Prise en main des Amazfit GTR 4 et GTS 4 : un design familier et convaincant

Amazfit a présenté de nouvelles montres lors de l'IFA de Berlin : Amazfit GTR 4, GTS 4 et GTS 4 Mini. Nous avons pu les prendre en main et au poignet.

Comme on pouvait s’y attendre, Amazfit a bien dévoilé à l’IFA 2022 ses nouvelles montres connectées : les Amazfit GTR 4, Amazfit GTS 4 et Amazfit GTS 4 Mini. Nous avons pu essayer chacune d’entre elles lors de notre visite du salon.

Amazfit GTS 4 et GTS 4 Mini : comme un air de Watch

Il faut l’avouer, difficile de ne pas penser à l’Apple Watch en découvrant les Amazfit GTS 4 et GTS 4 Mini. Les codes de design sont bien là avec un écran carré, les rebords qui arrivent jusqu’à l’avant et l’unique bouton qui fait office de couronne. Ce n’est pas une critique, l’Apple Watch est un produit populaire, et on se retrouve donc devant un appareil au design familier.

D’autant que la copie est particulièrement réussie. Les finitions en métal sont irréprochables et l’attache du bracelet se fait très facilement.

Le format Mini porte très bien son nom, la montre est très compacte et peut convenir pour un poignet fin comme le mien. C’est bien moins imposant qu’une Apple Watch sur le bras, mais c’est aussi un écran plus compliqué à lire en raison de son format.

Ce modèle nous a plutôt tapé dans l’œil avec une liste de fonctionnalités intéressantes et son prix plus agressif de 99,99 euros (contre 199,99 euros pour les modèles GTS et GTR classiques).

Malgré son design de montre de ville, Amazfit propose toutes les fonctions liées au sport — dont la géolocalisation par GPS et le capteur PPG BioTracker 3.0.



Amazfit GTR 4 : une autre esthétique

Si vous êtes plutôt adepte de l’écran rond et du design « sportif », c’est vers la GTR 4 qu’il faut se tourner.

La montre propose cette fois un design rappelant davantage celle des montres de sports, sans toutefois aller jusqu’au modèle T-Rex Pro du fabricant. On reste malgré tout sur un design en métal avec des bords très fin et la recherche d’une certaine sobriété esthétique.

Sur les côtés, la GTR 4 propose deux boutons différents, au lieu d’un seul sur les GTS. Les deux montres GTR 4 et GTS 4 sont lancées au même prix et ont globalement les mêmes fonctionnalités. C’est donc avant tout une question de goût qui devrait permettre de les départager.

Il faudra attendre les tests pour découvrir si des éléments comme l’autonomie ou le tracé GPS permettront de départager autrement les deux modèles.

Comme toujours avec Amazfit, le système va à l’essentiel. Une liste des fonctions est proposée au déverrouillage. Chaque mesure a sa propre « application » à démarrer depuis le menu de la montre, soit avec l’écran tactile, soit avec la couronne.

Le lancement de ces montres est prévu à partir de septembre dans le monde, mais la France devra patienter jusqu’au mois d’octobre pour les découvrir. Les GTR 4 et GTS 4 seront proposées à 199,99 euros quand la GTS 4 Mini sera affichée à 99,99 euros.



NB : Notre journaliste Cassim Ketfi est à Berlin pour couvrir l’IFA 2022 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par TP Vision (Philips).