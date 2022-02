Android 12 : Google voudrait forcer les couleurs Material You sur tous les smartphones

Google semble fan de la fonction Monet de Material You sur Android 12 et veut imposer à tous les constructeurs d'adopter une fonction similaire permettant d'adapter la couleur d'accentuation du système à celles du fond d'écran.

En présentant Android 12, Google a dévoilé de nouvelles lignes directrices en termes de design regroupées sous l’appellation Material You. L’apport le plus marquant de cette nouvelle philosophie s’appelle « Monet » et permet d’adapter automatiquement la couleur du système à celles du fond d’écran choisi par l’utilisateur.

La nouveauté a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme tant elle permet de pousser assez loin la personnalisation de son expérience sur son smartphone. Conçue dans un premier temps comme une exclusivité des Google Pixel, cette fonction de Material You laissait finalement entrevoir une disponibilité sur des appareils d’autres marques.

Par ailleurs, certains constructeurs ont déjà affiné leurs interfaces sur Android 12 pour y intégrer une fonction similaire permettant de changer la couleur d’accentuation selon le wallpaper. La palette sur Samsung One UI 4 en est un bon exemple.

Forcer la main avec Material You

Or, il semblerait que Google soit particulièrement fier de cette option sur Android 12. Du moins, c’est ainsi que l’on peut interpréter l’information livrée par AndroidPolice. Le média américain indique en effet qu’une de ses sources a eu accès à des documents internes au sein de la firme de Mountain View.

D’après les documents en question, le géant du web prévoirait d’imposer l’intégration d’une technologie similaire à Monet de Material You à tous les constructeurs. Pour le dire autrement, si une marque veut proposer un smartphone sous Android 12 (nativement ou via mise à jour) sans perdre les services Google et les applications qui vont avec (ex. : Play Store), elle devra proposer une fonction de personnalisation dynamique des couleurs.

À partir du 14 mars

Cette nouvelle règle entrerait a priori en vigueur dès le 14 mars prochain et s’accompagnerait de certains critères à respecter. AndroidPolice écrit en effet que le téléphone devra être capable « à partir d’une seule couleur source, de générer cinq palettes tonales qui peuvent s’adapter à la volée — trois palettes d’accentuation et deux neutres, les cinq mêmes utilisées dans la thématisation Material You sur les téléphones Pixel ».

Cette standardisation permettrait aux développeurs tiers de s’adapter plus facilement pour faire en sorte que leurs applications s’adaptent bien aux couleurs d’accentuation du système.

Android 12L déjà au taquet

On apprend aussi que le moteur Monet serait d’ores et déjà intégré au code AOSP (open source) d’Android 12L, l’OS qui veut s’adapter aux tablettes et smartphones pliables.

Cela signifie que les constructeurs pourront avoir le choix entre implémenter leur propre technologie de personnalisation dynamique des couleurs ou s’appuyer sur le travail de Google.

