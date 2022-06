Les Samsung Galaxy Watch 4 profitent de nouvelles fonctions en attendant la Watch 5

Samsung a déployé en bêta une nouvelle version de Wear OS pour les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic afin d'intégrer un meilleur système de saisie et de notifications, ainsi que des nouveautés pour les cadrans.

Alors que la présentation de la Samsung Galaxy Watch 5 devrait avoir lieu dans les prochains mois — probablement en même temps que les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 — Samsung continue à travailler sur les deux montres connectées présentées l’an dernier, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.

Le constructeur coréen vient de déployer une mise à jour majeure — mais pour l’instant disponible uniquement en bêta — afin de passer le système des deux montres connectées de Wear OS 3.2 à la nouvelle version Wear OS 3.5. Pour rappel, cette mise à jour de Wear OS 3 devrait être celle proposée aux futures montres profitant de l’écosystème de Google. On pense notamment à la Pixel Watch, présentée rapidement le mois dernier et dont la sortie est prévue à l’automne.

Cette mise à jour des Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic permet de profiter de nouvelles fonctionnalités sur les montres du constructeur, en particulier dans le domaine des notifications et de la saisie textuelle. C’est le cas notamment de l’arrivée d’un nouveau composeur de messages utilisé pour répondre à une notification. Cette nouvelle interface sera proposée pour toutes les notifications reçues depuis le smartphone et intégrera aussi bien une fonction de brouillon qu’un clavier intégré. Il en va de même pour la précision des notifications qui afficheront désormais davantage d’informations. Le clavier aussi va être revu avec la possibilité de passer aussi bien de la saisie par touches à la saisie vocale ou au dessin des lettres. L’écriture par glissement sera également proposée directement sur le clavier qui pourra désormais être affiché en QWERTY — et donc probablement aussi en AZERTY — en plus du T9.

Des nouveautés du côté des cadrans

En plus de ces fonctionnalités liées aux notifications et au clavier, la mise à jour des deux montres vers Wear OS 3.5 permet de profiter de nouveautés sur les cadrans. Une nouvelle complication a ainsi été ajoutée, tout comme de nouveaux cadrans proposés pour les utilisateurs.

Ces nouveautés sont cependant proposées uniquement en version bêta comme le signale le site 9to5Google. Pour en profiter, il faudra donc vous inscrire au programme bêta des Galaxy Watch en installant la version bêta de l’application sur votre smartphone. Rappelons également que si ces nouveautés sont liées à la mise à jour des montres Samsung, celles-ci utilisent une interface particulière — One UI Watch — et les nouvelles fonctionnalités pourraient donc être réservées aux toquantes du constructeur coréen, sans être proposées ultérieurement sur la version classique de Wear OS 3.5.

