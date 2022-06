Les Galaxy Watch 5 proposeraient bien une nouvelle mesure de santé, mais pas aussi précise qu’espéré

La mise à jour en version bêta de l'application Samsung Health permet de découvrir une nouvelle mesure de la température qui serait intégrée aux Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.

Alors que l’existence des Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro a été confirmée par Samsung au sein de son application Samsung Health grâce à une lise d’appareils compatibles, on en apprend désormais davantage sur les mesures de santé proposées. C’est toujours via l’application Samsung Health qu’un utilisateur a découvert l’apparition d’une nouvelle donnée.

Sur Reddit, un testeur de la dernière version bêta de Samsung Health a en effet repéré une nouvelle mesure de « température de la peau durant le sommeil ». Or, cette mesure n’est proposée actuellement par aucune montre connectée ni bracelet d’activité du constructeur coréen. Il devrait donc en toute logique s’agir d’une nouvelle donnée mesurée par les futures montres de la firme, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Une courte description vient par ailleurs préciser que cette mesure peut être utilisée pour « prévoir votre cycle de manière plus précise » et pourrait donc être surtout utile pour suivre son cycle menstruel afin de détecter les périodes d’ovulation.

Cette nouvelle mesure vient corroborer une rumeur qui circule depuis quelques mois à propos des prochaines montres connectées de la firme. Certains bruits de couloir évoquaient en effet l’arrivée d’une nouvelle mesure de température corporelle sur les Galaxy Watch 5. Une manière pour Samsung de faire face à une mesure similaire qui serait en développement à Cupertino pour les prochaines Apple Watch.

Une mesure moins fiable que la température corporelle

Néanmoins, il ne s’agirait ici que de la température cutanée — celle de la peau — et non pas de la température corporelle. Une différence qui peut se jouer à près de dix degrés en fonction de la température extérieure et de nombreux facteurs. Pour passer de la température de la peau à celle du corps, les constructeurs doivent développer des algorithmes efficaces. Or, cela ne semble pas encore le cas du côté de Samsung. C’est probablement pour cette raison également que la firme ne proposerait qu’une mesure durant la nuit, à un moment où le corps est au repos, au chaud, et moins influencé par la température externe.

Rappelons par ailleurs que Huawei propose déjà une mesure similaire sur ses dernières montres connectées en date, les Huawei Watch 3, Huawei Watch GT 3 et Huawei Watch GT 3 Pro.

