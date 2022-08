On a essayé les Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro : raffinées et dures à cuire

Nous avons porté le temps d'une prise en main (et en poignet) les nouvelles Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Les deux montres jouissent de belles finitions raffinées derrière lesquelles se cachent des produits qui se disent prêts à en découdre avec le monde.

Chez Samsung, les montres connectées récoltent généralement des commentaires positifs pour leurs belles qualités, mais sont souvent pointées du doigt pour leurs tarifs assez élevés. Nous voici en août 2022, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro viennent d’être officialisées et nous avons déjà pu les essayer brièvement. L’occasion de partager quelques impressions.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On ne rigole pas avec la solidité

C’est peut-être le principal élément mis en avant sur le design des deux montres : la solidité. Les Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro veulent bien faire comprendre à leurs potentielles utilisatrices et utilisateurs qu’elles sont faites pour durer. Une porte-parole de la marque évoque ainsi l’échelle Mohs qui permet de mesurer la dureté des minéraux. Le verre saphir qui protège les écrans des deux appareils se targue ainsi d’un score de 8/10 pour la Watch 5 et de 9/10 pour la Watch 5 Pro.

Lors de la session de prise en main organisée par Samsung, le constructeur proposait, dans un coin, d’utiliser un outil en métal digne de la panoplie du bourreau JerryRigEverything. J’ai frénétiquement frotté le bout aiguisé sur l’écran du modèle le plus robuste sans réussir à l’égratigner, même en appuyant assez fort ou en tapotant dessus. Pour vous faire une idée : on nous annonce ici un écran 60 % plus résistant pour la Galaxy Watch 5 par rapport à la génération précédente. C’est même deux fois plus résistant du côté de la Galaxy Watch 5 Pro.

Le boîtier n’est pas en reste. Finition en aluminium pour la version classique, en titane pour la Pro — cette dernière se destine vraiment aux personnes les plus baroudeuses. En d’autres termes, ces montres se veulent des dures à cuire, difficiles à abîmer.

Notez qu’il n’y a aucune bague rotative physique sur ces modèles, mais vous pouvez toujours naviguer dans l’interface en glissant le doigt sur les bords de l’écran.

Des montres raffinées

Malgré leur robustesse, les montres connectées de Samsung restent raffinées et agréables au poignet. Cela vaut surtout pour la Galaxy Watch 5 normale. Disponible en deux tailles, 40 et 44 mm (avec des batteries respectives de 284 et 410 mAh), elle évite d’être trop imposante et se mariera donc facilement avec le reste de vos habits. En contrepartie, on est en droit de se demander ce qu’elle apporte réellement par rapport à la précédente génération.

Hormis un capteur revisité pour mieux épouser la forme du poignet — et donc promettre des mesures plus précises des données liées à la santé –, on soulignera un capteur de température que Samsung n’exploite pas pour le moment, mais met à disposition des développeurs d’applications pour qu’ils puissent se l’approprier.

On peut aussi mettre en avant la compatibilité avec le Bluetooth 5.2 moins consommateur que le 5.1, néanmoins il est difficile de croire que cela aura un impact vraiment marqué.

En revanche, la Galaxy Watch 5 Pro se distingue tout de suite avec son boîtier massif de 45 mm qui abrite une grosse batterie de 590 mAh pour autonomie qui s’annonce très impressionnante. Personnellement, côté design, j’ai un peu moins accroché puisqu’avec mes petits poignets, cette version semblait démesurée. Cela n’ôte rien à l’excellence de ses finitions. On reste sur une note bien raffinée.

Vous ferez peut-être partie des personnes pour qui l’aspect imposant du modèle Pro ne pose pas problème. Tant mieux pour vous, car vous pourriez profiter des fonctions qui lui sont exclusives : importation de fichiers GPX pour les tracés de randonnée, de course à pied ou d’entraînement à vélo, la navigation pas à pas ou encore Track back qui vous ramène chez vous par le meilleur chemin si vous vous êtes perdu pendant une sortie sportive.

Rien de très particulier à signaler du côté de l’interface. On a affaire à One UI 4.5 sur Wear OS 3.5. Cette version du système est, entre autres, censée proposer des suggestions plus pertinentes dans le Play Store. Avant de passer aux prix, il ne me reste plus qu’à vous dire qu’on éprouvera en long en large et en travers les fonctions liées à la santé des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro dans notre test complet à venir. Au programme : composition corporelle, électrocardiogramme, suivi du sommeil, pression artérielle, etc.

Prix et date de sortie des Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro

Les Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro seront disponibles officiellement à la vente le 26 août 2022. D’ici là, vous pourrez profiter de l’offre de précommande qui comprend un bonus de reprise de 50 euros et une paire de Galaxy Buds Live offerte.

Concernant les tarifs conseillés pour les montres dans leurs versions Bluetooth, comptez 299 euros pour la Galaxy Watch 5 40 mm. On monte à 329 euros pour la taille 44 mm. La Galaxy Watch 5 Pro Bluetooth à 45 mm est proposée à 469 euros. Ensuite, pour l’ensemble de ces produits, il faut ajouter 50 euros si vous souhaitez jouir des variantes compatibles avec le réseau 5G.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire notre prise en main du Samsung Gaalxy Z Fold 4 ou nos premières impressions sur le Galaxy Z Flip 4.

NB. Cette prise en main a eu lieu dans le cadre d’un voyage de presse organisée par Samsung à Londres.