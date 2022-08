Amazfit s’apprête à lancer deux montres au design particulièrement élégant

Le site GSMArena a mis la main sur les rendus des prochaines montres d'Amazfit, les GTR 4 et GTS 4. Deux montre au design particulièrement classieux.

Les prochains mois risquent d’être fortement marqués par la sortie de montres connectées particulièrement attendues. C’est le cas des nouvelles Galaxy Watch 5 de Samsung, dont la présentation devrait avoir lieu le 10 août, mais également de la Google Pixel Watch et de l’Apple Watch Series 8, attendues à la rentrée, sans compter les premières montres dotées des puces Snapdragon W5 et W5+, les Oppo Watch 3 et les nouvelles TicWatch.

Le constructeur chinois Amazfit ne devrait pas être en reste dans cette avalanche de nouvelles montres connectées. On savait déjà que la firme s’apprêtait à lancer deux nouvelles montres connectées, on en sait désormais bien davantage sur leur aspect visuel, mais également sur leurs caractéristiques techniques.

Le site GSMArena a en effet mis la main sur ce qui semble être des rendus officiels des prochaines montres Amazfit GTR 4 et Amazfit GTS 4. Comme toujours avec la nomenclature de la firme, la GTR 4 devrait être une montre à écran rond et la GTS 4 afficherait quant à elle un cadran rectangulaire. Dans les deux cas, on retrouverait cependant des caractéristiques plutôt similaires avec un écran Amoled et un bouton permettant de naviguer dans l’interface. L’Amazfit GTR 4 proposerait une deuxième touche physique, plus plate, toujours sur le côté droit.

Selon de précédentes informations partagées par GSMArena, l’Amazfit GTR 4 profiterait donc d’un écran rond de 1,43 pouce de diamètre affichant 466 x 466 pixels, compatible always-on, avec un boîtier en alliage d’aluminium. Elle profiterait d’une batterie de 475 proposant jusqu’à 12 jours d’autonomie. De son côté, la GTS 4 profiterait d’un écran rectangulaire, toujours Amoled, avec une diagonale de 1,75 pouce et une définition de 390 x 450 pixels. La montre ferait par ailleurs seulement 9,9 mm d’épaisseur pour un poids, sans le bracelet, de seulement 27 grammes. La montre serait équipée d’un accumulateur de 300 mAh pour jusqu’à 7 jours d’autonomie.

Des montres dotées d’un suivi GPS

On devrait par ailleurs retrouver un haut-parleur et un microphone sur les deux modèles, pour passer des appels, ainsi qu’un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang. Les deux montres devraient également être dotées d’un système de suivi GPS pour évaluer avec précision la distance de vos entraînements. Sauf surprise, les deux montres devraient embarquer le système d’exploitation RTOS, déjà utilisé sur l’Amazfit GTR 3 Pro, mais également sur la OnePlus Watch ou la Xiaomi Watch S1.

On devrait en savoir plus sur ces deux nouvelles montres connectées lors de leur présentation officielle. Si aucune date n’a encore été donnée, le fait que les éléments marketing soient déjà prêts semble indiquer que leur présentation officielle devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

