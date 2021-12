Google Pixel Watch : design, prix, date de lancement… tout ce qu’on sait sur la montre connectée de Google

Après s'être contenté de concevoir l'OS des montres connectées, Google devrait lancer prochainement sa première smartwatch, la Google Pixel Watch. Avant même son lancement, voilà tout ce qu'on sait sur la première montre connectée de Google.

En 2014, Google lançait Android Wear — devenu, depuis, Wear OS — sont système d’exploitation destiné à équiper les montres connectées de ses partenaires. Néanmoins, contrairement aux smartphones où la firme n’a pas hésité à lancer ses propres références, les Nexus et Pixel, Google s’est jusque là refusé à concevoir sa propre montre connectée.

Il semble finalement que cela soit le cas et que la Google Pixel Watch soit prévue pour les prochains mois. De nombreuses fuites font en effet état d’une montre conçue directement par Google destinée à mettre en avant son propre écosystème. Il faut dire que Google est devenu un acteur majeur de l’industrie des montres connectées ces derniers mois. Non seulement la firme s’est associée à Samsung pour faire fusionner Wear OS et Tizen, mais Google a également racheté l’un des principaux fabricants de smartwatch au monde : Fitbit.

Cette première montre connectée Made by Google devrait ainsi avoir été conçue en partenariat avec les équipes de Fitbit. Connue sous le nom de code « Rohan », il s’agira cependant bel et bien d’une montre lancée sous la marque Google Pixel et équipée de l’OS du constructeur : Wear OS.

Design de la Google Pixel Watch

Si la Pixel Watch fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années maintenant, les choses se sont accélérées en avril dernier. Le leaker Jon Prosser annonçait alors avoir mis la main sur « des tonnes de photo » d’une montre connectée conçue par Google et déjà connue sous le nom de code Pixel Watch. Afin de protéger la source lui ayant transmis ces images, le leaker avait alors fait réaliser des rendus 3D permettant de découvrir le design de la montre.

Ces rendus 3D permettaient laissaient déjà percevoir une montre connectée avec des bordures d’écran particulièrement fines qui viennent se prolonger sur les contours du boîtier. La montre telle qu’elle était présentée disposerait par ailleurs d’un système de bracelets propriétaire, à la manière de ce qu’Apple propose avec ses Apple Watch.

Rendu 3D de la Google Pixel Watch // Source : John Prosser et Rendersbyian La Google Pixel Watch // Source : John Prosser et Rendersbyian La Google Pixel Watch // Source : John Prosser et Rendersbyian Google Pixel 6 et Pixel Watch // Source : Jon Prosser

Par ailleurs, comme sur l’Apple Watch, la Google Pixel Watch serait dotée d’un bouton sur le côté droit faisant également office de couronne rotative.

Si les rumeurs se sont calmées durant l’été, le mois de décembre a été de nouveau propice aux révélations. Le site Business Insider y est allé de ses annonces obtenues grâce à des employés présents et passés de Google : « Contrairement à l’Apple Watch, la montre connectée de Google est ronde et n’a pas de bords physiques d’après des rendus artistiques obtenus par Insider et les employés qui l’ont vue. Comme l’appareil d’Apple, elle permettra de mesurer des données de santé et d’activité ». Le site américain ne livrait alors pas de nouvelles informations, mais la publication permettait de corroborer la fuite précédente de Jon Prosser.

Dans la foulée, Jon Prosser est allé plus loin encore, en publiant, dans une vidéo YouTube, plusieurs photos de la Pixel Watch. Présentées comme issues de la documentation interne de la firme, ces images semblent être destinées à être utilisées pour la communication autour de la Pixel Watch. De quoi suggérer que son lancement serait particulièrement proche.

La Google Pixel Watch // Source : Front Page Tech

Surtout, les images montrent une montre au design très semblable à celui des rendus présentés dès le mois d’avril. On peut également voir une montre avec un écran très large. Non seulement le verre irait jusqu’aux rebords de la montre, mais ce serait également le cas de la dalle, incurvée. On peut également percevoir au moins quatre coloris de bracelet : noir, crème, jaune ou orange.

Matériel et capteurs de santé de la Google Pixel Watch

Pour l’heure, les informations sont encore assez minces quant aux mesures qui seront proposées par la Google Pixel Watch. Business Insider indiquait, début décembre que la montre « a un moniteur de fréquence cardiaque et propose des fonctions de suivi de la santé basiques comme le décompte du nombre de pas ». Il s’agit là de fonctions traditionnelles pour une montre ou un bracelet connecté en 2021 et on ignore encore si la Pixel Watch permettra la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), permettra de faire des électrocardiogrammes (ECG) ou même si elle sera capable de mesurer la tension, une mesure attendue sur la prochaine génération d’Apple Watch et déjà disponible sur les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.

