéral afin de la réveiller. Dommage, même si on espère qu’une mise à jour permettra de régler ce souci logiciel. L’écran always-on est par ailleurs programmable sur une certaine plage horaire, tout comme le mode ne pas déranger. De quoi vous permettre de porter la montre de nuit sans crainte d’être ébloui par un mouvement de poignet.

Enfin, du côté des cadrans proposés, la Honor Watch 4 en embarque 11 par défauts — avec personnalisation de l’arrière-plan — mais il est possible d’en télécharger davantage en passant par l’application Honor Santé sur smartphone. Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs dizaines étaient proposées. Attention cependant, la boutique de cadrans de Honor n’est proposée qu’en chinois.

Honor Watch 4 Une montre limitée par ses fonctionnalités

Honor annonce que sa Watch 4 est dotée du système MagicOS en version 7.2. Or, MagicOS est aussi bien le nom du système des smartphones Honor que des précédentes montres du constructeur. Ici, la Honor Magic Watch 4 a davantage à voir avec une montre Amazfit ou Xiaomi sous RTOS. On retrouve en effet un système très similaire avec une navigation par geste très classique depuis le cadran d’accueil :

Glissement vers le bas : paramètres rapides

Glissement vers le haut : notifications

Glissement vers la gauche ou la droite : accès aux cartes des applications.

Pas de chichi. Même au niveau du seul bouton physique proposé, l’usage est simple : un appui vous fera revenir au cadran d’accueil. Pour le retour en arrière, il vous faudra compter sur un glissement de la gauche à la droite de l’écran. La montre embarque cependant quelques applications auxquelles vous pourrez accéder avec un appui sur le bouton physique depuis le cadran principal.

Néanmoins, on est très loin de la profusion d’applications proposées par les montres WearOS, watchOS ou même des montres Huawei, maintenant que le constructeur chinois a ouvert son App Gallery aux applications pour smartwatch. Les seules applications proposées ici sont celles installées de base sur la montre et elles se limitent en grande partie aux mesures de santé ou de sport. On notera tout de même la présence d’une application Téléphone pour passer des appels depuis son poignet, d’une application Musique permettant d’écouter ses titres favoris (avec 4 Go de stockage), d’une application Météo ou d’une fonction Trouver mon téléphone.

À défaut d’applications tierces, on se consolera avec la possibilité de consulter ses notifications au poignet, en choisissant les applications qui pourront faire vibrer la montre. Impossible cependant d’y répondre directement depuis la montre.

Bon point, la Honor Watch 4 est par ailleurs compatible aussi bien avec les smartphones Android qu’avec les iPhone.

L’application Honor Santé

Pour connecter la Honor Watch 4 à votre smartphone, il suffit d’y télécharger l’application Honor Santé, proposée aussi bien sur l’App Store d’Apple que sur le Play Store de Google.

L’application se divise en quatre onglets : santé (pour retrouver ses données), exercice (pour lancer un entraînement depuis le smartphone), appareil (pour configurer la montre) et moi (pour affiner votre profil).

Au sein de la rubrique « appareil », vous pourrez notamment télécharger de nouveaux cadrans, faire sonner la montre pour la retrouver, configurer les notifications venues du smartphone, gérer les alarmes, ajouter de la musique ou configurer les alertes de santé en cas de fréquence cardiaque trop élevée ou pour suivre la qualité du sommeil ou le niveau de stress.

Bref, rien que du très classique pour une montre connectée en 2023.

Honor Watch 4 Un suivi GPS très médiocre

Comme la plupart des montres connectées sur le marché, la Honor Watch 4 se destine avant tout aux mesures de santé et d’activité. À ce titre, elle profite non seulement d’un oxymètre pour évaluer la saturation en oxygène dans le sang, mais également d’un accéléromètre pour le nombre de pas parcourus ou d’un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque.

La montre est également capable d’évaluer les différentes phases et la durée du sommeil ainsi que le niveau de stress. Toutes ces données peuvent être retrouvées au sein de l’application Honor Santé. Malheureusement, les données d’entraînement ne peuvent pas être exportées au format .fit ou .gpx, pas plus qu’elles ne peuvent être synchronisées automatiquement vers une application tierce comme Komoot ou Strava.

La précision du GPS de la Honor Watch 4

La Honor Watch 4 est dotée d’une puce GPS, mais va, par défaut, utiliser la géolocalisation du smartphone auquel elle est connectée. Afin d’évaluer précisément la qualité du suivi et la mesure de la distance parcourue par la montre en elle-même, j’ai donc supprimé volontairement l’accès à la géolocalisation de l’application Honor Santé. Une manière d’évaluer le suivi de la montre seule pour les personnes qui souhaiteraient courir seulement avec une Honor Watch 4 et de la musique intégrée, sans leur téléphone.

Pour évaluer la précision du suivi GPS, j’ai porté la montre à trois reprises durant trois sorties distinctes en course à pied, aussi bien en ville que dans un bois. J’ai ensuite comparé la distance et le tracé avec celui d’une montre particulièrement fiable pour son suivi de géolocalisation, la Garmin Forerunner 255.

Courses Référence Honor Watch 4 Écart Course 1 8,756 km 9,990 km +14,09 % Course 2 4,741 km 4,800 km +1,24 % Course 3 18,868 km 20,920 km +10,88 % Total 32,365 km 35,710 km +10,34 %

On le constate d’emblée, la Honor Watch 4 a de gros écarts de distance avec la montre de Garmin. C’est tout particulièrement le cas sur la première sortie, où elle a mesuré un kilomètre supplémentaire, et sur la dernière, avec deux kilomètres de plus. Sur la course de 4,7 km, la faible différence s’explique surtout par le type d’entraînement que je faisais, avec de nombreux aller-retour. La Honor Watch 4 n’avait donc pas trop le temps de divaguer.

