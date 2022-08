Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro officialisées : Samsung lance deux montres design et sportives

Samsung a présenté ses deux nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro.

Comme prévu, en parallèle de la présentation des Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Buds 2 Pro, Samsung a dévoilé, ce mercredi, sa nouvelle gamme de montres connectées, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Au total, le constructeur a ainsi présenté deux nouveaux modèles, trois formats et six déclinaisons de nouvelles montres, sans même parler des différentes couleurs proposées.

Exit les gammes Active ou Classic. Pour ses Galaxy Watch 5, Samsung reprend désormais une nomenclature bien connue des amateurs de smartphones. On a ainsi droit à une montre classique, le Galaxy Watch 5, déclinée en version 40 et 44 mm, et à une Galaxy Watch 5 Pro plus évoluée et proposée uniquement en version 45 mm.

Malgré cette différence de gamme, les deux montres proposent des fonctionnalités identiques. Elles sont en effet dotées d’un nouveau capteur bio actif optimisé pour mieux épouser la forme du poignet. Il devrait en résulter des mesures plus précises pour la mesure de la fréquence cardiaque ou de la saturation pulsée en oxygène dans le sang.

Comme sur les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, le constructeur coréen a également ajouté des mesures d’électrocardiogramme et de pression sanguine. On ignore encore cependant si ces mesures pourront être effectuées avec n’importe quel smartphone ou si, comme pour les modèles précédents, les utilisateurs devront nécessairement disposer d’un smartphone Samsung.

Parmi les autres mesures, Samsung annonce une analyse de la qualité de sommeil et des ronflements. On s’y attendait et c’est à moitié confirmé : la firme a même intégré un capteur de température à ses nouvelles Galaxy Watch 5. Cependant, il ne sera pas utilisé par Samsung avec une fonctionnalité précise. Le constructeur laissera cependant les développeurs y accéder s’ils souhaitent développer des applications autour de cette mesure.

Une Galaxy Watch 5 Pro plus robuste, plus endurante et mieux taillée pour le sport

Là où la Galaxy Watch 5 Pro se distingue de la Galaxy Watch 5, c’est surtout au niveau du design. La version Pro intègre en effet un boîtier un peu plus large avec une fine lunette fixe autour de l’écran. De son côté, le design de la Galaxy Watch 5 est bien plus semblable à celui de la Galaxy Watch 4.

Il en va de même du côté des matériaux puisque la Samsung Galaxy Watch 5 profite d’un boîtier en aluminium avec verre saphir quand la version Pro intègre un boîtier en titane avec verre saphir. Certaines fonctions sont également plus avancées pour les sportifs sur la déclinaison « Pro » avec la possibilité d’exporter des fichiers GPX pour analyser l’itinéraire de ses courses, l’intégration d’une navigation pas-à-pas et le retour à son point de départ.

Qui dit plus grande montre dit également batterie plus large et autonomie plus généreuse. Les Galaxy Watch 5 n’échappent pas à cette règle. La Galaxy Watch 5 40 mm intègre ainsi une batterie de 284 mAh, la Galaxy Watch 5 44 mm une batterie de 410 mAh et la Galaxy Watch 5 Pro une batterie de 590 mAh.

Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro : prix et disponibilité

Les Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro sont déjà disponibles en précommande, et ce jusqu’au 25 août. Pour toute précommande, Samsung proposera une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live et un bonus de reprise de l’ordre de 50 euros. Elles seront proposées dans le commerce à compter du 26 août en graphite argent ou rose doré pour la Galaxy Watch 5 40 mm, graphite argent ou bleu pour la Galaxy Watch 5 44 mm et noir ou titane pour la Galaxy Watch 5 Pro.

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm Bluetooth : 299 euros ;

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm Bluetooth + 5G : 349 euros ;

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm Bluetooth : 329 euros ;

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm Bluetooth + 5G : 379 euros ;

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Bluetooth : 469 euros ;

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Bluetooth + 5G : 519 euros.

