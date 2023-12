Google va vous permettre de personnaliser davantage l’interface de votre montre connectée

Plusieurs indices suggèrent l'arrivée de Dynamic Color sur les montres Pixel Watch. De quoi permettre aux utilisateurs d'adapter les couleurs du système en fonction de leurs goûts.

Depuis la sortie de Wear OS 3, en 2021, les constructeurs de montres connectées dotées du système de Google peuvent désormais développer leur propre interface utilisateur. Une Xiaomi Watch 2 Pro, une Samsung Galaxy Watch 6 Classic et une Google Pixel Watch 2 ont beau embarquer le même système d’exploitation, elles profitent d’interfaces différentes.

Google ne compte cependant pas s’arrêter en si bon chemin pour la personnalisation de l’interface de ses montres connectées. La firme devrait ainsi permettre prochainement aux utilisateurs de ses propres toquantes, les Pixel Watch et Pixel Watch 2, de modifier la teinte principale affichée à l’écran.

Des couleurs personnalisables pour les Pixel Watch

Le site 9to5Google a découvert que Google avait commencé à déployer la fonction « Dynamic Color » sur ses Pixel Watch au cours de la semaine dernière. Héritée d’Android, cette fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de modifier la couleur d’accentuation sur l’écran de leur montre afin de lui donner un aspect différent. Ainsi, en lieu et place du beige proposé jusqu’à présent, les montres affichent désormais les icônes, les boutons ou les graphiques dans une teinte de bleu clair. Or, comme l’indique 9to5Google c’est celle proposée par défaut sur les smartphones lorsque les utilisateurs activent l’option Dynamic Color sans choisir de teinte spécifique :

Le bleu est la teinte par défaut vue sur les applications qui ne prennent pas en charge Dynamic Color. Wear OS pourrait donc paver la voie à un support complet des thèmes de couleur.

On ignore encore comment cette gestion de la couleur sera proposée aux utilisateurs de montres Pixel Watch et Pixel Watch 2. On peut imaginer que le système se basera sur les teintes du cadran, à défaut de fond d’écran proposé sur les montres de Google. Une autre alternative pourrait être un choix proposé directement aux utilisateurs entre plusieurs teintes, comme le suggère 9to5Google, sans faire nécessairement de lien avec la couleur du cadran.

Enfin, s’il semble désormais acquis que Google proposera bel et bien la fonction de couleurs dynamiques sur ses propres montres, on ignore encore si ce sera également le cas sur les modèles des autres constructeurs basés sur Wear OS. Pour les smartphones, si Google a été le premier à intégrer une fonction similaire avec Material You, la fonction de couleur du système basée sur les teintes du fond d’écran se retrouve désormais chez la plupart des constructeurs Android. Reste donc à savoir si, à l’instar des smartphones, Dynamic Color sera intégré directement dans le système d’exploitation ou accessible uniquement aux modèles de Google.