À propos de Samsung, il semble par ailleurs que le constructeur coréen ne sera pas totalement éloigné de cette Google Pixel Watch. Alors que, jusqu’à présent, Qualcomm était le principal fournisseur de processeurs — sinon l’unique — pour les montres sous Wear OS 3, Google aurait décidé de se tourner vers Samsung pour concevoir la puce de sa montre connectée. En mai dernier, le leaker Max Weinbach indiquait déjà que Samsung aurait fourni à Google un SoC gravé en 5 nm pour alimenter sa montre connectée. Une information corroborée fin décembre par 9to5Google. D’après le site spécialisé, plusieurs éléments au sein du code source de Wear OS rapprochent le nom de code de la montre, « Rohan », à celui d’une puce Samsung Exynos. « On ne sait pas encore s’il s’agira de la même puce que celle de la Galaxy Watch 4, l’Exynos W920 », tempère cependant le site spécialisé. Ce partenariat entre Google et Samsung n’est pas étonnant compte tenu du rapprochement des deux constructeurs autour de Wear OS 3. Par ailleurs, le SoC pour smartphones de Google, la puce Tensor, est également conçu par Samsung.

Malgré ce processeur Samsung, apparemment gravé en 5 nm, la montre ne proposerait cependant pas une autonomie révolutionnaire. Selon les informations de Business Insider, la montre pourrait fonctionner durant une journée tout au plus et nécessiterait une charge quotidienne. « Un employé qui a testé la montre indique que la charge est lente », précise par ailleurs Business Insider. Il faut dire que Wear OS 3 est un système exigeant en ressources et qu’il est compliqué pour les constructeurs de proposer des montres dépassant les deux jours d’autonomie.

Logiciel et cadrans de la Google Pixel Watch

À l’heure actuelle, encore rares sont les montres connectées sur le marché à profiter de la dernière version du système de Google, Wear OS 3. Seules les dernières montres en date de Samsung, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic en sont équipées. Or, le constructeur coréen y a ajouté sa propre interface logicielle, baptisée One UI Watch. Un utilisateur de Reddit a néanmoins publié différentes images de l’interface épurée de Wear OS 3. Une manière de découvrir les menus potentiels de la Pixel Watch sans la touche propre à Samsung sur ses propres montres connectées. On peut notamment y voir une belle place laissée aux dégradés et des menus présentés dans des lignes ovales. Par ailleurs, encore une fois comme sur Android 12, il semble qu’il sera possible de choisir la couleur d’accentuation des menus en fonction de la couleur du cadran.

Les mises à jour sur Wear OS indiquent désormais la version Android et le patch de sécurité // Source : Gaurav5GM sur Reddit Source : u/amoledwatchfaces Source : u/amoledwatchfaces Source : u/amoledwatchfaces Source : u/amoledwatchfaces Source : u/amoledwatchfaces Source : u/amoledwatchfaces Source : u/amoledwatchfaces Source : u/amoledwatchfaces

Au cours du mois de décembre, 9to5Google a également pu mettre la main, au sein du code source de Wear OS, disponible dans l’émulateur, sur différents cadrans proposés sur Wear OS 3. Ces cadrans sont absents de One UI Watch et devraient être liés à la Google Pixel Watch. Une information corroborée par Jon Prosser qui s’était basé justement sur ces cadrans en avril dernier pour réaliser les rendus 3D de la montre.

Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google

Comme souvent, les cadrans de la Google Pixel Watch devraient faire la part belle au fond noir. Comme sur Android 12, on retrouverait également des dégradés de couleurs pastels pour s’adapter potentiellement à votre style. Certains cadrans devraient notamment mettre en avant les aiguilles tandis que d’autres proposeraient davantage de complications comme le nombre de pas, le rythme cardiaque, la météo, la date ou le nombre d’étages grimpés. L’un d’entre eux présente par ailleurs le logo de Fitbit, ce qui laisse à penser que la nouvelle filiale de Google pourrait proposer des fonctions exclusives à la Pixel Watch.

En plus des cadrans, la Google Pixel Watch pourrait également profiter de quelques fonctions exclusives. En fouillant dans le code source de plusieurs applications Google, le site 9to5Google a ainsi découvert que la Pixel Watch, référencée sous le nom de code Rohan, devrait profiter de la dernière génération de l’assistant vocal Google Assistant. Concrètement, comme sur les smartphones, l’assistant pourrait être réveillé à la voix depuis n’importe quelle application de la montre. Il pourrait également être utilisé pour lancer certaines actions sur les applications tierces et même fonctionner y compris sans connexion Internet grâce à une gestion en local.

Prix et date de sortie de la Google Pixel Watch

En avril dernier, Jon Prosser se montrait particulièrement optimiste quant aux projets de commercialisation par Google, pressentant une annonce dans le courant du mois d’octobre 2021, en même temps que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il n’en a finalement rien été, et, au crépuscule de 2021, force est de constater que la Google Pixel Watch se fait toujours attendre.

Alors que le site Business Insider se cantonne à une simple prévision de sortie pour le courant de l’année prochaine, Jon Prosser a remis une pièce dans la machine à rumeurs début décembre. Il indiquait alors que la Google Pixel Watch serait annoncée durant le premier trimestre 2022. Reste que le contexte est particulièrement compliqué pour les constructeurs, notamment en raison de la pénurie de semiconducteurs. Il se pourrait ainsi que Google ait décidé de repousser l’annonce de sa montre et que ce report soit renouvelé en début d’année prochaine.

