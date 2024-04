Prendre le métro à Paris avec sa montre Samsung Galaxy Watch, c’est maintenant possible !

Fini le temps où vous deviez sortir votre carte Navigo ou votre smartphone pour prendre le métro à Paris. Désormais, votre montre connectée Samsung Galaxy Watch suffit !

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de montres connectées Samsung Galaxy Watch 4, 5 ou 6 Series : vous pouvez désormais prendre le métro à Paris en validant vos titres de transport directement avec votre montre ! Cette fonctionnalité, déployée par Île-de-France Mobilités et Samsung, devrait faciliter la vie de nombreux usagers du réseau de transports en commun francilien.

Samsung devance Apple dans la course aux fonctionnalités

Alors qu’Apple est encore en train de travailler avec Île-de-France Mobilités pour proposer cette fonctionnalité sur iPhone et Apple Watch, Samsung a pris les devants en la rendant disponible sur ses montres connectées. Avec les Jeux olympiques de Paris qui approchent à grands pas, c’est le moment idéal pour proposer cette fonction aux usagers du métro parisien.

Après une période de test concluante, la validation des titres de transport avec les montres connectées Samsung Galaxy Watch est dorénavant possible sur l’ensemble du réseau de transports en Île-de-France. Les utilisateurs de smartphones Android, et donc de Samsung Galaxy, pouvaient déjà acheter des billets et prendre le métro avec leur téléphone, mais c’est maintenant au tour des montres connectées de bénéficier de cette fonctionnalité.

Comment ça marche ?

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, rien de plus simple : il vous suffit de télécharger l’application Île-de-France Mobilités sur votre montre connectée Samsung Galaxy Watch compatible. Ensuite, vous pouvez acheter vos titres de transport directement depuis l’application et les stocker dans votre montre. Il ne vous reste plus qu’à présenter votre montre devant les machines valideurs pour accéder au réseau de transports en Île-de-France.

