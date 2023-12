[…] Fonds d’écran : les meilleures applications pour changer de wallpaper sur Android […]

Sommaire Walli Muzei Resplash Tapet Zedge Commentaires

Avoir une expérience utilisateur de qualité sur son smartphone passe par un fond d'écran qui nous plait. Et le Play Store regorge de pléthore d'applications proposant divers wallpapers pour votre smartphone. Beaucoup fonctionnent différemment et nous avons sélectionné quelques applications pour ceux qui voudraient se débarrasser de leur fond d'écran stock.

Reflet de votre personnalité et de vos goûts, le choix du fond d’écran de votre smartphone Android mérite toute votre attention ! Mais quel wallpaper pouvez-vous bien choisir et, surtout, où le trouver ? Pas de panique, il existe plusieurs excellentes applications pour répondre à ces questions.

Vous trouverez ici les meilleures applications pour faire de votre wallpaper le meilleur des fonds d’écran sur Android. Précisons qu’il existe pléthore de services, cet article est notre sélection, il n’a pas pour objectif de proposer une liste exhaustive.

Walli, la valeur sûre pour vos fonds d’écran

Walli est une application toute simple qui héberge une flopée d’images plus belles les unes que les autres qui feront de parfaits wallpapers. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles, toutes les envies. Les fonds d’écran sont soumis par des créateurs rémunérés auquel vous pouvez vous abonner si vous aimez vraiment leur travail.

Un système d’onglets permet de facilement s’y retrouver entre les fonds d’écran classés par thèmes, ceux que Walli recommande ou encore tout simplement les plus récemment partagés. Pas de fioritures et de beaux wallpapers, que demander de plus ?

En alternative, nous tenions aussi à mentionner l’application Backdrops, très similaire. En l’utilisant en complément de Walli, vous ne manquerez pas de trouver le wallpaper qui vous convient parfaitement.

Enfin, le service très sobrement baptisé « Fond d’écran » proposé par WallCraft peut intéresser certains d’entre vous. Chez Frandroid, nous ne sommes pas vraiment fans de certains choix artistiques disponibles sur cette plateforme, mais elle comptabilise plus de 50 millions de téléchargements et les utilisateurs semblent satisfaits pour la grande majorité.

Muzei, le fond d’écran artistique

Pour voir une œuvre d’art, vous pouvez aller au musée. Pour l’avoir sur votre téléphone, vous pouvez installer Muzei. Nous vous avions déjà fait part de notre attachement à cette application dans un article dédié, mais il faut savoir que ce service propose chaque jour d’afficher un tableau célèbre différent en guise de wallpaper.

De Van Gogh à De Vinci, vous pourrez ainsi découvrir et redécouvrir les plus belles œuvres directement depuis votre smartphone. Une bonne manière d’élargir votre culture artistique tout en profitant d’une application bien pensée. Vous pouvez ainsi régler le flou du fond d’écran, sa luminosité et son niveau de gris. Notez que l’image sur votre écran d’accueil sera floutée par défaut pour ne pas gêner la lisibilité des icônes et widgets, mais avec un double appui vous pourrez admirer le tableau.

Développé par des employés de Google, Muzei est gratuit et sans publicité.

Resplash, le fond d’écran par Unsplash

Connaissez-vous Unsplash ? C’est l’un des sites les plus populaires et fournis pour trouver des photographies libres de droits gratuitement. La plupart sont des photos de qualité professionnelle que les auteurs publient bénévolement sur le site. La plupart des images sont disponibles dans des définitions bien supérieures à celle de nos écrans de téléphone. Votre wallpaper ne souffrira ainsi d’aucun défaut.

L’application Resplash s’appuie sur ce service. Elle propose par ailleurs un système de fond d’écran automatique qui lui permettra de changer d’image selon l’intervalle de temps que vous choisissez et selon les catégories de photographies qui vous intéressent le plus.

L’application est également gratuite et sans publicité.

Tapet, le fond d’écran unique

Marre des fonds d’écran qui se ressemblent tous ? Marre d’avoir la même photo de paysage que votre voisin de bureau ? Tapet est là pour vous. L’application ne possède aucun catalogue de fonds d’écran et ne se connecte jamais à Internet. Comment fait-elle pour vous proposer un fond d’écran alors ? Elle le génère.

Des fonctions mathématiques sont utilisées par l’application pour générer une combinaison de formes harmonieuses en adéquation avec les codes esthétiques de Google sur Android. Après avoir généré les formes, vous pourrez modifier la combinaison de couleurs pour que votre fond d’écran soit vraiment unique.

Le wallpaper généré s’ajuste à la définition exacte de votre écran et il est de plus possible de laisser l’application produire automatiquement un nouveau fond d’écran à afficher selon l’intervalle de temps de votre choix.

L’application est gratuite et sans publicités.

Zedge, des millions d’images, des sons, des vidéos et un générateur par l’IA

Si vous aimez changer régulièrement de fond d’écran, il vous faut beaucoup de choix et l’imposant catalogue de plusieurs millions d’images et de vidéos de Zedge devrait vous satisfaire. Il y a bien entendu des images pour votre fond d’écran, mais aussi pour votre écran de verrouillage. Elles sont réparties en différentes catégories et un système de favoris vous permet de retrouver plus rapidement celles que vous préférez. Si jamais, vous ne trouviez pas votre bonheur, il est même possible d’aller faire un tour du côté des artistes de la communauté, qui mettent leurs créations à disposition, ou bien encore de demander à Zedge pAInt de générer une image selon vos envies grâce à une IA génératrice d’images.

Pour personnaliser davantage votre smartphone ou votre tablette, Zedge propose non seulement des images, mais aussi des vidéos et des fichiers audio pour vos sonneries et sons de notifications. De plus, lorsque vous devez changer d’appareil, vous pouvez rapidement retrouver vos données et vos préférences grâce à votre compte MyZedge.

À télécharger gratuitement sur les appareils Android, mais aussi sur iPhone et iPad.