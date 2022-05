Samsung Galaxy Watch 5 / 5 Pro : matériaux, autonomie, nouveautés… ce qu’on sait sur ces montres connectés

Les fuites entourant les prochaines Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro se font de plus en plus pressantes. Design, matériaux, autonomie, tailles… Faisons un point complet sur les prochaines montres connectées de Samsung.

L’année dernière, Samsung a régné en maître sur les montres connectées tournant sous Wear OS, puisque ses Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic étaient les seules à proposer la dernière version de l’OS, Wear OS 3. Résultat : ce fut un véritable carton.

Cette année, la donne devrait changer, avec l’arrivée de la Pixel Watch, ainsi que d’autres acteurs équipés de l’OS (Fossil, Mobvoi, Tag Heuer…), Samsung va devoir muscler son jeu avec des Watch 5 irréprochables. On fait le point sur les diverses infos qui ont fuité.

Une Pro très Classic

Premier point très différenciant avec la gamme des Galaxy Watch 4, Samsung proposerait ce coup-ci une version Pro de la Galaxy Watch 5. Sans surprise, il s’agirait de la version la plus grosse.

Fait plus étonnant, la Galaxy Watch 5 Pro pourrait carrément remplacer le modèle Classic dans la gamme, pour ainsi conserver deux modèles de Galaxy Watch, plutôt que de passer à trois.

La version Pro intègrerait en outre des matériaux pour le moins luxueux : du verre saphir pour le cadran et du titane pour le boitier. On ignore encore si toutes les Galaxy Watch 5 Pro y auraient le droit ou si une option moins onéreuse sera aussi proposée.

En outre, la nouvelle série de Watch intègrerait une nouvelle version de Wear OS 3, sous sa version Samsungisée appelée One UI Watch, sans qu’on sache à ce stade quels ajouts la firme coréenne a sous son chapeau.

Autonomie

L’autonomie d’une montre dépend en grande partie de sa taille. En ce qui concerne la Galaxy Watch 5, il y aurait trois modèles pour deux tailles, un petit format autour des 40 à 42mm, un grand format 44 à 46mm. La déclinaison Pro, plus premium, ne devrait exister que dans une seule taille, la plus grande.

Du côté des capacités des batteries, on pourrait tabler sur un petit gain pour les modèles les plus petits, passant de 247 mAh sur la Watch 4 à 276 mAh sur la Watch 5 40 ou 42mm. Une très grande batterie de 572 mAh serait également au menu, soit une hausse de 58 % par rapport aux 361 mAh de la Galaxy Watch 46mm.

Santé et sport

Qui dit nouvelle montre connectée ne dit pas forcément nouvelles mesures de santé ou capteur. En effet, les montres sont aujourd’hui toutes équipées de la même bardée de capteurs à partir d’une certaine gamme de prix et vont plutôt se distinguer via leur interface, leur écosystème ou encore la précision de leurs mesures, que ce soit pour l’activité sportive ou un simple GPS.

Il n’empêche, Samsung travaillerait activement à l’ajout d’un nouveau capteur. Tout comme Apple pour son Apple Watch, Samsung tenterait d’intégrer un thermomètre capable de mesurer la température cutanée et d’en déterminer la température corporelle. Cependant

Prix et date de sortie des Galaxy Watch 5

À ce stade aucun prix n’a fuité concernant les futures Galaxy Watch 5. On peut cependant s’appuyer sur les tarifs de la Samsung Galaxy Watch 4. Cette dernière se négociait entre 269 euros (en Wi-Fi et 40 mm) et 349 euros en (en 4G et 44m). Il y a tout lieu de penser que si la version Pro intègre du titane et du verre saphir, la note pourrait être plus salée.

Sur le papier, on attend également les Galaxy Watch 5 dans le même calendrier que leurs prédécesseures, à savoir au début du mois d’août 2022. L’année dernière, Samsung en avait profité pour présenter ses derniers smartphones pliants, on y attend donc les prochains Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.