Parce que dans l’ensemble, le suivi GPS de la Honor Watch 4 est pour le moins brouillon. On est très loin de la précision de suivi des précédentes montres Honor, que ce soit dans un parc avec un ciel bien dégagé ou près des immeubles, comme on peut le voir sur les tracés ci-dessous.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Honor Watch 4

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Honor Watch 4

Forcément, puisque la montre a tendance à zigzaguer, la distance parcourue mesurée par la Honor Watch 4 va être dans l’ensemble bien plus longue que la distance réellement parcourue. On déconseillera ainsi la montre pour un usage sportif sérieux ou, à tout le moins, en allant courir avec un smartphone doté d’un GPS fiable avec soi afin que la montre exploite les données de géolocalisation du téléphone.

La précision de la fréquence cardiaque de la Honor Watch 4

Pour évaluer la précision du capteur de fréquence cardiaque de la Honor Watch 4, je l’ai portée à mon poignet durant deux séances de course à pied durant lesquelles je portais également une ceinture cardiofréquencemètre abdominale, plus précise par définition : la Garmin HRM-Pro.

J’ai ensuite pu comparer aussi bien les fréquences cardiaques moyennes et maximales mesurées par les deux dispositifs, mais également les courbes — rappelons qu’en l’absence de données exportables, j’ai dû me contenter du seul graphique disponible dans l’application Honor Santé.

Honor Watch 4 Mesure de référence FC moyenne 156 bpm 156 bpm FC max 166 bpm 167 bpm

La montre s’en sort globalement bien pour évaluer la fréquence cardiaque moyenne sur une séance à allure constante, sans grande variation d’intensité. La fréquence cardiaque moyenne mesurée est identique, tout comme la fréquence cardiaque maximale — à un battement près par minute. Il en va de même pour la courbe, malgré quelques petits ratés, mais rien de dramatique.

Honor Watch 4 Mesure de référence FC moyenne 164 bpm 165 bpm FC max 185 bpm 187 bpm

La Honor Watch 4 a cependant plus de mal à suivre les variations de fréquence cardiaque sur des séances de sprint. Lorsque la fréquence cardiaque s’emballe et redescend rapidement, la montre a du mal à descendre aussi bas dans les creux. Forcément, cela a tendance à fausser la fréquence cardiaque moyenne mesurée, tout comme la fréquence cardiaque maximale.

Reste qu’on a affaire ici à une mesure relativement efficace, surtout compte tenu du prix de la Honor Watch 4.

Honor Watch 4 Une autonomie largement suffisante

La Honor Watch 4 est équipée d’une batterie plutôt conséquente de 451 mAh. De quoi promettre, selon le constructeur, jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Comme pour tous les tests de montre connectée sur Frandroid, j’ai effectué le test avec des conditions particulièrement drastiques en activant l’écran always-on, la fréquence cardiaque en continu, la mesure de la SpO2, la détection du stress et l’analyse du sommeil. J’ai par ailleurs utilisé la montre à trois reprises pour des séances de course à pied avec suivi GPS, pour un total de 3 heures et 50 minutes.

Avec tous ces paramètres, la Honor Watch 4 a pu tenir pendant quatre jours et quatre heures avant de tomber à court de batterie. Si on est loin des deux semaines annoncées par Honor, c’est cependant largement plus que les montres plus poussées, sous Wear OS ou watchOS, et cela sera suffisant pour pouvoir la porter la nuit afin de mesurer les différentes phases de sommeil.

Pour la recharge, Honor fournit une petite base de recharge magnétique, avec deux connecteurs aimantés, au bout d’un câble USB-A. Aucun adaptateur secteur n’est cependant fourni avec la montre. Pour une recharge complète de 0 à 100 %, comptez environ 1h45. La montre n’est pas compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Honor Watch 4 Appel et communication

La Honor Watch 4 se connecte au smartphone en passant par le Bluetooth 5.2. Elle profite également d’une connexion GPS, mais pas du NFC. Impossible donc de l’utiliser pour le paiement sans contact.

Du côté des appels vocaux, la Honor Watch 4 est dotée, comme on l’a vu plus tôt, d’un haut-parleur et d’un microphone. Elle peut donc être utilisée comme kit mains libres, — mais poignet pris — pour passer des appels téléphoniques. Néanmoins, la qualité est loin d’être optimale, avec un volume sonore qui va vite se faire trop faible dans un milieu bruyant pour que vous compreniez clairement ce que raconte votre interlocuteur. De son côté, les microphones de la montre permettent de capturer votre voix efficacement dans un cadre calme, mais s’avéreront vite frustrants dès qu’il y a un peu de bruit. Contrairement aux montres haut de gamme de Samsung, par exemple, la Honor Watch 4 a tendance à largement compresser votre voix tout en laissant passer la pollution sonore autour de vous. Bref, c’est loin d’être idéal.

Notons par ailleurs que, puisque la Honor Watch 4 n’est pas compatible e-SIM, vous aurez nécessairement besoin d’avoir votre smartphone avec vous, connecté en Bluetooth, pour passer des appels depuis la montre.

Honor Watch 4 Prix et date de sortie

La Honor Watch 4 est d’ores et déjà disponible en France. La montre est proposée uniquement en coloris noir au prix de 149,90 euros.